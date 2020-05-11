Президент РФ Владимир Путин распорядился завершить единый период нерабочих дней в стране с 12 мая 2020 г. Об этом сообщают «Mail.ru Новости».

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