Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.

Политика Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков Президент Украины Владимир Зеленский назвал засранцами дальнобойщиков, которые ездят по дорогам с перегрузом, передает «112.ua».

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Общество Многопрофильный медицинский центр в Воронеже введут в строй 29 июня Воронеж, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Многопрофильный медицинский центр на 200 мест, который возводят в Воронеже специалисты Министерства обороны России, будет введён в эксплуатацию 29 июня. 9

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Общество Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября. 182

Политика Нидерланды начали расследовать причастность Киева к крушению MH17 Власти Нидерландов будут выяснять причины, почему Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины. 184

Политика Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму. 1K

Здоровье В больницах Тульской области с коронавирусом находятся 1 826 человек Напомним, всего с начала пандемии коронавирусом в Тульской области COVID-19 подтвердили у 6137 человек, 4771 из них прошли лечение и выздоровели, 86 пациентов скончались. 1

Политика Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах. 97

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Космос Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны. 196

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Происшествия В Москве заочно арестовали двоих участников движения «Артподготовка» Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал двоих участников запрещенного в России и признанного экстремистским движения "Артподготовка" Александра Свищева и Надежду Петрову, обвиняемых в участии в террористическом сообществе и приготовлении к теракту.

Здоровье Глава Росстата заявил о невозможности манипулировать статистикой Малков пояснил, что в реальности существуют другая проблема — это низкое качество первичных данных, поступающих в Росстат. 19