Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос
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Изначально ставка распространялась на займы до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Однако президент Владимир Путин поручил поднять планку до 6 млн руб. в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн руб. Программа действует до 1 ноября 2020 года.В источнике
У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс.
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Путин: У России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан
Комсомольская правда04:02