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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.В источнике
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Газета.Ru

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Газета.Ru11:34
РИА Новости

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году

РИА Новости08:18
Российская газета

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента

Российская газета07:14
РБК

Путин назвал размер индексации пенсий

РБК07:34
Lenta.ru

Путин пообещал рост пенсий

Lenta.ru07:06
RT на русском

Путин: пенсии в России проиндексируют на 6,3% в 2021 году

RT на русском06:53
URA.Ru

Путин раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

URA.Ru06:53

США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Путин назвал хамством отказ поставлять материалы для лайнера МС-21

В начале 2019 года «Коммерсантъ» со ссылкой на свои источники сообщил, что из-за введенных США санкций американская компания Hexcel и японская Toray Industries прекратили поставки материалов для композитного «черного крыла» МС-21.
РБК11:21
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25

В МИД РФ заявили об отсутствии «российского следа» в деле Навального

Обвинения в адрес России в предполагаемом отравлении оппозиционера Алексея Навального не имеют под собой ни малейшей доказательственной базы, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 23 сентября на брифинге.
ИА Красная Весна11:08
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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В ПФР опровергли информацию о приостановке выплаты пенсий

В Пенсионном фонде России (ПФР) отреагировали на сообщения СМИ о приостановке выплат пенсионерам, если они не будут снимать деньги с банковской карты на протяжение 6 месяцев, пишет РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ПФР.
Live2405:01
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