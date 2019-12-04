Политика

RT на русскомRT на русскомПутин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»

Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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Бойко Борисов
Мой ответ Путину: российский президент может приехать и посмотреть, как мы работаем. Сейчас мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, так как необходимо было завершить многие процедуры согласования.
— Бойко Борисов, болгарский политикМосковский Комсомолец вчера в 17:11

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