Политика

РБКРБКПутин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

Президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и нацпроектам заявил о том, что у страны появился шанс решить вопросы с обеспечением граждан жильем.
Читать в источнике
Комментировать2K

Подробнее о событии

Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян

Известия04:26

Путин заявил об историческом шансе решить в России жилищный вопрос

РБК04:58

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос россиян

ТАСС04:39

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

RT на русском05:00

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Коммерсантъ04:24

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

РИА Новости04:01

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос в России

Интерфакс04:55
Показать все источники
Автоматически обработано 7256 источников, обновлено в 06:07, Ашберн
Шоу-бизнес

Ургант опубликовал фотографии дочерей

РИАМО 04:39
2
Киберспорт

Ubisoft назвала дату выхода Assassin’s Creed Valhalla

News.ru 03:23
5
Политика

Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет

Владимир Путин поручил продлить сроки достижения национальных целей на 10 лет.
Эхо Москвы 05:32
147
Футбол

CAS отменил отстранение «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов

Лозанна, Швейцария, 13 июля 2020, 11:51 — REGNUM Спортивный арбитражный суд (CAS) отменил отстранение английского футбольного клуба «Манчестер Сити» от Лиги чемпионов.
REGNUM 04:51
Здоровье

218 случаев коронавируса в Свердловской области выявили за сутки

По информации оперативного штаба на понедельник, 13 июля, на Среднем Урале за последние сутки зафиксировано еще 218 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19.
Kursk.com 03:53
1,4K
Общество

В Хабаровском крае прошли митинги в поддержку Фургала

Накануне губернатор Хабаровского края Сергей Фургал был арестован на два месяца за организацию убийств в 2004-2005 годах.
BFM.ru 11 июля в 02:40
9,2K
Происшествия

Защита обжаловала арест Фургала по делу об убийствах

РИА Новости 05:41
6
Футбол

«Интер» — «Торино»: прогноз Александра Аксёнова на матч чемпионата Италии 13 июля

Комментатор Александр Аксёнов дал прогноз на матч 32-го тура Серии «Интер» — «Торино».
Чемпионат 01:30
Общество

Иммунолог назвал категории наименее подверженных коронавирусу людей

Генеральный директор контрактно-исследовательской компании Николай Крючков рассказал о трёх категориях людей, которые, даже столкнувшись с новой коронавирусной инфекцией, могут не опасаться за своё здоровье.
RT на русском 05:52
276
Политика

В Раде призвали Зеленского извиниться перед народом и уйти в отставку

Депутаты фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» призвали президента Украины Владимира Зеленского и его команду извиниться перед народом и сложить полномочия.
Наша версия вчера в 05:26
115
Шоу-бизнес

Дакота раскрыла детали скандала с Рудковской из-за сумок Louis Vuitton

Российская певица Рита Дакота рассказала, как ее унизила музыкальный продюсер Яна Рудковская из-за сумок элитного французского бренда Louis Vuitton.
Экономика сегодня 11 июля в 10:49
46
Политика

Ряд журналистов кремлевского пула записали видео в поддержку Сафронова

В поддержку коллеги выступила и Кира Латухина ("Российская газета"), отметив, что работала с Сафроновым много лет в составе кремлевского пула.
РИА Новости 05:30
31
Общество

Посольство Венгрии опровергло скорое открытие границ для граждан РФ

Посольство Венгрии в России опровергло открытие границ для россиян с 15 июля, пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК в Telegram.
Газета.Ru 05:23
261
Происшествия

ФСБ предотвратила теракты в Ростовской области

В Ростовской области выявлена ячейка запрещенной в РФ террористической группировки "Исламское государство"*, готовившая нападения на сотрудников полиции и планировавшая теракты в медицинских и учебных заведениях, сообщает ЦОС ФСБ России.
РИА Новости 06:03
Происшествия

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки арестованы на Сахалине

Обвиняемые в убийстве восьмилетней девочки в Сахалинской области арестованы.
Известия 11 июля в 00:47
552
Происшествия

В Москве во время свадебного банкета скончалась невеста

В ресторане на юге Москвы во время свадебного застолья погибла невеста, сообщает РЕН ТВ.
Газета.Ru 11 июля в 18:32
645
Единоборства

Российский боец Петр Ян победил Жозе Альдо и стал чемпионом UFC

Ян стал вторым россиянином в истории, который смог стать чемпионов UFC. Ранее пояс в легком весе получил Хабиб Нурмагомедов.
Вечерняя Москва вчера в 01:25
5
Происшествия

Число пострадавших при пожаре на десантном корабле в США выросло до 21

При пожаре на американском десантном корабле USS Bonhomme Richard в штате Калифорния пострадал 21 человек, сообщило в Twitter командование надводными силами ВМС США.
Газета.Ru 05:23
201
Экономика

Работающим пенсионерам с 1 августа скорректируют выплаты

У работающих пенсионеров в России с 1 августа начнётся корректировка пенсий, что является обязательной ежегодной процедурой, пишет «Российская газета» со ссылкой на Пенсионный фонд России.
RT на русском вчера в 04:27
1,4K
Политика

Более 50 км трубопровода проложили между водохранилищами в Крыму

«Подразделения материально-технического обеспечения Южного и Западного военных округов проложили более 50 километров трубопровода в одну линию, который соединит Тайганское и Симферопольское водохранилища в Республике Крым», — передает «РИА Новости».
Известия 01:03
13
Происшествия

Бывший глава района Ростова-на-Дону задержан за превышение полномочий

В Ростове-на-Дону задержали бывшего главу Первомайского района Артура Григоряна, подозреваемого в превышении должностных полномочий.
Газета.Ru 11 июля в 05:02
80
Гаджеты

Раскрыты неизвестные функции смартфонов

При обновлениях своих операционных систем разработчики Google и Apple добавляют новые функции, не всегда используемые владельцами гаджетов из-за незнания об их существовании.
Территория новостей вчера в 05:53
38
Происшествия

СК предъявил бизнесмену Анатолию Быкову обвинение в руководстве ОПГ

Красноярскому бизнесмену Анатолию Быкову предъявили обвинения в руководстве преступным сообществом, заявили в Следственном комитете.
РИА Новости 04:58
44
Шоу-бизнес

Жена Джона Траволты Келли Престон умерла от рака груди

Звезда "Криминального чтива" Джон Траволта сообщил о смерти своей жены Келли Престон от рака груди.
Газета.Ru 03:46
29
Армия и оружие

В России появятся мобильные полки ПВО, оснащенные ЗРПК «Панцирь»

Тульская служба новостей 10 июля в 05:29
2
Политика

Анджей Дуда лидирует на выборах президента Польши

Газета.Ru 05:40
393
Гаджеты

NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX

Китайские источники сообщили, что NVIDIA сняла с производства топовые видеокарты RTX.
Ferra вчера в 10:31
57
Политика

13 июля в Донбассе откроется пункт пропуска «Еленовка»

Обсервация обеспечивается больницами ДНР и является бесплатной. О работе КПВВ «Еленовка» в другие дни будет сообщено дополнительно.
КП - Донецк вчера в 10:16
Здоровье

Назван продукт, помогающий в лечении гипертонии

Некоторые продукты способствуют нормализации артериального давления и рекомендуются людям с гипертонией.
Вечерняя Москва вчера в 02:56
6
Футбол

В ФК «Ростов» опровергли слухи об уходе Карпина и Арутюнянца

Панорама Ростова-на-Дону 04:40
2
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное