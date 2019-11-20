Экономика
BFM.ruПутин заявил об исторически низкой безработице в России
Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы. Глава государства рассказал, что доволен этим показателем.
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с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС06:04
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Политика
Путин назвал Зеленского симпатичным человеком
Президент России Владимир Путин в ходе пленарного заседания инвестиционного форума «Россия зовет!» заявил, что считает своего украинского коллегу Владимира Зеленского искренним и симпатичным человеком.
Музыка
Участники от России на «Детском Евровидении» выступят третьими
Политика
Путин пошутил о «помощи» США в добыче сланцевой нефти
Во время выступления на форуме «Россия зовет!» президент России Владимир Путин пошутил, что нужно позаимствовать у США технологии по добыче сланцевой нефти.
Здоровье
Перечислены пять опасных лекарств из домашней аптечки
Врач-терапевт назвала пять самых бесполезных лекарств, часто встречающихся в домашних аптечках у россиян, сообщает evo-rus.com.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Происшествия
Четыре россиянки сутки пытали знакомую горячим чаем и кухонным ножом
Суд рассмотрит уголовное дело в отношении четырех жительниц Республики Алтай, обвиняемых в похищении и пытках своей знакомой по предварительному сговору.
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Экономика
Орешкин и Силуанов поспорили с Кудриным из-за расходов бюджета
Слова главы Счетной палаты Алексея Кудрина о нерастраченных расходах бюджета являются передергиванием, заявил министр экономического развития Максим Орешкин на форуме ВТБ "Россия зовет!".
Экономика
В России могут установить единую комиссию за переводы с карт
Центробанк вернётся к обсуждению уравнивания тарифов на межбанковские и внутрибанковские переводы, передаёт РБК со ссылкой на директора департамента стратегии развития финансового рынка ЦБ Владимира Таможникова.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Шоу-бизнес
Отекшая Пугачева вышла в свет в неопрятном виде
Общественность удивил неопрятный внешний артистки, пишет «Дни.ру». По случаю посещения Пугачевой концерта, журналисты окружили ее вниманием.
Шоу-бизнес
Изменившаяся 57-летняя Жанна Агузарова появилась на публике
57-летняя певица приехала в Кремль на большой юбилейный концерт группы «Цветы» Стаса Намина.
Происшествия
В Ростове задержали взявшего жену в заложники следователя
В Ростове-на-Дону задержали сотрудника Следственного комитета, захватившего в заложники жену, пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
На стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России" был показан макет нового плацкартного вагона.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Экономика
В Госдуме предложили установить минимальную цену за сигареты
Депутаты внесли в Госдуму законопроект, который предлагает ввести в российское законодательство единую минимальную розничную цену (МРЦ) на сигареты.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Наука
В метеоритах обнаружены компоненты органической жизни
Фурукава из Университета Тохоку, отмечает, что ранее в метеоритах были обнаружены и другие важные строительные блоки органической жизни, такие как аминокислоты (из них состоят белки) и нуклеиновые основания (из них состоят ДНК и РНК).
Общество
Госдума одобрила законопроект об установке российского ПО на смартфоны
Государственная дума приняла во втором чтении законопроект об обязательной установки российского ПО на электронные устройства.
Общество
Российский паспорт оказался слабее сербского в рейтинге гражданств
Составители рейтинга гражданств стран мира Kälin and Kochenov’s Quality of Nationality Index (QNI) повысили оценку качества российского гражданства до максимального за всю историю расчетов уровня в 42%.
Общество
Для российских водителей могут ввести внеочередной медосмотр
Водителю придется пройти внеочередное освидетельствование у профильного врача - на это ему дадут один месяц.
Авто
Ford представил электрокроссовер в стиле Mustang
Открыты книги предварительного заказа Ford Mustang Mach-E, поставки которого начнутся в конце следующего года.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской
Украинский президент Владимир Зеленский прибыл на пункт пропуска «Станица Луганская» между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашённой Луганской народной республикой.
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Технологии
Новый патч для RDR 2 убрал зависимость фигуры главного героя от FPS
Патч 1.14 для ПК-версии Red Dead Redemption 2 устранил баг, из-за которого главный герой быстрее терял вес при высоком FPS.
Политика
Эксперт оценил заявление МИД Германии по транзиту газа через Украину
Ранее министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что транзит российского газа через территорию Украины должен продолжаться после 2019 года.
Шоу-бизнес
Анастасия Решетова впервые показала лицо сына Тимати
В минувшем октябре 23-летняя избранница Тимати Анастасия Решетова родила первенца. Звезда инстаграма впервые показала лицо сына Ратмира.
Общество
Госорганы перестанут принимать россиян к 2024 году
Федеральные и региональные ведомства прекратят прием россиян к 2024 году и передадут эти полномочия многофункциональным центрам предоставления государственных и муниципальных услуг (МФЦ).