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Политика Путин заявил об окончании периода нерабочих дней с 12 мая "Сегодня, 11 мая истекает ранее объявленный период нерабочих дней, в общей сложности, начиная с 30 марта, он продлился более шести недель", - заявил глава государства на совещании по санитарно-эпидемиологической обстановке в РФ. 117

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Происшествия В Петербурге подтвердили смерть еще одной медсестры от коронавируса "Комиссия подтвердила смерть от коронавирусной инфекции медицинского работника - медсестры одной из городских поликлиник",- рассказали в комитете и добавили, что женщина умерла в Покровской больнице. 10

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Политика Количество безработных в России удвоилось за апрель Как отмечает радио "Говорит Москва", чтобы помочь пострадавшим отраслям и не допустить дальнейшего резкого роста безработицы, в России запускают кредитную программу поддержки занятости для пострадавших предприятий. 1

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