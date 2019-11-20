Экономика

BFM.ruBFM.ruПутин заявил об исторически низкой безработице в России

Президент РФ Владимир Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы. Глава государства рассказал, что доволен этим показателем.
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Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

Это самое низкое - я хочу это подчеркнуть - значение в современной истории России", - заявил глава государства на пленарном заседании инвестиционного форума "Россия зовет!". "Несмотря на снижение темпов глобального роста, в России сохраняется позитивная экономическая динамика.
ТАСС06:04

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Путин заявил о самой низкой в современной истории России безработице

РБК06:33

Путин объявил о самой низкой безработице в истории России

RT на русском05:53

Путин заявил о достижении самого низкого в современной истории России уровня безработицы

ТАСС06:04

Путин назвал уровень безработицы в РФ исторически низким

News.ru06:00

Путин заявил о самом низком уровне безработицы в истории России

Московский Комсомолец05:59

Путин заявил о самом низком в истории России уровне безработицы

Газета.Ru06:04

Россия достигла рекорда по уровню безработицы — Путин

REGNUM05:51
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Происшествия

Задержан экс-глава петербургского «Водоканала»

После следственных действий в ГУП "Водоканал Санкт-Петербурга" задержан его бывший руководитель Евгений Целиков, сообщил "Интерфаксу" в среду информированный источник.
Интерфакс 14:16
Общество

«Руки-базуки» показал свои бицепсы после операции

Россиянин Кирилл Терешин, известный как «Руки-базуки» из-за инъекций синтола, показал свои бицепсы после операции по удалению вещества из организма.
Известия 11:30
Происшествия

Дело бывшего доцента Соколова решили передать в Москву

Дело историка Олега Соколова, обвиняемого в убийстве 24-летней аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко, передали в центральный аппарат Следственного комитета в Москве, сообщает «Фонтанка» со ссылкой на источники в правоохранительных органах.
РБК 06:36
Происшествия

На крыше одной из башен в «Москва-Сити» 20 руферов устроили драку

20 руферов, которые устроили драку на крыше одной из башен комплекса "Москва-Сити", задержаны в столице.
ТАСС 18 ноября в 07:49
Общество

В Италии сообщили о свадьбе Роналду

Нападающий туринского "Ювентуса" и сборной Португалии Криштиану Роналду женился на своей подруге Джорджине Родригес, передает Mundo Deportivo со ссылкой на итальянский журнал Novella 2000.
Газета.Ru 12:22
Общество

Чтобы не принести в семью беды: что запрещено делать в Михайлов день

В четверг, 21 ноября, отмечается один из важных праздников: Михайлов день.
Маленькая Сызрань 12:38
Общество

РЖД показали макет нового плацкартного вагона

Газета.Ru вчера в 02:23
Хоккей

«Спартак» победил «Локомотив» в серии буллитов в матче КХЛ

Хоккеисты московского "Спартака" обыграли ярославский "Локомотив" в серии буллитов в домашнем матче регулярного чемпионата КХЛ.
РИА Новости 14:05
Технологии

Павел Дуров призвал пользователей удалить WhatsApp

Создатель мессенджера Telegram Павел Дуров в среду призвал пользователей удалить приложение WhatsApp со своих устройств из-за обнаруженных в нем многочисленных уязвимостей в сфере безопасности.
ТАСС 13:23
Политика

Переданные Россией корабли прибыли на Украину

Напомним, в ноябре 2018 года в Керченском проливе три украинских корабля нарушили госграницу РФ. Экипаж и сами суда были задержаны.
Аргументы и Факты 14:37
Футбол

В отношении Бельгии открыто дело после матча с Россией

В отношении Королевской бельгийской футбольной ассоциации открыто дисциплинарное дело после матча отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года против команды России, сообщается на официальном сайте Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА).
Газета.Ru 13:58
Происшествия

Обнаруженная на Кубани в выгребной яме девочка находится в реанимации

Ушиб головного мозга диагностировали у 9-летней девочки, обнаруженной в выгребной яме в хуторе Родниковском Новокубанского района на Кубани.
ТАСС 10:32
Гаджеты

Apple выпустила чехол-аккумулятор для iPhone 11 и 11 Pro

Apple выпустила новые чехлы-аккумуляторы Smart Battery Case для iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max.
The GEEK 14:24
Здоровье

