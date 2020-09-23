Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
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Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.В источнике
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