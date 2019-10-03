Политика
РБКПутин заявил об избежавшей гражданской войны России
В 1990-е Россия пережила один из самых трудных периодов в своей истории, который мог закончится крупномасштабной гражданской войной. Об этом на пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай» заявил президент Владимир Путин, передает корреспондент РБК.
Читать в источнике
Оценить156
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Показать все источники
Автоматически обработано 7017 источников, обновлено в 13:11, Вашингтон
Происшествия
В Москве арестовали сына вице-президента МТС после погони
RT на русском 12:28
Экономика
Число личных банкротств в России побило прошлогодний рекорд
Процедура личного банкротства существует с 2015 года, с тех пор число банкротов-физлиц постоянно растет.
РБК 09:00
Экономика
Минздрав предложил установить по группам минимальные оклады врачей
Глава Минздрава РФ Вероника Скворцова предложила установить минимальные оклады медицинских работников отдельно по каждой профессиональной группе.
REGNUM вчера в 13:18
Происшествия
Четыре человека погибли при нападении в префектуре полиции Парижа
Четыре человека погибли в результате нападения в префектуре полиции Парижа, пишет Le Parisien.
RT на русском 08:54
Энергетика
Подмосковный завод начнет производить трубы для бурения на кредит ВТБ
Загорский трубный завод (ЗТЗ), блок-пакет в котором принадлежит однокурснику президента России Владимира Путина адвокату Николаю Егорову, построит новый завод по выпуску бесшовных труб нефтяного сортамента (OCTG), применяемых в бурении и при эксплуатации скважин для добычи нефти и газа.
РБК 12:37
Политика
Путин встретился с Вышинским перед выступлением на «Валдае»
Президент России Владимир Путин встретился с главным редактором «РИА Новости Украина» Владимиром Вышинским перед выступлением на международном дискуссионном клубе «Валдай».
РБК 12:50
Единоборства
Емельяненко и Кокляев опубликовали видео конфликта в ресторане
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко и пауэрлифтер Михаил Кокляев опубликовали на своих страницах в Instagram видеозаписи конфликта в одном из ресторанов Москвы.
REGNUM 06:02
Политика
В ООН ответили на предложение России перенести организацию из США
Стефан Дюжаррик прокомментировал инициативу российской стороны перенести заседания Первого комитета Генассамблеи ООН по вопросам разоружения и международной безопасности из Нью-Йорка в другое место.
RuNews24.ru 04:47
Гаджеты
Смартфон Google Pixel 4 показали на официальных рендерах
Авторитетный инсайдер Эван Блэсс опубликовал на своей странице в Twitter рендеры смартфона Google Pixel 4, официальная презентация которого должна состояться 15 октября текущего года.
NewInform вчера в 04:03
Армия и оружие
В США назвали самый мощный российский самолет
Американские журналисты назвали Ил-76 самым мощным российским самолетом, сообщает The National Interest.
Газета.Ru 01:25
Общество
В США певшей в метро бездомной россиянке предложат записать диск
Российская газета 04:58
Происшествия
Сбербанк начал проверку из-за утечки данных клиентов
Сбербанк на своем сайте сообщил о возможной утечке персональных данных минимум 200 клиентов.
Известия 00:16
Происшествия
Аделина Сотникова отдала 2 млн рублей гадалке-мошеннице
Гадалка-мошенница обманула на 2 млн рублей олимпийскую чемпионку по фигурному катанию Аделину Сотникову, пообещав ей решить проблемы личного характера.
ТАСС 06:11
Культура
Кудрявцева высказалась о победе Ивлеевой на ТЭФИ и своём поражении
News.ru вчера в 23:12
Политика
Зеленский прокомментировал митинги против формулы Штайнмайера
Президент Украины Владимир Зеленский прокомментировал проведение митингов против согласования формулы Штайнмайера, заявив, что он уважает право граждан Украины на протест.
RT на русском 12:47
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Финансы
Фондовые торги в США завершились крупным падением ключевых индексов
Торги на Нью-йоркской фондовой бирже в среду закрылись крупным падением ключевых индексов.
ТАСС вчера в 18:16
Футбол
Александрия — Гент 0:1 (1-й тайм)
3 октября состоится интересный матч второго тура группового этапа Лиги Европы между командами Группы I – украинской «Александрией» и бельгийским «Гентом».
Все про Спорт ру вчера в 05:34
Происшествия
В Дагестане страдавший от зубной боли пациент убил стоматолога
В дагестанском Дербенте страдающий от зубной боли пациент убил стоматолога, который не смог принять его рано утром, сообщает ТАСС со ссылкой на республиканское МВД в Instagram в среду, 2 октября.
Известия вчера в 14:03
Политика
Путин: Россия предотвратила инфильтрацию в Сирию сотен головорезов
Действия России в Сирии предотвратили инфильтрацию в страну сотен вооруженных головорезов.
Вести.Ru 11:29
Политика
Великобритания ослабила санкции против России для исследования Марса
Великобритания внесла поправки ( .pdf ) в «Закон об экспорте», которыми снимается ряд ограничений против России.
Коммерсантъ 08:32
Кино
Вышел первый трейлер «Хищных птиц» про Харли Квинн
Планируется, что в российский прокат фильм «Хищные птицы» выйдет 6 февраля 2020 года.
RuNews24.ru вчера в 03:44
Политика
Кремль усомнился в сроках «нормандской» встречи из-за графика Путина
Провести саммит «нормандской четверки» (Россия, Украина, Германия, Франция) в середине октября вряд ли получится, заявил помощник президента России Юрий Ушаков, передает «РИА Новости».
РБК 11:12
Политика
Путин похвалил Трампа за исторический шаг по КНДР
Президент США Дональд Трамп сделал исторический шаг, когда перешагнул демаркационную линию на Корейском полуострове и вступил в диалог с КНДР, заявил на заседании клуба «Валдай» российский президент Владимир Путин.
Московский Комсомолец 11:51
Политика
Путин раскритиковал журналиста NBC за искажение смысла его слов
Президент России Владимир Путин поправил слова модератора планерного заседания форума "Российская энергетическая неделя", корреспондента NBC News Кира Симмонса, заявив, что тот исказил его слова о либерализме.
Газета.Ru вчера в 12:18
Политика
Найдены доказательства высадки «Летучего отряда Кадырова» в Норвегии
"Новая газета" нашла опубликованные снимки бойцов российского спецназа, когда те высаживались на норвежский архипелаг Шпицберген.
Piter.tv вчера в 08:06
Политика
Путин назвал условия подписания контракта на транзит газа с Украиной
Как ранее заявил министр энергетики РФ Александр Новак, Россия «готова работать по новому европейскому законодательству» и бронировать мощности для транспортировки газа, а в случае невозможности работы транзитной системы по новым европейским правилам Россия готова продлить на короткий срок соглашение по транзиту газа, который истекает в конце текущего года.
Евразия Daily вчера в 13:16
Происшествия
Предательство мужа: чем для башкирки обернулась кража миллионов
20 млн рублей, украденные кассиршей башкирского банка Луизой Хайруллиной, проиграл ее муж.
Газета.Ru 09:58
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Общество
В Гидрометцентре прогнозируют мокрый снег в Москве в выходные
Главный специалист Гидрометцентра России Марина Макарова сообщила, что в выходные в Москве ожидается мокрый снег.
RT на русском 06:53