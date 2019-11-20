Экономика

BFM.ruBFM.ruПутин заявил об исторически низкой безработице в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы. Глава государства рассказал, что доволен этим показателем.
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Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС06:04

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Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ru06:00

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru06:04

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС06:04

Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК06:33

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец05:59

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском05:53

Россия достигла рекорда по уровню безработицы — Путин

REGNUM05:51
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Армия и оружие

ФСБ задержала российского военного за шпионаж в пользу Украины

В Ростовской области ФСБ задержала российского военнослужащего по подозрению в шпионаже в пользу Украины.
Lenta.ru 09:32
Экономика

Кудрин поспорил с Орешкиным и Силуановым из-за расходов бюджета

Низкое качество госуправления лишило экономику почти 1 трлн рублей. Об этом заявил глава Счетной палаты Алексей Кудрин.
Газета.Ru 07:21
Политика

Украина обвинила Россию в пропаже унитазов с возвращенных кораблей

Командующий ВМС Украины Игорь Воронченко заявил, что на задержанных Россией кораблях демонтировано практически все оборудование, в том числе унитазы, розетки, плафоны.
Lenta.ru 08:32
Политика

Путин: технологии добычи сланцевой нефти могут стать бесперспективными

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REGNUM 08:21
Политика

Песков отреагировал на призыв Таллина вернуть территории Эстонии

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал слова спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса о том, что Россия должна вернуть прибалтийской республике "аннексированные территории".
Газета.Ru 04:50
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

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Lenta.ru 09:11
Политика

Зеленский прибыл на КПП у Станицы Луганской в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский прибыл на единственный пункт пропуска между подконтрольной Киеву частью Донбасса и самопровозглашенной Луганской народной республикой, где ожидается открытие моста, передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости 08:06
Транспорт

Пассажиров научат экономить, активировав карту «Тройка»

Пассажиры столичной подземки смогут экономить на пересадках между метро, МЦК и Московскими центральными диаметрами (МЦД).
Комсомольская правда 06:23
Футбол

Черчесов ответил болельщикам, оскорблявшим Дзюбу с трибун

Напомним, матч отбора на Евро-2020 завершился в пользу российской команды со счётом 5:0. В первом тайме встречи в Серравалле с трибун маленького стадиона отчетливо донеслись крики болельщиков, которые попали в телетрансляцию и сразу получили широкий резонанс в соцсетях.
REGNUM вчера в 22:18
Общество

Медсправка для получения водительских прав станет «золотой»

Уже с этой пятницы, 22 ноября, вступает в силу приказ Минздрава РФ от 10.09.2019 года № 731н "О внесении изменений в порядок проведения обязательного медицинского освидетельствования водителей транспортных средств (кандидатов в водители транспортных средств)".
ТИА 03:47
Теннис

Надаль после победы над Россией рассказал о проблеме Кубка Дэвиса

Чемпионат 00:33
Авто

Ford рассекретил электрический кроссовер Mustang Mach-E

Компания Ford рассекретила электрический кроссовер Mustang Mach-E, который станет первым серийным электромобилем американской марки.
Коммерсантъ 18 ноября в 03:50
Происшествия

Женщина напала на полицейского в аэропорту Пулково

Северо-Западное следственное управление на транспорте СК России возбудило уголовное дело против женщины 1995 года рождения, ударившей полицейского в аэропорту Пулково.
РБК 08:19
Шоу-бизнес

Иосиф Пригожин: У Валерии на «Песне года-94» была выбита челюсть

Иосиф Пригожин утверждает, что Валерии пришлось жить в квартире родителей, где всего находилось шесть человек.
RuNews24.ru вчера в 11:09
Авто

Новый седан Nissan Sentra похвастался мотором и подвеской

В 2001-м ниссановцы выкатывают спортивную модификацию — Nissan Sentra SE-R Spec V, чей двигатель развивает 175 л.с. и позволяет разгоняться до 100 км/ч за 7 с. Шестое поколение Сентры (B16) мир видит в 2006 году.
Драйв 09:16
Наука

Древнюю фигурку пещерного льва нашли на Алтае

В Китае нашли плиту с биографией монаха Учёный не исключил, что скульптуру могли создать жившие в пещере представители подвида древних людей - денисовцы - под влиянием человека разумного (homo sapiens).
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На Украине перераспределили расследование дел, связанных с Байденом

В сентябре в Конгрессе США начали процедуру импичмента президент США Дональда Трампа из-за того, что он якобы шантажировал Украину для проведения расследования дела Байдена-младшего.
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Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Общество

МВД разработало законопроект о лишении водительских прав по здоровью

В случае принятия поправок медицинские учреждения будут обязаны передавать в ГИБДД данные об ухудшении состояния здоровья водителей через единую информационную систему.
РБК 08:02
Общество

Школьников Якутии обяжут ежедневно исполнять гимн РФ

REGNUM 08:06
Экономика

В гильдии пекарей и кондитеров сделали прогноз по росту цен на хлеб

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«Ъ»: порядок продажи «красивых» автономеров согласован

RT на русском вчера в 00:11
Армия и оружие

В США засомневались в способности России производить истребители

Постоянный поиск Российской Федерацией покупателей истребителя пятого поколения Су-57 ставит под сомнение возможность страны самостоятельно наладить серийное производство этих самолётов.
News.ru 05:45
Общество

В Московском регионе задержали трёх членов ИГ

В Московском регионе задержаны три члена «Исламского государства»*, которые занимались вербовкой жителей Москвы и области для участия в сирийском конфликте.
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Экс-министр Абызов перевел в офшоры более $800 млн, пишут СМИ

Экс-министр по делам Открытого правительства Михаил Абызов несколько лет был крупным клиентом эстонского филиала Swedbank и перевел через него в офшоры сотни миллионов долларов.
Газета.Ru 09:33
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В Киеве скончался ветеран АТО, которого до полусмерти избил пасынок

Жестоко избитый ветеран так называемой антитеррористической операции в Донбассе Игорь Панов (позывной «Хан») скончался в киевской больнице после того, как впал в кому.
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Армия и оружие

Артиллерийский удар ВСУ по окраине Донецка попал на видео

Украинские силовики нанесли артиллерийский удар по населенному пункту Спартак, расположенному на окраине Донецка.
ТК Звезда 09:36
Политика

Путин назвал нежелательный сценарий развития ситуации в Донбассе

Президент России Владимир Путин, выступая на форуме ВТБ-Капитал «Россия зовет!», выразил надежду на то, что украинские военные не вернутся в так называемую «серую зону» в Донбассе.
Lenta.ru 06:48
Общество

РЖД показали прототип нового плацкартного вагона

Макет нового плацкартного вагона с модульным пространством в натуральную величину показали на стенде холдинга РЖД на ежегодной выставке "Транспорт России", передает корреспондент РИА Новости.
РИА Новости вчера в 02:01
Общество

«Газпром» заполнил газом «Турецкий поток»

Газета.Ru вчера в 11:00
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