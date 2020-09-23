Общество

РИА НовостиРИА НовостиПутин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году

Президент Владимир Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году. "В следующем году пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — заявил российский лидер на встрече с членами Совета Федерации. Он также указал на то, что этот показатель в полтора раза превышает прогнозируемую в 2021 году инфляцию.
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Эксперт прокомментировал индексацию пенсий в 2021 году

RT на русском14:00

В Счётной палате рассказали, на сколько выросла пенсия россиян

Deita.ru21 сентября в 06:15

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Газета.Ru11:34

Путин заявил, что пенсии будут проиндексированы на 6,3% в 2021 году

ТАСС08:40

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году

РИА Новости08:18

В России реальный размер назначенных пенсий в 2019 году вырос на 1,5%

Лезги газет21 сентября в 16:34

Самое важное в России и в мире на 23 сентября. Россия отреклась от «Новичка», пенсии и маткапитал увеличат, Лукашенко тайно стал президентом

URA.Ru13:00
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Автоматически обработано 7419 источников, обновлено в 16:29, Ашберн
Политика

В Госдепе отказались признать Лукашенко законно избранным президентом

В Госдепартаменте «не могут считать Александра Лукашенко законно избранным лидером» Белоруссии, заявил в беседе с РИА Новости представитель американского внешнеполитического ведомства.
RT на русском 15:26
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Общество

В Москве за сутки умерли 15 пациентов с коронавирусом

"В Москве скончались 15 пациентов, у всех был подтвержден диагноз пневмония и получен положительный результат тестов на коронавирусную инфекцию", - сказали в штабе.
ТАСС 16:02
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Происшествия

Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром

Evo-rus.com 09:32
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Происшествия

Суд арестовал рэпера, врезавшегося в пешеходов в центре Москвы

Таганский суд Москвы заключил под стражу рэпера Эльмина Гулиева, устроившего ДТП с тремя пострадавшими в центре Москвы, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в среду.
Интерфакс 14:28
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Общество

Минпросвещения изменило правила приема детей в школы

По новым правилам, приём начинается 1 апреля и завершается 30 июня текущего года. Ранее родители несли документы в школу с 1 февраля.
Российская газета вчера в 15:03
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Общество

В Минске против протестующих применили слезоточивый газ и водометы

РИА Новости 12:39
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Игры

Разработчики ремейка Mafia рассказали о бонусном режиме игры

Создатели ремейка игры Mafia рассказали о специальном бонусном режиме прохождения для геймеров.
Актуальные Новости 03:52
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Фигурное катание

Плющенко отреагировал на обвинения в переманивании Загитовой

Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко отреагировал на публикацию штабом тренера Этери Тутберидзе переписки своей жены Яны Рудковской с Алиной Загитовой, в которой та якобы попыталась переманить фигуристку.
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Гаджеты

Samsung представил бюджетную версию Galaxy S20

Южнокорейская компания Samsung Electronics представила в среду на онлайн-презентации бюджетный вариант своего флагманского смартфона Galaxy S20.
ТАСС 10:42
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Футбол

Футболист «Тоттенхэма» Серж Орье отказался переходить в «Спартак»

Защитник лондонского «Тоттенхэма» Серж Орье не стал переходить в московский «Спартак».
News.ru 12:12
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Политика

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ru вчера в 16:45
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Происшествия

Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой

Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой. Об этом сообщила её мать Надежда Славина.
RT на русском вчера в 17:34
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Технологии

Сбербанк запустил собственный музыкальный сервис «СберЗвук»

Сбербанк уже купил сто процентов акций компании, информирует пресс-служба финансового учреждения.
ToDay News Ufa 05:42
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Наука

Модель Тьюринга объяснила происхождение австралийских «кругов фей»

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Экономика

Bloomberg признало господство России на мировом рынке пшеницы

В последние годы Россия неуклонно расширяет свою долю на мировом рынке пшеницы и стремится закрепить свое лидерство в этой сфере, говорится в статье агентства Bloomberg.
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Шоу-бизнес

Телеведущего Михаила Борисова похоронили на Востряковском кладбище

«Михаила Борисовича похоронили, уже установили венки», — приводит ТАСС слова представительницы его окружения.
RT на русском 09:22
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Армия и оружие

ЦПВС заявил о подготовке террористами провокации с химоружием в Идлибе

Террористы готовят провокацию с отравляющими веществами в идлибской зоне деэскалации, заявил замглавы российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Александр Гринкевич.
RT на русском 15:14
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Общество

Силуанов объяснил, почему не индексируют пенсии работающим пенсионерам

Глава Минфина, выступая перед депутатами Госдумы, заявил, что пенсии работающим пенсионерам не индексируют потому, что они получают зарплату.
Pravda.Ru 10:22
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Хоккей

«Сибирь» обыграла СКА в матче регулярного чемпионата КХЛ

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Общество

Навальный рассказал о планах нормализовать жизнь после выписки

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Культура

Владимира Соловьёва жёстко высмеяли в пародийном юмористическом шоу

Азамат Мусагалиев представил пародию на телеведущего Владимира Соловьёва, высмеяв его привычку оскорблять людей.
ToDay News Ufa 14:47
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Политика

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газета 11:25
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Общество

Мишустин выделил почти 2,6 миллиарда на выплаты семьям с детьми

Согласно официальной информации, власти выделят на поддержку российских семей с 3-м ребенком свыше 50 млрд рублей.
Evo-rus.com 12:10
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Общество

Депутат от КПРФ Ваха Агаев умер от коронавируса

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Шоу-бизнес

Настя Каменских показала голую грудь на курорте

Настя Каменских, украинская певица, экс-участница дуэта «Потап и Настя», показала голую грудь на курорте.
Lenta.ru 08:05
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Политика

Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном

Накануне французское издание обнародовало детали разговора лидеров по ситуации с якобы отравлением российского блогера Алексея Навального.
Известия 06:34
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Политика

Лукашенко запретил ввоз в Беларусь товаров из Польши

Президент Александр Лукашенко запретил ввоз любых товаров из Польши на территорию Белоруссии.
Shraibikus News 11:45
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Футбол

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия 06:53
Общество

Польские садоводы взвыли под российским эмбарго

Напомним, продовольственное эмбарго было введено Россией в августе 2014 года: под запрет попали продукты из Евросоюза, Польши, США и ряда других стран.
ForPost 07:48
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Происшествия

В Курске пассажирка такси избила ребенка

Следователи в Курске начали поверку после публикации в соцсетях видеозаписи, на которой женщина избивает и оскорбляет ребенка во время поездки в такси.
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