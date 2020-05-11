Общество
Тонкости туризмаПутин заявил о завершении единого нерабочего периода
Президент РФ Владимир Путин распорядился завершить единый период нерабочих дней в стране с 12 мая 2020 г. Об этом сообщают «Mail.ru Новости».
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Политика
Сегодня Путин обсудит вопрос о продлении режима нерабочих дней
Фото: kremlin.ru Владимир Путин 11 мая проведет совещание по ситуации с распространением коронавируса в России.
Orsk.ru вчера в 10:50
Экономика
Промсвязьбанк продал почти все запасы золота
Промсвязьбанк продал 92% запасов золота — около двух тонн, рассчитал аналитик банка БКФ Максим Осадчий.
Коммерсантъ вчера в 08:20
Общество
Путин: семьи получат разовые выплаты на детей от 3 до 15 лет
С 1 июня должна быть произведена единоразовая выплата в десять тысяч рублей на каждого ребенка в возрасте с 3 до 15 лет включительно, заявил президент России Владимир Путин.
РИА Новости 11:21
Здоровье
Эксперты назвали «обманывающие» тестирование на коронавирус факторы
Помешать обычному человеку получить правильный результат тестирования на COVID-19 могут два фактора: несоблюдение правил подготовки к тестированию и неправильная процедура взятия биологического материала.
РБК 20:00
Политика
Глава Россотрудничества ответила на сообщения СМИ Чехии о яде
Глава Россотрудничества Элеонора Митрофанова назвала публикации СМИ Чехии о том, что и.о. руководителя представительства в Праге якобы привез в страну яд рицин, провокацией без доказательств.
Газета.Ru 07:35
Политика
Трамп прокомментировал обсуждение торгового соглашения с Китаем
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп завил, что обсуждение новых условий двустороннего всеобъемлющего торгового соглашения с КНР не интересует США, передает ТАСС.
Газета.Ru 18:03
Общество
В Брянской области завершились федеральные выходные дни
В Брянской области оперативным штабом уже принимаются максимальные меры для сохранения благополучия и здоровья граждан.
РИА Стрела 13:50
Экономика
Путин предложил списать пострадавшему бизнесу квартальные налоги
Президент Владимир Путин предложил полностью списать за второй квартал 2020 года налоги и страховые взносы представителям малого и среднего бизнеса, которые пострадали от пандемии.
РБК 12:17
Экономика
В России хотят приравнять минимальные оклады к МРОТ
В России планируют приравнять наименьший оклад к установленному МРОТ.
РЕН ТВ 17:14
Здоровье
В Дагестан направят медикаменты для лечения коронавируса
По данным источника, в республику уже начали поступать необходимые лекарственные препараты, используемые для лечения вируса.
Дагестанская правда 05:10
Политика
Путин заявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
С 12 мая в России завершается период нерабочих дней, введенных в стране из-за распространения коронавируса в конце марта.
Известия 09:19
Политика
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков
Россия пригрозила ввести ограничения для турецких автоперевозчиков, если Анкара не снимет аналогичные меры в отношении российских операторов.
Lenta.ru 08:52
Происшествия
Подпольный цех по переработке краба ликвидирован на Камчатке
"Предположительно, браконьеры на лодке выгружали нелегально выловленного краба с целью дальнейшей переработки", - отмечается в сообщении.
Интерфакс - Россия 19:37
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ 11:02
Общество
Подмосковье сохраняет ограничения по работе до 18 мая
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о том, что ограничения по работе, введенные на фоне пандемии нового типа коронавируса COVID-19, продлеваются до 18 мая.
Газета.Ru 14:38
Космос
1,5 тысячи эмиратских женщин хотят полететь на МКС
Всего поступило 4305 заявок от граждан ОАЭ, которые хотят пойти по стопам первого эмиратского космонавта Хаззы Аль Мансури, отправившегося на МКС 25 сентября 2019 года, и его дублера Султана Аль Нейяди.
Русские Эмираты 03:00
Армия и оружие
СМИ: жителей норвежского города напугала «заноза в глазу у России»
Норвежские вооруженные силы модернизируют радар системы "Глобус" в городе Вардё на севере страны, устанавливая новое американское оборудование.
РИА Новости 19:43
Общество
Врач рассказала, какие маски защищают лучше всего
Врач высшей категории, терапевт Лариса Алексеева рассказала в беседе с телеканалом "360", какие маски следует носить для обеспечения лучшей защиты.
РИА Новости 18:02
Общество
В Челябинской области режим самоизоляции продлен до 31 мая
В Челябинской области режим повышенной готовности из-за ситуации по коронавирусу продлен до 31 мая.
Челябинск Сегодня 10:51
Гаджеты
Meizu 17 и 17 Pro получат режим частоты обновления 120 Гц
Примечательно, что режим обновления экрана с частотой 90 Гц сопровождается сенсорной дискретизацией с частотой 180 Гц, поэтому пока не ясно, будет ли она повышаться до 240 Гц после установки обновления.
NewInform 08:13
Армия и оружие
Пятый самолет с российскими военными вылетел из Италии
Взгляд.ру вчера в 09:53
Общество
Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая
"Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ.
ТАСС 09:41
Политика
Украинский политолог назвал Зеленского «слабаком в роли президента»
Ранее Погребинский заявил, что Зеленскому нужно будет искать самолет и срочно бежать из страны в случае, если МВФ не выделит очередной кредит.
РИА Новости 18:31
Общество
Путин объявил о завершении единого периода нерабочих дней
Президент Владимир Путин объявил о завершении с 12 мая единого периода нерабочих дней.
BFM.ru 10:04
Армия и оружие
В Польше встревожены поставками в Республику Беларусь танков Т-72БЗ
В страну была поставлена четвертая партия Т-72БЗ из семи боевых машин. Данный факт крайне негативно восприняли в Польше.
ГЛАС.RU 05:59
Политика
Путин объявил о завершении режима нерабочих дней
1. Президент объявил о завершении периода выходных дней из-за коронавируса Президент России Владимир Путин в понедельник, 11 мая, провел очередное совещание по теме борьбы с эпидемией коронавируса, на котором объявил, что всеобщий режим выходных дней в России с 12 мая будет завершен.
Lenta.ru 10:14
Происшествия
Футболиста «Сочи» Имбула обвинили в краже автомобиля во Франции
Полузащитник российского футбольного клуба «Сочи» Ганелли Имбула обвиняется в краже автомобиля во Франции.
RT на русском 16:31
Наука
Обнаружена связь между сном и выходом из зоны комфорта
Специалисты обнаружили, что если человек ежедневно воспринимает новую информацию, ему необходимо выделять больше времени на сон.
Rusargument 19:00
Политика
Американский генерал оправдал Белый дом
Отсутствие упоминания СССР в сообщении Белого дома о Дне Победы в Европе было непреднамеренным.
Победа РФ 07:37