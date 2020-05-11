Коронавирус
ИрСитиПутин заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая
Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам страны 11 мая заявил о завершении режима нерабочих дней в России с 12 мая. Трансляцию ведёт телеканал «Россия24».
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Разумеется, по всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия. И конечно, всем надо строго выполнять санитарные правила. Это касается работы организаций, предприятий, магазинов, сферы услуг, транспорта.
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Задачи, которые поставил президент, - на особом контроле тюменских властей
Тюменская область сегоднявчера в 14:21
Пропустили и не увидели. Путин заявил о главной опасности эпидемии коронавируса
Царьградвчера в 09:16
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Происшествия
Росздравнадзор проверит качество аппаратов ИВЛ
Качество и безопасность аппаратов искусственной вентиляции легких проверит Росздравнадзор.
Российская газета 05:44
Общество
В ВОЗ назвали Америку центром пандемии коронавируса
Официальный представитель Всемирной организации здравоохранения Маргарет Харрис заявила, что Северная и Южная Америка стали центром пандемии коронавирусной инфекции COVID-19.
RT на русском 06:14
Общество
Голикова: 11 регионов могут выйти на второй этап снятия ограничений
Вице-премьер Татьяна Голикова сообщила, что 11 регионов России могут начинать снимать ограничения сразу со второго этапа.
Коммерсантъ вчера в 11:02
Общество
Умер писатель Константин Крылов
Российский писатель и философ Константин Крылов умер в возрасте 52 лет. Об этом написала в Facebook его супруга Надежда Шалимова.
РИА Новости 06:27
Общество
Санатории Кубани возобновят работу с 1 июня
С 1 июня возобновляют работу санатории, которые имеют медицинскую лицензию.
Интерфакс 06:39
Шоу-бизнес
Игорь Верник опубликовал откровенное фото с беременной женой
Актер Игорь Верник (56) вспомнил о прошлом, когда они с женой Марией собирались впервые стать родителями и устроили беременную фотосессию.
Lisa.ru 06:28
Общество
Россиянам пошагово описали порядок получения обещанных Путиным выплат
Пошаговый порядок получения обещанных главой государства выплат описывается в Telegram-канале Life Shot.
Lenta.ru 06:12
Общество
Турпоездки внутри страны предложили разрешить с 1 июня
Внутренний туризм может начать восстанавливаться уже после 1 июня, если власти страны разрешат поездки по России, как минимум, между регионами с низким уровнем заболевания коронавирусом.
Российская газета 06:53
Общество
Лукашенко заявил о перенявших метод Белоруссии странах Запада и России
Западные страны и Россия в конце концов воспользовались в борьбе с коронавирусной инфекцией тем же методом, которым Белоруссия пользуется уже три месяца, заявил президент республики Александр Лукашенко.
РБК 06:09
Авто
Седан Mercedes-Benz S-класса обнажился до премьеры
В Сеть попало несколько фотографий Мерседеса S-класса нового поколения. Модель с индексом W223 предстала без маскировки на 99%.
Драйв 06:24
Общество
В Подмосковье продлили ограничения по работе предприятий
Ограничения по работе предприятий в Подмосковье будут продлены до следующего понедельника, сообщил глава региона Андрей Воробьев.
РИА Новости вчера в 14:42
Происшествия
ФСБ пресекла готовившийся в Тверской области теракт
Как сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС), в городе Кимры Тверской области "задержан гражданин России 2001 года рождения, причастный к подготовке поджогов зданий органов власти, вооруженных нападений на сотрудников правоохранительных органов и государственных служащих".
ТАСС 06:40
Политика
В конгресс США внесли резолюцию по «нарушению прав человека в России»
В конгресс США внесли антироссийскую резолюцию, призывающую Белый дом ввести санкции против России за "нарушение прав человека".
