Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Изначально ставка распространялась на займы до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Однако президент Владимир Путин поручил поднять планку до 6 млн руб. в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн руб. Программа действует до 1 ноября 2020 года.