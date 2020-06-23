Общество

ИзвестияИзвестияПутин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
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Путин заявил, что жизнь россиян резко изменилась

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«Это было время надежды»: Путин о периоде пандемии

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Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

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Последние три месяца резко изменили уклад жизни россиян – Путин

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Путин заявил о резком изменении образа жизни россиян из-за пандемии

Газета.Ru11:45
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Общество

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Коммерсантъ 10:42
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Происшествия

Против Рината Бадаева возбудили второе уголовное дело

Следственный комитет России по Ярославской области возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, сообщает пресс-служба регионального СК.
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Землетрясение магнитудой 7,3 произошло в Мексике

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Предложение о новой единовременной выплате направили в правительство представители Совета Федерации.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву

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Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса

Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
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Власти Нидерландов будут выяснять причины, почему Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
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Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
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В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет

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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне

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Как сообщается на официальном сайте клуба, нынешний контракт россиянки с «Севильей» истек. Вместе с ней коллектив покинул еще 7 футболисток.
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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию

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Малков пояснил, что в реальности существуют другая проблема — это низкое качество первичных данных, поступающих в Росстат.
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Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина

Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
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