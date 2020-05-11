Коронавирус

ИрСитиИрСитиПутин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая. Трансляцию ведёт телеканал «Россия24».
Читать в источнике
Комментировать
Владимир Путин
Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.
— Владимир ПутинПраво.ру вчера в 09:21

Подробнее о событии

Задачи, которые поставил президент, - на особом контроле тюменских властей

Тюменская область сегоднявчера в 14:21

Режим «нерабочих дней» в России отменён с 12 мая

Область 45вчера в 09:19

Путин объявил о завершении периода нерабочих дней

Rambler News Serviceвчера в 09:25

Путин: опасность эпидемии сохраняется

News.ruвчера в 09:22

Путин призвал не допустить роста заболеваемости COVID-19

РИА Новостивчера в 09:42

Путин заявил, что с 12 мая нерабочие дни завершаются

Московский Комсомолецвчера в 09:10

Пропустили и не увидели. Путин заявил о главной опасности эпидемии коронавируса

Царьградвчера в 09:16
Показать все источники
Автоматически обработано 7177 источников, обновлено в 07:18, Ашберн
Происшествия

Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ

Качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
428
Общество

В ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса

Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:14
Общество

Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений

Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
648
Общество

Умер писатель Константин Крылов

Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
48
Общество

Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня

С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
38
Шоу-бизнес

Игорь Верник опубликовал откровенное фото с беременной женой

Актер Игорь Верник (56) вспомнил о прошлом, когда они с женой Марией собирались впервые стать родителями и устроили беременную фотосессию.
Lisa.ru 06:28
Общество

Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат

Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Общество

Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня

Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
25
Общество

Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России

Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
116
Авто

Седан Mercedes-Benz S-класса обнажился до премьеры

В Сеть попало несколько фотографий Мерседеса S-класса нового поколения. Модель с индексом W223 предстала без маскировки на 99%.
Драйв 06:24
2
Происшествия

Организатору сгоревшего хосписа в Красногорске предъявили обвинение

Известия 05:35
1
Общество

В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий

Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
291
Происшествия

ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт

Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
170
Политика

В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»

В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
3,2K
Экономика

Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка

По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Экономика

Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета

Впервые в истории крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global начнет продавать активы.
Моя Москва.онлайн 03:53
70
Происшествия

В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции

Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
286
Общество

Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
284
Наука

Причину уязвимости мужчин перед коронавирусом нашли у них в крови

Ученые предположили, что мужчины заболевают коронавирусной инфекцией чаще женщин из-за того, в их крови гораздо больше белка ACE2, который помогает вирусу заражать здоровые клетки.
ТАСС Наука 05:04
Общество

Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка

Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
24
Происшествия

В Омске с опрокинувшегося катера в Иртыш попали нефтепродукты

Омск, 12 мая 2020, 14:09 — REGNUM В Омске произошло опрокидывание катера, пережившего зиму на Иртыше.
REGNUM 07:09
3
Общество

Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом

Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
1,1K
Общество

Широков предложил выбрать нового президента России из окружения Путина

Экс-игрок сборной РФ Роман Широков порассуждал на тему политической обстановки в России.
ProstoProSport 07:00
Наука

К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр

Pravda.Ru вчера в 10:29
73
Общество

На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов

С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
Происшествия

В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия

Сотрудники СК РФ по Республике Коми и регионального УФСБ проводят следственные действия в кабинете руководителя администрации города Инты Ларисы Титовец.
ТАСС 05:41
5
Общество

Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ

Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
9
Общество

В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции

Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
189
Общество

Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ

Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
951
Шоу-бизнес

Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова

Lenta.ru 07:08
86
Как работают Яндекс.Новости?
Главное