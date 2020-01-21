Политика

Вести.RuВести.RuПутин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

США пытаются обеспечить существование Украины за счет России – так отношения трех стран охарактеризовал президент РФ Владимир Путин. Соединенные Штаты, по его мнению, взяли Украину "под внешнее управление", при этом хотят, чтобы она "существовала в том числе и на наши деньги".
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Путин об отношениях с США и актуальности Мюнхенской речи

RT на русском06:13

Путин: США хотят, чтобы Украина под их управлением жила за счет России

Коммерсантъ03:55

Путин заявил о желании США держать Украину под контролем на деньги России

РБК02:45

Путин заявил о желании США контролировать Украину на деньги России

Lenta.ru03:31

Путин: США пытаются обеспечить существование Украины за счет России

Вести.Ru02:51

Путин заявил о желании США обеспечить существование Украины за счет России

Газета.Ru03:46

Путин: США хотят, чтобы Украина под их внешним управлением жила на российские деньги

ТАСС02:31
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Автоматически обработаны 7102 источника, обновлено в 06:29, Ашберн
Происшествия

В Подмосковье ограбили дом семьи замгубернатора ЯНАО

Известия вчера в 17:28
Политика

«Ъ»: Трамп не приедет в Москву на День победы

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что во время его встречи с американским президентом Дональдом Трампом в Вашингтоне последний рассказал о своем желании посетить Парад Победы в Москве 9 мая 2020 года, если позволит его график.
Газета.Ru вчера в 05:57
Политика

Путин объяснил санкции США против «Северного потока-2»

Санкции, введенные Соединенными Штатами против отечественного газопровода «Северный поток-2», нацелены на снижение конкурентоспособности европейской экономики.
Компания 03:55
Армия и оружие

В Минобороны РФ опровергли данные Турции об уничтоженных «Панцирях»

Ранее во вторник по возвращении из Брюсселя президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что в Идлибе ВС Турции с помощью беспилотников уничтожили восемь зенитных ракетно-пушечных комплексов "Панцирь" ВС Сирии.
ТАСС вчера в 14:00
Экономика

В Эстонии объявили о начале экономического кризиса в стране

Министр финансов Эстонии Мартин Хельме объявил о наступлении экономического кризиса в республике.
Газета.Ru 03:50
Политика

Путин одобрил поправку об обнулении своих президентских сроков

Карелин предложил распустить Госдуму после принятия поправок в Конституцию, а Терешкова – отменить ограничения по числу президентских сроков или позволить Путину повторно избраться на пост президента.
Ведомости вчера в 08:39
Политика

Байден лидирует на праймериз Демократической партии США

В США прошел еще один крупный этап избирательной кампании, так называемый "супервторник II" - предварительные выборы состоялись одновременно в шести штатах: Айдахо, Вашингтоне, Миссури, Миссисипи, Мичигане и Северной Дакоте.
Газета.Ru 03:03
Политика

Путин уверен, что Россия пройдет турбулентный период спокойно

Президент России Владимир Путин уверен, что Россия пройдет нынешний турбулентный период спокойно и достойно, а все ключевые отрасли выйдут из ситуации окрепшими.
РИА Новости 06:06
Общество

В Кении браконьеры убили двух уникальных белых жирафов

ТАСС 03:32
Политика

В Дагестан с рабочим визитом приедет Юрий Чайка

АиФ Дагестан 04:55
Армия и оружие

Американские F-35 впервые перехватили российские боевые самолеты

Американские истребители пятого поколения F-35, которые принадлежат Военно-воздушным силам Норвегии, были использованы для перехвата российских самолетов Ту-142 и МиГ-31.
Военное дело 01:49
Общество

В Киеве введут частичный карантин из-за коронавируса

В Киеве с 12 марта введут частичный карантин из-за угрозы коронавируса.
Lenta.ru 06:26
Армия и оружие

В Арктике сквозь льды всплыла американская атомная подлодка

В Арктике пробила лед и всплыла подлодка ВМС США Toledo. Маневры американской атомной субмарины проходят в рамках учений Ice Exercise 2020.
Вести.Ru вчера в 15:17
Общество

