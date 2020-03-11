США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации. Об этом в среду, 11 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС. По словам российского лидера, Вашингтон обхаживал Киев и взял Украину под внешнее управление.

Путин заявил о желании США управлять Украиной за счет России

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