Ученые предупредили о начале глобальной эпидемии суперинфекции

Американские ученые заявили о начале эпидемии суперинфекции. Угрозу для человека представляют устойчивые к антибиотикам бактерии.
АБН 17 ноября в 04:30
Происшествия

Находившуюся в розыске свердловчанку задержали, заманив на фотосессию

Необычным способом свердловский ГУ ФСИН нашел и задержал находившуюся в федеральном розыске девушку.
Российская газета 07:52
Армия и оружие

Курды извинились за нападение на российский патруль в Сирии

Lenta.ru 09:11
Политика

Украинский эксперт напал на американца в эфире «России 1»

В ходе обсуждения влияния России и США на политику Киева произошла потасовка украинского политолога Василя Вакарова с американским журналистом Грэгом Вайнером.
Газета.Ru 12:09
Космос

Телескоп MWA обнаруживает остатки мертвых звезд в центре Млечного Пути

Изображение с телескопа Murchison Widefield Array (MWA) показывает, как выглядела бы наша галактика, если бы человеческие глаза могли видеть радиоволны.
AstroNews.ru 12:29
Общество

Россияне выстроились в очереди за медсправками для водительских прав

Как отмечает РГ, с 22 ноября при получении или обновлении прав россиян обяжут сдавать кровь и мочу для определения психоактивных веществ и маркера CDT, показывающего регулярную алкогольную нагрузку.
РИА Новости 09:15
Политика

Российский адмирал оценил слова об «угробленных» украинских кораблях

Бывший командующий Балтийским флотом России адмирал Владимир Валуев оценил слова командующего ВМС Украины адмирала Игоря Воронченко о якобы угробленных украинских кораблях, возвращенных в страну после задержания в Керченском проливе в ноябре 2018 года.
Газета.Ru 10:59
Политика

Кремль ответил на территориальные претензии Эстонии

Заявления спикера эстонского парламента Хенна Пыллуааса с территориальными претензиями к России являются неприемлемыми, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Ведомости 04:37
Футбол

Сборную РФ по футболу могут отстранить от Евро-2020 — Daily Mail

Издание указывает, что в том случае, если на заседании комитета Всемирного антидопингового агентства (WADA) в декабре РУСАДА вновь будет лишена статуса, то российская сборная по футболу может быть отстранена от Евро-2020, а все матчи из Санкт-Петербурга будут перенесены в другую страну.
REGNUM вчера в 19:29
Происшествия

Стало известно о казни сирийского солдата бойцами ЧВК Вагнера

Несколько бойцов ЧВК Вагнера, которую связывают с петербургским бизнесменом Евгением Пригожиным, казнили дезертира из армии президента Сирии Башара Асада.
Lenta.ru 15:07
Кино

Netflix анонсировал полноценное продолжение сериала «Викинги»

Gmbox.ru 07:40
Кино

Эмилию Кларк принуждали к «голым съемкам»

Актриса сериала "Игра престолов" Эмилия Кларк рассказала, что ее пытались принудить к съемкам обнаженной в одном из новых проектов.
Газета.Ru вчера в 14:12
Шоу-бизнес

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» в неопрятном виде

Алла Пугачева появилась на концерте группы «Цветы» Стаса Намина. Многие отметили, что певица выглядела неопрятно и растеряно.
OAnews 03:53
Происшествия

Сотрудники ДПС спасли людей из горящего дома в Подмосковье

ТВ Центр 09:33
Общество

В ходе акций протеста в Иране погибли более 100 человек

Косвенно гибель людей в ходе своего выступления подтвердил верховный правитель Ирана аятолла Али Хаменеи.
ГЛАС.RU вчера в 12:54
Здоровье

Эндокринологи рассказали, как правильно есть сладкое

Однако в случае, если побороть любовь к сладкому не получается, то директор института диабета НМИЦ эндокринологии Марина Шестакова советует заняться физической активностью, чтобы сжечь полученные калории и нормализовать состояние организма.
РИА Новости вчера в 09:12
Политика

Замглавы МИД Украины объявила об уходе из-за нежелания дружить с РФ

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль, курирующая вопросы европейской интеграции, заявила о намерениях оставить свой пост.
РЕН ТВ 08:02
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