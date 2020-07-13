Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос
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Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.В источнике
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