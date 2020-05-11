Общество
Тонкости туризмаПутин заявил о завершении единого нерабочего периода
Президент РФ Владимир Путин распорядился завершить единый период нерабочих дней в стране с 12 мая 2020 г. Об этом сообщают «Mail.ru Новости».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 22:12, Ашберн
Политика
Путин объявил об окончании нерабочего периода
Президент России Владимир Путин заявил об окончании введенного из-а распространения коронавируса единого периода нерабочих дней в стране со вторника 12 мая.
РИА Новости 14:55
Здоровье
В Китае выявлен один активный случай заражения коронавирусом за сутки
В материковом Китае за прошедшие сутки был зарегистрирован один подтвержденный случай заражения коронавирусом ввезенный из-за рубежа.
Газета.Ru 08 мая в 21:18
Здоровье
Разработан калькулятор вероятности смерти от коронавируса
Польские ученые разработали калькулятор вероятности летального исхода в случае заражения коронавирусной инфекцией COVID-19.
МонаВиста 06:09
Общество
Кремлевский врач назвала продукты, которые полезны в условиях эпидемии
"Хочу остановиться на суперфудах для нашего здоровья и иммунитета - это продукты из нашей традиционной кухни: квашеная капуста, богатая витамином С и антиоксидантами.
РИА Новости 20:12
Общество
Врач рассказала о правилах использования защитных масок
Если человек отдает предпочтение многоразовым маскам, то лучше запастить несколькими и менять их.
Известия 20:40
Авто
Авиабазу превратили в огромную парковку для нераспроданных автомобилей
Как пишет издание Daily Mail, бывшую базу Королевских ВВС Верхний Хейдфорд в британском Оксфордшире превратили в громадную парковку для непроданных автомобилей.
Тарантас Ньюс вчера в 12:02
Общество
Цифровые пропуска введут для приезжающих на Сахалин
Не допустить распространения коронавирусной инфекции на Сахалине и Курилах призвана новая региональная инициатива оформление цифровых пропусков.
АСТВ 21:21
Здоровье
Кожемяко считает, что в регионе рано ослаблять ограничения
Глава Приморья Олег Кожемяко заявил, что пока рано говорить о послаблении ограничительных мер в регионе из-за высокого прироста заболеваемости коронавирусом, сообщает краевое правительство.
РИА Новости 21:41
Экономика
Продажи загородных домов под Москвой выросли в три раза
Количество сделок по продаже загородных домов на вторичном рынке Подмосковья увеличилось в 3,3 раза по итогам апреля.
Российская газета 02:30
Происшествия
На судостроительном заводе во Владивостоке произошел взрыв газа
Российская газета 21:08
Общество
Выборочно ввели в Самарской области послабление режима самоизоляции
Некоторые послабления режима ограничений вводятся с 12 мая в городах Кинель, Отрадный, Октябрьск и Похвистнево, а также на территории 18 районов Самарской области.
Ugpressa.ru 17:12
Политика
Трамп отказался от пересмотра сделки с Китаем
Президент США Дональд Трамп отказался от пересмотра условий первой фазы торговой сделки с Китаем.
Lenta.ru 20:37
Общество
В правительстве обозначили условия открытия российских курортов
Курорты в России откроются этим летом, если снизится темп распространения коронавируса - пояснил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
Газета.Ru 14:31
Футбол
Саньоль: после финала ЧМ-2006 все были настроены против Зидана
Бывший игрок сборной Франции Вилли Саньоль поделился воспоминаниями о финальной игре чемпионата мира 2006 года против сборной Италии.
Газета.Ru вчера в 23:04
Общество
Власти Москвы ответили на главные вопросы о снятии самоизоляции
Как отметили в Telegram-канале штаба по экономическим вопросам, ежедневно в Москве выявляют более пяти тысяч новых случаев COVID-19, однако такие цифры объясняются увеличением объемов тестирования.
РИА Новости 14:05
Экономика
Путин поручил списать фискальные платежи за II квартал 2020 года
Индивидуальные предприниматели и малые предприятия получат возможность списания всех налоговых платежей за II квартал 2020 года, кроме НДС.
Известия 09:58
Общество
Путин утвердил единоразовые выплаты для семей с детьми
Все российские семьи, имеющие детей в возрасте с 3 до 15 лет включительно, с 1 июня должны получить единоразовые выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка, заявил президент РФ Владимир Путин.
Экономика сегодня 11:58
Общество
Путин: семьи с детьми от 3 до 15 лет получат разовые выплаты
"С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата в размере 10 тысяч рублей на каждого ребенка с трех лет до наступления 16-летнего возраста", - сказал глава государства.
Газета.Ru 09:44
Армия и оружие
Убийцы спутников нового типа: что за оружие создают в России
Россия ведет разработки нового противоспутникового оружия, пишет The National Interest.
BaltNews.lv вчера в 03:00
Общество
В Ленобласти с 12 мая разрешат работать музеям
Музеям и кинотеатрам на территории Ленинградской области разрешат возобновить работу с 12 мая, но при условии использования средств индивидуальной защиты и небольшого количества единовременно собравшихся посетителей, сообщили журналистам в пресс-службе администрации региона.
ТАСС 15:06
Общество
Путин: семьи получат господдержку в размере 10 тысяч рублей за ребенка
Семьи, в которых родители или опекуны потеряли работу в период с апреля по июнь, получат по три тысячи рублей на ребенка.
Udm-Info 12:59
Игры
Ubisoft: Assassin’s Creed Valhalla будет работать при не менее чем 30 кадрах/с на Xbox Series X
Компания Ubisoft уточнила, что предстоящий ролевой экшен Assassin’s Creed Valhalla будет работать на Xbox Series X в разрешении 4K при 30 кадрах / с. По словам создателей проекта, они не могут быть уверены в том, что консоль "потянет" постоянные 60 кадров / с. Но с этим вряд ли справится и NVIDIA GeForce RTX 2080 Ti.
3DNews 16:51
Здоровье
Треть россиян заявила об экономии на еде в период самоизоляции
В России с начала карантина треть жителей страны стала тратить меньше денег на продукты питания.
РБК 22:00
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости 14:42
Политика
Путин объявил о завершении периода нерабочих дней с 12 мая
Президент России Владимир Путин заявил, что с 12 мая в стране прекращается единый период нерабочих дней.
Ридус 09:16
Происшествия
Полиция задержала организаторов вечеринки у ТЦ в Подмосковье
Полиция установила и задержала организаторов и участников массовых гуляний 10 мая около торгового центра в подмосковном Солнечногорске.
РБК 15:04
Общество
В Новосибирской области смягчат режим самоизоляции
Власти Новосибирской области приняли решение после 11 мая продлить действие режима самоизоляции, однако он будет смягчен – людям разрешают гулять и заниматься спортом на улице, сообщил журналистам губернатор Андрей Травников.
РИА Новости 05:24