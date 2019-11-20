Экономика

BFM.ruBFM.ruПутин заявил об исторически низкой безработице в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы. Глава государства рассказал, что доволен этим показателем.
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Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС06:04

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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК06:33

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru06:04

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском05:53

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ru06:00

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец05:59

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС06:04

Россия достигла рекорда по уровню безработицы — Путин

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