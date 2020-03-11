Политика
Lenta.ruПутин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России
Власти США хотят держать Украину под «внешним управлением», но в том числе за счет российских денег, заявил президент России Владимир Путин в интервью ТАСС для спецпроекта «20 вопросов Владимиру Путину».
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Политика
Госдума приняла закон о поправках в Конституцию
Госдума приняла в третьем чтении президентский закон о поправках в Конституцию.
Происшествия
В Мексике один человек погиб при столкновении двух составов метро
По меньшей мере один человек погиб и 41 получил ранения в результате столкновения двух поездов в метро в столице Мексики, сообщила в Twitter глава правительства Мехико Клаудиа Шеинбаум.
Здоровье
В п.Херсон выявлен случай заболевания бешенством
Бешенство возникло среди крупного рогатого скота.
Финансы
Банк Англии неожиданно понизил базовую ставку до 0,25%
Банк Англии неожиданно понизил базовую процентную ставку в среду на 0,5 процентного пункта (п.п.) - с 0,75% до 0,25%, исторического минимума.
Экономика
Минфин Эстонии объявил о начале экономического кризиса в стране
Министр финансов Эстонии Мартин Хельме заявил о вступлении страны в фазу нового экономического кризиса.
Авто
Украинский ЗАЗ начал собирать российские авто Lada
Крупнейший автомобильный завод Украины "ЗАЗ", который в настоящее время находится в тяжелом финансовом положении, начал производить российские автомобили Lada по договоренности с французским концерном Renault.
Армия и оружие
Переговоры Турции и РФ по Идлибу продолжаются в конструктивном ключе
Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил в среду, что переговоры турецких и российских военных специалистов по сирийскому Идлибу продолжаются в конструктивном ключе.
Экономика
АКРА предупредило о приближении финансового кризиса
Российское Аналитическое кредитное рейтинговое агентство предупредило о возможном приближении финансового кризиса.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова впервые вышла на связь после скандала с Джиганом
Модель Оксана Самойлова вышла на связь с поклонниками после скандала с Джиганом.
Космос
Достижения Boeing в космосе высоко оценил российский ученый
Провал испытательного полета космического аппарата Boeing Starliner является также большим достижением, заявил директор астрономической обсерватории Иркутского государственного университета, доктор физико-математических наук, профессор Сергей Язев 9 марта на своей странице в Facebook.
Шоу-бизнес
Нюша показала свое фото в купальнике
Все подписчики оценили снимки Нюши.
Футбол
Матч Лиги чемпионов «Ливерпуль» — «Атлетико» пройдет при зрителях
«Атлетико» на своем официальном сайте сообщил, что ответный матч в 1/8 финала Лиги чемпионов против «Ливерпуля» пройдет со зрителями.
Общество
Россиян предупредили об опасности мытья рук
Мытье рук является одним из главных инструментов по борьбе с распространением вирусов, однако оно может нанести вред здоровью.
Шоу-бизнес
Появились первые фото дочери Анджелины Джоли после операции
13-летняя дочь Анджелины Джоли передвигается на костылях после операции на бедре. «На эти фото больно смотреть,» — пишут в интернете.
Шоу-бизнес
Степаненко удивила публику новым образом в рваных джинсах и косухе
Бывшая жена Евгения Петросяна Елена Степаненко удивила публику новым молодёжным образом.
Энергетика
Saudi Aramco увеличит добычу нефти с 12 млн до 13 млн баррелей в сутки
После завершения переговоров стало известно о намерении Эр-Рияда нарастить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть.
Общество
В Челябинске запретили концерт панк-группы «Порнофильмы»
Концерт «Порнофильмов» в Челябинске должен был состояться сегодня в клубе «Галактика развлечений».
Общество
Крупнейшая игровая выставка E3 2020 будет отменена
Несколько источников, знакомых с ситуацией, сообщают, что E3 2020 – крупнейшая игровая выставка – будет официально отменена в скором времени на фоне сохраняющихся проблем с безопасностью из-за эпидемии коронавируса.
Армия и оружие
В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка
В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Энергетика
В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся
Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Здоровье
Роспотребнадзор назвал 7 рекомендаций для профилактики коронавируса
Стоит усилить меры гигиены дома и на работе Эксперты Роспотребнадзора подготовили инструкцию, как обнаружить у себя коронавирус нового типа и предотвратить заражение.
Спорт
Олимпиаду в Токио могут перенести на один или два года
Олимпиада в Токио может пройти через год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, пишет Wall Street Journal со ссылкой на члена японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Общество
К Алексею Навальному пришли судебные приставы
Основатель Фонда борьбы с коррупцией, оппозиционер Алексей Навальный в Twitter сообщил о том, что к нему домой пришли судебные приставы.
Футбол
Кокорин рассказал о разрыве отношений с руководством «Зенита»
Космос
Губернатор анонсировал создание воронежского технопарка
На прошлой неделе глава региона посетил производственные площадки двух крупных предприятий Воронежа - ЗАО «Орбита» и ЗАО «МЭЛ».
Общество
Принц Гарри и Меган Маркл распрощались с королевскими обязанностями
Принц потерял финансовую поддержку Букингемского дворца, а также право именоваться «высочеством», но при этом сохранил за собой титул герцога и возможность вернуть прежний статус в течение года.
Культура
Apple и Эрмитаж выпустили пятичасовой фильм о музее
Лента снята одним дублем и на одном заряде аккумулятора iPhone 11 Max Pro Картина длится 5 часов 19 минут, в ней показаны 45 залов и почти 600 произведений искусства.