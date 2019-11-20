Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.

с чего всё началось

Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы. Глава государства рассказал, что доволен этим показателем.

Путин заявил об исторически низкой безработице в России

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