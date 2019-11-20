Экономика
BFM.ruПутин заявил об исторически низкой безработице в России
Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы. Глава государства рассказал, что доволен этим показателем.
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с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС06:04
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Армия и оружие
ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины
В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Экономика
Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета
Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Политика
Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей
Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Политика
Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными
Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 20 ноября заявил президент России Владимир Путин на XI инвестиционном форуме «Россия зовет!»
Политика
Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Армия и оружие
Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии
Курдские Силы внутренней безопасности Асайиш записали видеобращение, в котором извинились за нападение на российский патруль в городе Кобани на севере Сирии.
Политика
Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе
Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
Транспорт
Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»
Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Футбол
Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун
Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
Общество
Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»
Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
Авто
Ford рассекретил электрический кроссовер Mustang Mach-E
Компания Ford рассекретила электрический кроссовер Mustang Mach-E, который станет первым серийным электромобилем американской марки.
Происшествия
Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково
Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
Шоу-бизнес
Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть
Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
Авто
Новый седан Nissan Sentra похвастался мотором и подвеской
В 2001-м ниссановцы выкатывают спортивную модификацию — Nissan Sentra SE-R Spec V, чей двигатель развивает 175 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7 с. Шестое поколение Сентры (B16) мир видит в 2006 году.
Наука
Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае
В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители подвида древних людей - денисовцы - под влиянием человека разумного (homo sapiens).
Политика
На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом
В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Общество
МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью
В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
Экономика
В гильдии пекарей и кондитеров сделали прогноз по росту цен на хлеб
Ранее гильдия прогнозировала, что по итогам 2019 года на 6,5-7% вырастут цены на хлеб и хлебобулочные изделия из ржаной и смеси ржаной и пшеничной муки.
Общество
«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован
Армия и оружие
В США засомневались в способности России производить истребители
Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
Общество
В Московском регионе задержали трёх членов ИГ
В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
Общество
Экс-министр Абызов перевел в офшоры более $800 млн, пишут СМИ
Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов несколько лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов.
Происшествия
В Киеве скончался ветеран АТО, которого до полусмерти избил пасынок
Жестоко избитый ветеран так называемой антитеррористической операции в Донбассе Игорь Панов (позывной «Хан») скончался в киевской больнице после того, как впал в кому.
Армия и оружие
Артиллерийский удар ВСУ по окраине Донецка попал на видео
Украинские силовики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Спартак, расположенному на окраине Донецка.
Политика
Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ-Капитал «Россия зовет!», выразил надежду на то, что украинские военные не вернутся в так называемую «серую зону» в Донбассе.
Общество
РЖД показали прототип нового плацкартного вагона
Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
Общество