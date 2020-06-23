Общество
ИзвестияПутин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде
Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
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«Другое ощущение времени»: Путин сообщил о резком изменении уклада жизни россиян
Комсомольская правда12:03
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Невские Новости 11:44
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Зеленский назвал засранцами нарушающих правила дальнобойщиков
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Многопрофильный медицинский центр в Воронеже введут в строй 29 июня
Воронеж, 23 июня 2020, 16:16 — REGNUM Многопрофильный медицинский центр на 200 мест, который возводят в Воронеже специалисты Министерства обороны России, будет введён в эксплуатацию 29 июня.
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Путин объявил о повышении НДФЛ для россиян с доходом выше 5 млн рублей
Президент России Владимир Путин предложил с 1 января 2021 года повысить налог на доходы физических лиц (НДФЛ) до 15% на заработок свыше 5 млн руб. в год.
Коммерсантъ 10:42
Происшествия
Против Рината Бадаева возбудили второе уголовное дело
Следственный комитет России по Ярославской области возбудил новое уголовное дело в отношении бывшего заместителя мэра города Ярославля по вопросам градостроительства Рината Бадаева, сообщает пресс-служба регионального СК.
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Зеленский заявил, что не поехал бы на парад Победы в Москву
Военное дело вчера в 16:05
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Вагнер Лав подписал контракт с «Кайратом»
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Путин предложил продлить выплаты соцработникам из-за коронавируса
Президент РФ Владимир Путин предложил продлить выплаты соцработникам в связи с пандемией до 15 сентября.
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Нидерланды начали расследовать причастность Киева к крушению MH17
Власти Нидерландов будут выяснять причины, почему Киев не закрыл воздушное пространство для полетов гражданской авиации в зоне конфликта на востоке Украины.
ToDay News Ufa 07:03
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Украина заявила, что Россия должна ей сотни миллионов долларов
Заместитель министра иностранных дел Украины Василий Боднар заявил, что Россия должна выплачивать Киеву по $100 млн в год за базирование Черноморского флота в Крыму.
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Гарик Харламов и Кристина Асмус объявили о разводе
Российский шоумен Гарик Харламов и актриса Кристина Асмус объявили о разводе.
Культуромания вчера в 10:31
Политика
Кремль объяснил отставание часов Путина во время обращения к россиянам
Обращение главы государства к россиянам длилось более 50 минут. В нем президент объявил о ряде новых мер поддержки граждан.
РБК 11:29
Политика
Осужденный за шпионаж Уилан отказался обжаловать приговор
Американский гражданин Пол Уилан, осужденный за шпионаж в РФ, не планирует обжаловать приговор.
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В больницах Тульской области с коронавирусом находятся 1 826 человек
Напомним, всего с начала пандемии коронавирусом в Тульской области COVID-19 подтвердили у 6137 человек, 4771 из них прошли лечение и выздоровели, 86 пациентов скончались.
Тульская пресса 10:11
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Защита по делу MH17 считает, что ВСУ могли сбить самолет случайно
Украинские военные могли сбить малайзийский Boeing в июле 2014 года в Донбассе по ошибке, заявила голландский адвокат обвиняемого Олега Пулатова Сабине тен Дуссхате на слушаниях в Нидерландах.
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«Ювентус» и «Барселона» договорились о трансфере Артура за 80 млн евро
Продолжаются переговоры по трансферу хавбека туринцев Миралема Пьянича в «Барселону». «Ювентус» оценивает боснийца в 70 миллионов евро.
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В Саратовской области снимут режим самоизоляции для жителей старше 65 лет
РИА Новости 12:30
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Опубликованы снимки мест высадок американцев на Луне
Китайская автоматическая станция «Чанъэ-2» засняла места посадок американских пилотируемых кораблей по программе «Аполлон», фотографии были обнародованы на портале научных данных Китайской программы изучения Луны.
Sibnet Новости 20 июня в 10:37
Футбол
«Севилья» объявила об уходе россиянки Карповой
Как сообщается на официальном сайте клуба, нынешний контракт россиянки с «Севильей» истек. Вместе с ней коллектив покинул еще 7 футболисток.
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Лукашенко направился с рабочим визитом в Россию
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Генеральный директор тульского «Арсенала» заразился коронавирусом
Генеральный директор тульского «Арсенала» Дмитрий Балашов сдал положительный тест на коронавирус.
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В Москве заочно арестовали двоих участников движения «Артподготовка»
Лефортовский суд Москвы по ходатайству следствия заочно арестовал двоих участников запрещенного в России и признанного экстремистским движения "Артподготовка" Александра Свищева и Надежду Петрову, обвиняемых в участии в террористическом сообществе и приготовлении к теракту.
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Глава Росстата заявил о невозможности манипулировать статистикой
Малков пояснил, что в реальности существуют другая проблема — это низкое качество первичных данных, поступающих в Росстат.
ИА Красная Весна 03:16
Политика
Грузинский журналист Габуния снова оскорбил Путина
Грузинский журналист Георгий Габуния грубо высказался в адрес российского президента Владимира Путина, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 11:02