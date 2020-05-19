Национальная валюта РФ стала укрепляться, а инфляция в стране немного замедляется, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по реализации ранее принятых мер поддержки экономики и социальной сферы. Пандемия коронавируса нанесла значительный урон российской экономике.

Путин заявил о замедлении темпа инфляции в России

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