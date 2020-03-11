Политика
ИзвестияПутин заявил о желании США управлять Украиной за счет России
США пытаются обеспечить существование Украины за счет Российской Федерации. Об этом в среду, 11 марта, заявил президент РФ Владимир Путин в интервью ТАСС. По словам российского лидера, Вашингтон обхаживал Киев и взял Украину под внешнее управление.
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Политика
Госдума поддержала поправку об обнулении президентских сроков Путина
С предложением обнулить президентские сроки с момента принятия поправок в Конституцию выступила депутат Госдумы от "Единой России" Валентина Терешкова.
Футбол
Экс-тренер «Партизана» Николич может сменить Семина в «Локомотиве»
Бывший главный тренер сербского «Партизана» Марко Николич может прийти в «Локомотив».
Политика
Байден лидирует на праймериз демократов в трех из шести штатов
Бывший вице-президент США Джозеф Байден одержит верх над сенатором от Вермонта Берни Сандерсом в президентских праймериз демократической партии в Мичигане, Миссури и Миссисипи, прогнозирует The New York Times по мере поступления результатов голосования.
Общество
В Киеве объявили карантин из-за коронавируса
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.
Армия и оружие
Ми-28Н показал себя как эффективное средство борьбы с танками в Сирии
В Сирии российские вертолеты Ми-28Н показали высочайшую эффективность в борьбе с танками радикальных группировок.
Футбол
Матч Молдавия – Россия пройдет без зрителей
Общество
Таиланд ужесточил правила въезда для россиян
Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Музыка
Группа «Время и стекло» заявила о распаде
Экономика
АКРА предупредило о повышенной вероятности финансового кризиса
В методологии АКРА переход индекса выше отметки 2,5 пункта означает повышенную вероятность начала финансового кризиса, однако не обязательно является предвестником перехода в фазу кризиса.
Политика
Ермак и Козак прибыли в Минск для переговоров по Донбассу
Замглавы администрации президента России Дмитрий Козак и глава офиса президента Украины Андрей Ермак принимают участие во встрече Контактной группы по урегулированию конфликта в Донбассе (ТКГ), которая проходит 11 марта в Минске, рассказали два источника РБК, знакомых с ходом заседания.
Происшествия
В Ростовской области четыре человека погибли в ДТП с микроавтобусом
В результате ДТП четыре человека погибли и еще пятеро были госпитализированы, сообщает "Интерфакс".
Экономика
Глава Тинькофф Банка заявил об отсутствии оттока клиентов
Глава правления Тинькофф Банка Оливер Хьюз признал, что паника на рынке после падения курса рубля и новости о болезни основателя банка Олега Тинькова вызвали беспокойство клиентов.
Футбол
«Валенсия» Черышева проиграла «Аталанте» и вылетела из Лиги чемпионов
Испанская «Валенсия» на своем поле уступила итальянской «Аталанте» в ответном матче 1/8 финала Лиги чемпионов.
Авто
Эксперты рассказали, что станет с ценами на авто после обвала рубля
Падение цен на нефть и обвал курса рубля приведут к повышению цен на машины, как новые, так и подержанные.
Гаджеты
Сверхдешевый гибкий смартфон, созданный братом знаменитого наркобарона, оказался грандиозным обманом
Обман раскрылся Смартфон Escobar Fold 2, якобы разработанный братом известного наркобарона Пабло Эскобара (Pablo Escobar) Роберто Эскобаром (Roberto Escobar), на деле оказался самой обычной подделкой.
Экономика
Названы товары, которые подорожают после падения курса рубля
Импортные товары могут подорожать в диапазоне 10-35% на фоне падения рубля и коронавируса, полагают эксперты.
Политика
Эрдоган пригрозил Сирии ударом из-за нарушения перемирия в Идлибе
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что нанесет еще более мощный удар, чем ранее, если Дамаск не перестанет нарушать режим тишины в Идлибе.
Энергетика
Саудовская Аравия увеличит добычу нефти на 1 млн баррелей в сутки
Саудовская нефтяная госкомпания Saudi Aramco увеличит предельные производственные мощности по добыче нефти на 1 млн баррелей в сутки.
Наука
Названы основные факторы смерти от коронавируса
Выяснилось, что главными факторами риска являлись для них пожилой возраст, нарушение свертываемости крови и сепсис.
Политика
Путин оценил отношения России и США на «троечку»
Среди положительных аспектов отношений России и США Путин назвал сотрудничество в борьбе с терроризмом и увеличение за последние два года товарооборота.
Происшествия
Адвокат Голунова сообщил об уничтожении видеозаписи задержания
«Всё, что уже можно было уничтожить, — уничтожено, в том числе видеозапись, которая велась Феофановым и Уметбаевым при задержании Голунова», — приводит ТАСС слова защитника.
Общество
Харви Вайнштейн предлагал убить Дженнифер Энистон
Общество
В Гидрометцентре предупредили о резком похолодании
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина рассказала, что в Россию придет резкое похолодание.
Шоу-бизнес
Самойлова впервые заговорила после скандала с Джиганом
Модель поддержали звезды шоу-бизнеса Блогер и супруга популярного исполнителя Джигана, Оксана Самойлова, почти три дня не выходила на связь со своими подписчиками.
Происшествия
Четверо военнослужащих пострадали от взрыва в Подмосковье
Четыре человека пострадали при взрыве в воинской части в Подмосковье, сообщил "Интерфаксу" источник в службе скорой помощи.
Общество
В Италии могут ввести новые ограничительные меры из-за коронавируса
Премьер Италии Джузеппе Конте не исключил введения более жестких карантинных ограничений в отношении северных регионов страны в связи со вспышкой коронавируса.
Армия и оружие
Новый командующий иранскими cилами «Аль-Кудс» посетил Сирию
Алеппо, Сирия, 11 марта 2020, 14:19 — REGNUM Новый командующий иранскими силами «Аль-Кудс» бригадный генерал Эсмаил Гаани посетил Сирийскую Арабскую Республику, город Алеппо.
Политика
Терешкова объяснила предложение о президентских сроках
Предложение депутата Госдумы Валентины Терешковой о внесении поправки о президентских сроках продиктовано просьбой «простых людей».
Политика
Путину посвятил стихотворение Сергей Шнуров
В стихотворении Шнуров высказал предположение, что вся затея с поправками в Конституцию была организована именно для того, чтобы Путин смог сохранить за собой пост.