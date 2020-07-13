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РБКРБК

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.В источнике
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Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

RT на русском05:00

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

РИА Новости06:59

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Коммерсантъ04:24

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян

ТАСС04:39

Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян

Известия04:26

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

РБК04:58

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Интерфакс04:55
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Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами

Заместитель главы правительства и полномочный представитель России в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев 12 июля прибыл в Хабаровск с неофициальным визитом, сообщают источники газеты «Коммерсант».
Трутнев прибыл в Хабаровский край в связи с протестами
Профиль05:02
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У СИЗО «Лефортово» начались задержания журналистов

В Москве у СИЗО "Лефортово" начались задержания журналистов, которые пришли в понедельник устроить встречу в поддержку бывшего сотрудника "Коммерсанта" и "Ведомостей" Ивана Сафронова, арестованного по обвинению в госизмене.
Интерфакс07:11
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Названы секретные функции смартфонов

Большинство обладателей смартфонов на платформах iOS и Android пользуются привычными функциями своих устройств, не обращая внимания на новинки, появляющиеся с обновлениями операционных систем.
ТК Звездавчера в 03:50
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Бывший топ-менеджер «Росгосстраха» признан виновным в растрате ₽2 млрд

Дорогомиловский суд Москвы признал бывшего вице-президента компании "Росгосстрах" Сергея Хачатурова виновным в присвоении и растрате на сумму более 2 млрд руб. "Хачатуров совершил присвоение и растрату имущества в особо крупном размере с использованием своего служебного положения", — цитирует приговор агентство ТАСС.
РБК07:35
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