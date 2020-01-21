США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин. Соединенные Штаты, по его мнению, взяли Украину "под внешнее управление", при этом хотят, чтобы она "существовала в том числе и на наши деньги".

Политика «Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.

Армия и оружие В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях» Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.

Политика Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.

Политика Байден лидирует на праймериз Демократической партии США В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.

Политика Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.

Спорт Олимпиаду в Токио могут перенести на год или два В связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.

Общество Таиланд ужесточил правила въезда для россиян Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.

Спорт ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом» Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.

Экономика АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.

Здоровье Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.

Кино Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах» Во вторник, 10 марта, стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась от съемок в "Сватах". Об этом рассказала Татьяна Кравченко.

Спорт Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неумении проигрывать После отказа сборной Норвегии от участия в заключительных этапах соревнования российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.

Политика Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.