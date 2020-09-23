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Ведомости
Ведомости

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году

«В следующем году пенсии в России будут проиндексированы на 6,3%. Это более чем в полтора раза выше прогнозируемой инфляции в 2021 г. То есть в этом направлении мы будем действовать так, как и когда-то говорили, формулировали свои цели, как обещали гражданам», ‒ сказал Путин.В источнике
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Lenta.ru

Путин пообещал рост пенсий

Lenta.ru07:06
РБК

Путин назвал размер индексации пенсий

РБК07:34
Российская газета

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента

Российская газета07:14
РИА Новости

Путин заявил об индексации пенсий на 6,3 процента в 2021 году

РИА Новости08:18
Газета.Ru

Пенсии проиндексируют на 6,3% в 2021 году в России

Газета.Ru07:01
RT на русском

Путин: пенсии в России проиндексируют на 6,3% в 2021 году

RT на русском06:53
URA.Ru

Путин раскрыл, на сколько вырастут пенсии в 2021 году

URA.Ru06:53

МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному

Мария Захарова, официальная представительница Министерства иностранных дел, заявила в ходе брифинга, что власти Германии до сих пор не предоставили какие-либо данные по инциденту с Алексеем Навальным.
МИД РФ обвинил Запад в дезинформационной кампании по Навальному
RuNews24.ru09:54
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
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Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
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Врачи сравнили ситуацию с коронавирусом в Москве и европейских городах

Несмотря на небольшой рост новых случаев коронавируса в Москве, ситуация в столице лучше, чем в других крупных европейских мегаполисах, сообщили опрошенные РИА Новости врачи столичного департамента здравоохранения.
РИА Новости08:54
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Путин анонсировал регистрацию второй вакцины от коронавируса

Вакцина Следите за развитием событий в трансляции: "Открытие осенней сессии Совфеда РФ: Путин, Белоусов, Матвиенко — трансляция" "Скоро, кстати говоря, будет зарегистрирована и вторая противовирусная вакцина против коронавируса", — сказал Путин.
REGNUM07:19
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