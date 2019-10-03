Политика
РБКПутин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной. Об этом на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
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Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 14:37, Ашберн
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Происшествия
СК расследует дело о групповом издевательстве над школьником
Московские следователи подключились к расследованию обстоятельств группового издевательства школьников над одноклассником на юго-западе Москвы.
Российская газета 05:18
Политика
Обозвавший татарина мразью Соловьев пожаловался на травлю
Теле- и радиоведущий Владимир Соловьев заявил, что в последнее время его пытаются травить.
Lenta.ru 14:00
Общество
Анджелина Джоли вышла в свет в непривычном для себя светлом, да еще и «живом» платье
Ранее актриса тщательно продумывала аутфиты для выхода в свет и придерживалась мрачных оттенков, соответствующих ее экранному образу.
Woman.ru 12:45
Общество
В Госдуме предложили создать новую льготную категорию
К созданию новой льготной категории — «жертв перестройки» — призвал зампред комитета Госдумы по образованию и науке Борис Чернышов.
Известия 00:36
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Политика
Трамп призвал Китай начать расследование против Байдена
В сентябре The Wall Street Journal сообщила, что во время телефонного разговора в июле Трамп просил президента Украины Владимира Зеленского содействовать началу расследования против Байдена, который считается его основным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.
Ведомости 12:29
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против «формулы Штайнмайера»
Президент Украины Владимир Зеленский в четверг отреагировал на протесты против "формулы Штайнмайера", заявив, что уважает право граждан на протест, при этом он призвал не поддаваться на провокации отдельных политиков.
РИА Новости 12:10
Политика
Путин назвал причину выхода США из ДРСМД
Причиной выхода США из Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) были интересы Вашингтона в Азии, а не нарушения Москвой его условий, считает президент Владимир Путин.
Интерфакс 13:38
Экономика
В Минфине предложили повысить минимальную цену на водку
Минфин обсуждает возможность с 2020 года повысить минимальную цену на водку до 230 руб. Об этом сообщил журналистам глава департамента налоговой и таможенной политики ведомства Алексей Сазанов во время Российской энергетической недели, передает "РИА Новости".
РБК 10:38
Политика
Путин оценил действия Зеленского по ситуации в Донбассе
Президент России Владимир Путин в ходе заседания дискуссионного клуба «Валдай» заявил, что если у украинского лидера Владимира Зеленского хватит политического мужества и силы завершить урегулирование конфликта на востоке Украины, то он утвердится как честный политик.
RT на русском 13:37
Игры
В России запустился стриминговый сервис NVIDIA Now
В NVIDIA сделали заявление о запуске в Российской Федерации NVIDIA Now - стримингового сервиса.
В городе R 13:21
Единоборства
Появилось видео потасовки Емельяненко и Кокляева в центре Москвы
Боец MMA Александр Емельяненко опубликовал в своем аккаунте Instagram видео драки с пауэрлифтером Михаилом Кокляевым.
РИА Новости 05:33
Шоу-бизнес
Анастасия Заворотнюк выступит на телевидении после окончания лечения
Стас Христов, концертный директор Анастасии Заворотнюк, рассказал о том, что актриса выступит на ТВ после окончания лечения, сообщает ФАН.
АМИТЕЛ 02:56
Политика
Зеленский предложил «концепцию переходного правосудия» для Донбасса
Президент Украины Владимир Зеленский на заседании комиссии по вопросам правовой реформы предложил разработать «концепцию переходного правосудия» для Донбасса и Крыма (полуостров и город федерального значения Севастополь в Киеве считают украинскими).
Daily Storm вчера в 12:01
Культура
Умер легендарный чешский певец Карел Готт
Культуромания вчера в 05:08
Происшествия
Самолет МС-21 сломался во время испытаний в Жуковском
МС-21 – российский ближне- и среднемагистральный пассажирский самолет, может перевозить от 150 до 211 пассажиров на расстояние до 6000 км. Первый полет воздушное судно совершило в мае 2017 г. Сейчас лайнер проходит все необходимые испытания перед началом серийного производства.
Ведомости 05:45
Происшествия
Экспертиза признала невменяемым якутского «шамана» Габышева
20 сентября Минздрав Якутии сообщил, что Габышев направлен в якутский республиканский психоневрологический диспансер, где с ним будут проведены "экспертные мероприятия", однако правозащитники и адвокаты не смогли его найти.
ТАСС 09:36
Шоу-бизнес
Брежнева прокомментировала слухи об изменах Меладзе
Известная певица Вера Брежнева отреагировала на пересуды об изменах своего супруга, композитора Константина Меладзе.
Аргументы недели вчера в 14:11
Происшествия
Мосгорсуд сообщил об отставке трех судей
Судьи Солнцевского районного суда Москвы Анна Егорова, Андрей Куропов и Татьяна Кислякова ушли в отставку, сообщили РБК в пресс-службе инстанции.
РБК 14:23
Гаджеты
IPhone SE 2 выйдет в начале 2020 года и будет похож на iPhone 8
По прогнозам аналитика, в 2020 году Apple сможет реализовать 30-40 миллионов iPhone SE 2. Напомним, ранее агенство Nikkei Asian Review также сообщало, что весной следующего года Apple выпустит iPhone SE 2 с дизайном iPhone 8.
MobiDevices 11:30
Происшествия
Житель Ставрополья одним из первых получит штраф за курение на балконе
Житель Ставропольского края может получить один из первых штрафов после пожара на балконе, возникшего из-за курения, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 12:32
Политика
Госдума переедет в Дом союзов по поручению Путина
Президент России Владимир Путин поручил предоставить временное размещение Государственной думы, а также обеспечивающих ее деятельность подразделений в Доме союзов.
Газета.Ru 11:48
Армия и оружие
Появились сообщения о гибели в Ливии российских наемников
Красная весна вчера в 15:05
Политика
Неизвестный пытался сорвать выступление Толстого в ПАСЕ
Активист пытался сорвать выступление в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) главы российской делегации Петра Толстого.
Известия 10:45
Спорт
Биатлонистка Кузьмина объявила о завершении карьеры
35-летняя биатлонистка Анастасия Кузьмина завершила спортивную карьеру. Сестра Антона Шипулина объявила об этом в Instagram.
Pravda.Ru 06:57
Космос
«Союз МС-12» с тремя членами экипажа вернулся на Землю с МКС
Космический корабль «Союз МС-12», на борту которого находятся российский космонавт Алексей Овчинин, астронавт из США Ник Хейг и первый астронавт ОАЭ Хазаа аль-Мансури, совершил успешную посадку.
РБК 07:14
Недвижимость
Аренда жилья подорожала до уровня 2014 года
Текущая стоимость найма приблизилась к уровню 2014 года – тогда однокомнатные квартиры сдавались в среднем за 16 046 рублей, говорится в исследовании портала Domofond.ru.
Вести.Ru 10:45