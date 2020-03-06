Важно, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.

с чего всё началось

Принципиально важно, чтобы обновлённая Конституция объединяла людей вне зависимости от политически взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, национальности или вероисповедания. Конституция неслучайно называется Основной закон, который должен консолидировать всё общество.

"Думаю, у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой пакет поправок в Основной закон", - уверен он. Президент убежден, что можно найти даже то, что объединяет лидеров фракций в политическом плане.

Здоровье Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3042 Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 3042 человек, 53726 человек были вылечены и выписаны из больниц.

Общество Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.

Общество В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.

Происшествия Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.

Энергетика Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти Стороны по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 марта так и не пришли к компромиссу по новой сделке.

Шоу-бизнес Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.

Происшествия СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.

Здоровье Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.

Общество В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.

Общество Депутат в Бурятии обвинил правоохранителей в давлении Депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов на очередной сессии обвинил представителей в МВД в давлении и угрозах.

Общество Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.