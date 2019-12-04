Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.

Политика Скабеева сообщила о телефонном разговоре с Зеленским Телеведущая Ольга Скабеева в эфире программы «60 минут» рассказала, что связалась по телефону с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Общество Ингредиенты для оливье в 2019 году подорожали на 4,6% За год средняя стоимость продуктов, которые понадобятся для приготовления главного праздничного салата — оливье, выросла на 4,6%. Это следует из данных Росстата, с которыми ознакомились «Известия».

Спорт Российская гимнастка сорвалась с высоты на соревнованиях в Риге На Международных соревнованиях в Риге российская воздушная гимнастка Евгения Асонова сорвалась с высоты около 7-8 метров при выступлении на «воздушном полотне».

Спорт РУСАДА призывает отстранить всех тренеров сборной по легкой атлетике Помимо тренерского штаба национальной команды, РУСАДА предложило отстранить должностных лиц в национальном и региональных центрах спортивной подготовки (ЦСП) легкоатлетов с последующей их заменой на кандидатуры, согласованные с рабочей группой и РУСАДА.

Общество Медведев обещал еще раз изучить вопрос ограничения скорости на дорогах Глава российского правительства, председатель партии "Единая Россия" Дмитрий Медведев поручил кабмину и МВД проанализировать вопрос о целесообразности снижения нештрафуемого лимита при нарушении скоростного режима с 20 до 10 км в час.

Шоу-бизнес Познер отказался реагировать на нападки Певцова Телеведущий Владимир Познер отказался отвечать на высказывания актера Дмитрия Певцова, осудившего журналиста за высказывание о противниках абортов.

Происшествия За нападение на капитана «Амура» возбуждено уголовное дело Характер травм, полученный хоккеистом (открытая черепно-мозговая травма, линейный перелом правой теменной и височных костей, внутримозговая гематома) позволил органам правопорядка возбудить уголовное дело по статье «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».

Технологии Microsoft намерена выпустить более доступную версию Xbox Стоит отметить, что в Росси сейчас продается Xbox One S All-Digital Edition, а это самая доступная консоль от Microsoft и в ней от Xbox One S нет привода для дисков.