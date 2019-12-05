Политика
RT на русскомПутин заявил о затягивании Болгарией строительства «Турецкого потока»
Болгария сознательно затягивает строительство «Турецкого потока» на своей территории, заявил президент России Владимир Путин на пресс-конференции с сербским коллегой Александром Вучичем.
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Мой ответ Путину: российский президент может приехать и посмотреть, как мы работаем. Сейчас мы строим в среднем пять километров в день. Мы поздно начали, так как необходимо было завершить многие процедуры согласования.
— Бойко Борисов, болгарский политикМосковский Комсомолец вчера в 17:11
с чего всё началось
Начало строительства "Балканского потока" - ветки "Турецкого потока" в Европу - было задержано из-за проведения обязательных процедур, заявил премьер-министр Болгарии Бойко Борисов.Вести.Финанс01:36
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Путин заявил о затягивании Болгарией строительства продолжения «Турецкого потока»
Rambler News Serviceвчера в 09:11
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