Политика

РБКРБКПутин заявил об избежавшей гражданской войны России

В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной. Об этом на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
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