В США задержан россиянин по подозрению в продаже персональных данных

Господин Фирсов, по их данным, помещен в тюрьму города Нью-Йорка Manhattan Detention Complex.
Коммерсантъ вчера в 17:28
Спорт

Олимпиаду в Токио могут перенести на год или два

В связи с распространением коронавируса Олимпиада в Токио может быть перенесена на год или два, если будет принято решение о ее отмене в 2020 году, сообщил член японского оргкомитета Харуюки Такахаши.
Русская Планета вчера в 23:00
Общество

Таиланд ужесточил правила въезда для россиян

Таиланд прекратил оформление виз по прибытии для российских туристов, тем самым ужесточив правила въезда на территорию государства.
Lenta.ru 04:42
Происшествия

В столице Пакистана разбился самолет ВВС страны

REGNUM 03:25
Происшествия

В Москве женщина опубликовала в родительском чате фотографию голой ученицы

Известия вчера в 15:23
Спорт

ЦСКА приостановил продажу билетов на матч с «Зенитом»

Ранее сообщалось, что клуб Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) ЦСКА принял решение приостановить продажу билетов на матчи второго раунда Кубка Гагарина.
Газета.Ru 05:51
Экономика

АКРА предупредило о возможном приближении финансового кризиса в России

Индекс финансового стресса, рассчитываемый Аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА), который оценивает близость финансовой системы России к состоянию кризиса, достиг уровня 3,12 пункта, перешагнув критическое значение в 2,5 пункта.
ТАСС 01:29
Энергетика

В Минфине заявили, что цены на бензин в России не изменятся

Обвал цен на нефть на мировых рынках никак не должен сказаться на стоимости бензина в России, заявил замминистра финансов РФ Алексей Сазонов.
Российская газета 02:50
Авто

Обвал рубля: стоит ли бежать в автосалон за новым автомобилем

На российском рынке, едва оправившемся от увеличения утилизационного сбора с 1 января, вновь повышается градус обеспокоенности грядущим увеличением розничных цен на новые автомобили.
Вести.Ru 04:53
Здоровье

Роспотребнадзор назвал регионы, где активизировались клещи

Москва, 11 марта 2020, 08:45 — REGNUM Роспотребнадзор из-за тёплой погоды фиксирует повышенную активность клещей и рост заболевания клещевым энцефалитом во многих регионах России, сообщается на сайте ведомства.
REGNUM 01:46
Кино

Людмила Артемьева отказалась от съемок в «Сватах»

Во вторник, 10 марта, стало известно, что актриса Людмила Артемьева отказалась от съемок в "Сватах". Об этом рассказала Татьяна Кравченко.
Piter.tv вчера в 03:49
Спорт

Вяльбе обвинила сборную Норвегии в неумении проигрывать

После отказа сборной Норвегии от участия в заключительных этапах соревнования российский лыжник Александр Большунов досрочно стал победителем общего зачета Кубка мира.
РБК 05:55
Политика

Путин рассказал о бегающем по крышам Саакашвили

Экс-президент Грузии Михаил Саакашвили начал силовую операцию против Абхазии и Южной Осетии в 2008 году вопреки обещанию, данному президенту России Владимиру Путину, рассказал российский лидер.
Газета.Ru 06:18
Общество

В Лондоне арестовали недвижимость дочери и внука Нурсултана Назарбаева

Коммерсантъ 00:26
Происшествия

Российские полицейские строили начальнику баню вместо работы

По версии следствия, в 2017 году обвиняемый привлек двух своих сотрудников к строительству бани на своей даче в Холмогорском районе области.
Lenta.ru 06:24
Единоборства

Нурмагомедов нацелен досрочно закончить бой с Фергюсоном

Чемпионат 05:23
Происшествия

Соседи сдали москвичку полиции за нарушение карантина по коронавирусу

Соседи пожаловались в полицию на москвичку, которая находилась на карантине в своей квартире после поездки в Италию.
Lenta.ru 06:05
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