Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Путин: США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила за счет России

Коммерсантъ03:55

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Вести.Ru02:51

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РБК02:45

Путин: США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги

ТАСС02:31
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Провал испытательного полета космического аппарата Boeing Starliner является также большим достижением, заявил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев 9 марта на своей странице в Facebook.
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