Общество
РИА НовостиПутин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году
Президент Владимир Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году. "В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — заявил российский лидер на встрече с членами Совета Федерации. Он также указал на то, что этот показатель в полтора раза превышает прогнозируемую в 2021 году инфляцию.
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Политика
В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом
В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
RT на русском 15:26
Общество
В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом
"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:02
Происшествия
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
Evo-rus.com 09:32
Происшествия
Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы
Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:28
Общество
Минпросвещения изменило правила приема детей в школы
По новым правилам, приём начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Ранее родители несли документы в школу с 1 февраля.
Российская газета вчера в 15:03
Игры
Разработчики ремейка Mafia рассказали о бонусном режиме игры
Создатели ремейка игры Mafia рассказали о специальном бонусном режиме прохождения для геймеров.
Актуальные Новости 03:52
Фигурное катание
Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой
Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
Rambler News Service 05:01
Гаджеты
Samsung представил бюджетную версию Galaxy S20
Южнокорейская компания Samsung Electronics представила в среду на онлайн-презентации бюджетный вариант своего флагманского смартфона Galaxy S20.
ТАСС 10:42
Футбол
Футболист «Тоттенхэма» Серж Орье отказался переходить в «Спартак»
Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье не стал переходить в московский «Спартак».
News.ru 12:12
Политика
Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках
Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ru вчера в 16:45
Происшествия
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила её мать Надежда Славина.
RT на русском вчера в 17:34
Технологии
Сбербанк запустил собственный музыкальный сервис «СберЗвук»
Сбербанк уже купил сто процентов акций компании, информирует пресс-служба финансового учреждения.
ToDay News Ufa 05:42
Наука
Модель Тьюринга объяснила происхождение австралийских «кругов фей»
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Экономика
Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы
В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.
РИА Новости 15:56
Шоу-бизнес
Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище
«Михаила Борисовича похоронили, уже установили венки», — приводит ТАСС слова представительницы его окружения.
RT на русском 09:22
Армия и оружие
ЦПВС заявил о подготовке террористами провокации с химоружием в Идлибе
Террористы готовят провокацию с отравляющими веществами в идлибской зоне деэскалации, заявил замглавы российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском 15:14
Общество
Силуанов объяснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам
Глава Минфина, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что пенсии работающим пенсионерам не индексируют потому, что они получают зарплату.
Pravda.Ru 10:22
Хоккей
«Сибирь» обыграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ
RT на русском 14:51
Культура
Владимира Соловьёва жёстко высмеяли в пародийном юмористическом шоу
Азамат Мусагалиев представил пародию на телеведущего Владимира Соловьёва, высмеяв его привычку оскорблять людей.
ToDay News Ufa 14:47
Политика
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета 11:25
Общество
Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми
Согласно официальной информации, власти выделят на поддержку российских семей с 3-м ребенком свыше 50 млрд рублей.
Evo-rus.com 12:10
Общество
Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса
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Настя Каменских показала голую грудь на курорте
Настя Каменских, украинская певица, экс-участница дуэта «Потап и Настя», показала голую грудь на курорте.
Lenta.ru 08:05
Политика
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
Накануне французское издание обнародовало детали разговора лидеров по ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального.
Известия 06:34
Политика
Лукашенко запретил ввоз в Беларусь товаров из Польши
Президент Александр Лукашенко запретил ввоз любых товаров из Польши на территорию Белоруссии.
Shraibikus News 11:45
Футбол
Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву
«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия 06:53
Общество
Польские садоводы взвыли под российским эмбарго
Напомним, продовольственное эмбарго было введено Россией в августе 2014 года: под запрет попали продукты из Евросоюза, Польши, США и ряда других стран.
ForPost 07:48
Происшествия
В Курске пассажирка такси избила ребенка
Следователи в Курске начали поверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой женщина избивает и оскорбляет ребенка во время поездки в такси.
ТАСС 11:41