Газета.Ru 06:59
Экономика
Компании Абрамовича и Гуцериева предупредили о коллапсе офисного рынка
По мнению авторов письма, принятие законопроекта может «драматичным образом» повлиять не только на рынок коммерческой недвижимости, но и на банковский сектор, а также на компании, предоставляющие товары, работы и услуги собственникам и арендаторам объектов коммерческой недвижимости.
РБК 06:50
Экономика
Суверенный фонд Норвегии впервые продаст активы из-за дефицита бюджета
Впервые в истории крупнейший в мире суверенный фонд — норвежский Government Pension Fund Global начнет продавать активы.
Моя Москва.онлайн 03:53
Происшествия
В Красноярске насильника и его жертв обвинили в нарушении самоизоляции
Полицейские в Красноярске составили материалы о нарушении режима самоизоляции в отношении мужчины, подозреваемом в сексуальном насилии над двумя девушками.
ТАСС 07:01
Общество
Синоптики предупредили о резком похолодании в европейской России
Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил о резком похолодании в европейской России.
RZN.info вчера в 01:41
Наука
Причину уязвимости мужчин перед коронавирусом нашли у них в крови
Ученые предположили, что мужчины заболевают коронавирусной инфекцией чаще женщин из-за того, в их крови гораздо больше белка ACE2, который помогает вирусу заражать здоровые клетки.
ТАСС Наука 05:04
Общество
Власти разъяснили, как получить выплату 10 тысяч рублей на ребенка
Более 22 миллионов детей попадают под единовременную выплату в 10 тысяч рублей в качестве меры поддержки, о которой заявил президент.
Телеканал 360° вчера в 13:32
Происшествия
В Омске с опрокинувшегося катера в Иртыш попали нефтепродукты
Омск, 12 мая 2020, 14:09 — REGNUM В Омске произошло опрокидывание катера, пережившего зиму на Иртыше.
REGNUM 07:09
Общество
Онищенко назвал заявления FT о смертности в России от COVID-19 хайпом
Депутат Госдумы, бывший главный санитарный врач Геннадий Онищенко назвал мотивированным злорадством заявления о том, что смертность от коронавируса в России может быть на 70 процентов выше официальной статистики.
РИА Новости 04:45
Общество
Широков предложил выбрать нового президента России из окружения Путина
Экс-игрок сборной РФ Роман Широков порассуждал на тему политической обстановки в России.
ProstoProSport 07:00
Наука
К концу XXI века уровень Мирового океана поднимется на метр
Pravda.Ru вчера в 10:29
Общество
На Кубани с 23 мая отменят карантин внутри муниципалитетов
С 23 мая в Краснодарском крае отменят режим карантина внутри муниципальных образований.
РБК Краснодар 05:55
Происшествия
В кабинете мэра Инты в Коми проводятся следственные действия
Сотрудники СК РФ по Республике Коми и регионального УФСБ проводят следственные действия в кабинете руководителя администрации города Инты Ларисы Титовец.
ТАСС 05:41
Общество
Минстрой предлагает снизить допустимую долю расходов на услуги ЖКХ
Москва, 12 мая 2020, 11:14 — REGNUM Максимально допустимая доля расходов граждан на оплату услуг ЖКХ должна быть снижена до 15%.
REGNUM 04:14
Общество
В Ростовской области сохраняется режим самоизоляции
Ограничения продлятся до особого распоряжения главы региона Ограничительные мероприятия в Ростовской области продолжат свое действие после 12 мая, сообщает пресс-служба губернатора региона.
Коммерсантъ Ростов-на-Дону 01:12
Общество
Главврач больницы в Коммунарке раскрыл статистику пациентов после ИВЛ
Главный врач больницы в Коммунарке Денис Проценко рассказал о том, какова статистика пациентов с коронавирусом после подключения к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).
Lenta.ru 10 мая в 09:11
Шоу-бизнес
Стало известно о большой пенсии Юрия Стоянова
Lenta.ru 07:08