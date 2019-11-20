Экономика
BFM.ruПутин заявил об исторически низкой безработице в России
Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы. Глава государства рассказал, что доволен этим показателем.
Читать в источнике
Оценить88
с чего всё началось
Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.ТАСС06:04
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7060 источников, обновлено в 15:40, Ашберн
Происшествия
Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»
После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Общество
«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции
Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Происшествия
Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву
Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
Происшествия
На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку
20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
Общество
В Италии сообщили о свадьбе Роналду
Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Общество
Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день
В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Общество
РЖД показали макет нового плацкартного вагона
Хоккей
«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ
Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
Технологии
Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp
Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
Политика
Переданные Россией корабли прибыли на Украину
Напомним, в ноябре 2018 года в Керченском проливе три украинских корабля нарушили госграницу РФ. Экипаж и сами суда были задержаны.
Футбол
В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией
В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Происшествия
Обнаруженная на Кубани в выгребной яме девочка находится в реанимации
Ушиб головного мозга диагностировали у 9-летней девочки, обнаруженной в выгребной яме в хуторе Родниковском Новокубанского района на Кубани.
Гаджеты
Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro
Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
Здоровье
Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции
Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
Происшествия
Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию
Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Политика
Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»
В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Космос
Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути
Изображение с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) показывает, как выглядела бы наша галактика, если бы человеческие глаза могли видеть радиоволны.
Общество
Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав
Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
Политика
Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях
Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Политика
Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии
Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Футбол
Сборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail
Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
Происшествия
Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера
Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Кино
Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»
Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Шоу-бизнес
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде
Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
Общество
В ходе акций протеста в Иране погибли более 100 человек
Косвенно гибель людей в ходе своего выступления подтвердил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
Здоровье
Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое
Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
Политика
Замглавы МИД Украины объявила об уходе из-за нежелания дружить с РФ
Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, курирующая вопросы европейской интеграции, заявила о намерениях оставить свой пост.