Общество

ИзвестияИзвестияПутин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

Президент России Владимир Путин во вторник, 23 июня, обратился к россиянам, отметив, что последние три месяца были непростыми, они резко изменили привычный уклад жизни граждан страны.
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Путин рассказал о сложном периоде, изменившем уклад жизни россиян

РИА Новости16:29

Путин сообщил об изменившем уклад жизни россиян сложном периоде

РБК12:34

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Комсомольская правда12:03

Путин заявил об изменившем уклад жизни россиян непростом периоде

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