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Газета.Ru
Газета.Ru

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Пенсии россиян в 2021 году проиндексируют на 6,3%. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе встречи с сенаторами в Кремле, следует из стенограммы выступления, опубликованной на сайте Кремля.В источнике
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Lenta.ru

Путин пообещал рост пенсий

Lenta.ru07:06
URA.Ru

Самое важное в России и в мире на 23 сентября. Россия отреклась от «Новичка», пенсии и маткапитал увеличат, Лукашенко тайно стал президентом

URA.Ru13:00
Газета.Ru

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

Газета.Ru11:34
РИА Новости

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году

РИА Новости08:18
РБК

Путин назвал размер индексации пенсий

РБК07:34
Российская газета

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента

Российская газета07:14
RT на русском

Эксперт прокомментировал индексацию пенсий в 2021 году

RT на русском14:00

Назван самый популярный турецкий сериал за рубежом

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