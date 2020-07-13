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КоммерсантъКоммерсантъ

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Изначально ставка распространялась на займы до 3 млн руб. в регионах и до 8 млн руб. в Москве и Санкт-Петербурге. Однако президент Владимир Путин поручил поднять планку до 6 млн руб. в регионах, а в Москве и Санкт-Петербурге — до 12 млн руб. Программа действует до 1 ноября 2020 года.В источнике
Владимир Путин
У нас есть исторический шанс в обозримые сроки, абсолютно понятные, может быть, впервые за всю историю России решить, кардинально решить жилищный вопрос. И нужно не упустить этот шанс.
Подробнее о событии

Путин заявил о возможности кардинального решения жилищного вопроса россиян

Известия04:26

Путин заявил об историческом шансе кардинально решить жилищный вопрос в стране

Интерфакс04:16

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос

Коммерсантъ04:24

Путин заявил об историческом шансе решить жилищный вопрос россиян

Московский Комсомолец04:17

Путин: У России есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос граждан

Комсомольская правда04:02

Путин: Есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос

Российская газета04:25

Путин: у нас есть исторический шанс кардинально решить жилищный вопрос

РИА Новости04:01
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Представитель Трутнева объяснил его приезд в Хабаровский край

Заместитель председателя правительства и постоянный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев прибыл в Хабаровский край, оттуда он поедет в другие регионы Дальнего Востока.
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РБК04:22
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Причиной гибели туристов на перевале Дятлова на Северном Урале в 1959 году стала снежная лавина и тот факт, что они не смогли вернуться в палатку, заявил замначальника управления Генпрокуратуры в Уральском федеральном округе Андрей Курьяков.
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