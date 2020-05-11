Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая. Трансляцию ведёт телеканал «Россия24».

Путин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая

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