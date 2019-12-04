Политика
RT на русскомПутин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства продолжения «Турецкого потока»
Rambler News Service09:11
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