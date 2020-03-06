Политика
Российская газетаПутин заявил об объединяющей роли обновленной Конституции
"Думаю, у нас получится вынести на общероссийское голосование именно такой пакет поправок в Основной закон", - уверен он. Президент убежден, что можно найти даже то, что объединяет лидеров фракций в политическом плане.
Читать в источнике
Оценить
Принципиально важно, чтобы обновлённая Конституция объединяла людей вне зависимости от политически взглядов, от уровня обеспеченности, от региона проживания, национальности или вероисповедания. Конституция неслучайно называется Основной закон, который должен консолидировать всё общество.
с чего всё началось
Важно, чтобы обновленная Конституция РФ объединяла людей, вне зависимости от национальности, достатка, вероисповедания и региона проживания, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций.РИА Новости16:34
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7098 источников, обновлено в 22:57, Ашберн
Здоровье
Число жертв коронавируса в Китае выросло до 3042
Число жертв нового коронавируса в Китае возросло до 3042 человек, 53726 человек были вылечены и выписаны из больниц.
Шоу-бизнес
Супруга Константина Ивлева подала на развод из-за предательства мужа
Мария Ивлева в недавнем интервью журналистам заявила, что подала на развод из-за предательства мужа и намерена составлять иск на выплату алиментов.
Общество
Синоптики предсказали «малиновое» лето в 2020 году
Метеорологи пообещали россиянам, что в этом году их ждет «малиновое» лето — комфортное по температуре с небольшим превышением климатической нормы.
Общество
В РПЦ объяснили слова протоиерея о школьном образовании для девочек
Глава синодального отдела РПЦ по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда, комментируя слова протоиерея Дмитрия Смирнова о ненужности школьного образования для девочек, сообщил в своем Telegram-канале, что его слова были вырваны журналистами из контекста.
Происшествия
Ивана Голунова направили на психиатрическую экспертизу
Журналист издания "Медуза" Иван Голунов сообщил "Интерфаксу", что Следственный комитет направляет его на психиатрическую экспертизу для проверки на психические расстройства, адекватность восприятия и зависимость от психоактивных веществ.
Политика
В Москве проходит встреча Путина и Эрдогана
Энергетика
Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти
Россия и Саудовская Аравия не договорились о сокращении добычи нефти Стороны по итогам заседания мониторингового комитета ОПЕК+ 4 марта так и не пришли к компромиссу по новой сделке.
Шоу-бизнес
Актер Алексей Панин намерен покинуть Россию
Российский актер Алексей Панин в интервью телеведущему Дмитрию Гордону заявил о своем желании уехать из России в Испанию.
Политика
Новый премьер-министр Украины выступил за подачу воды в Крым
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что Украины должны подавать воду в Крым для граждан.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» вышел в четвертьфинал Кубка Англии по футболу
«Манчестер Юнайтед» выиграл матч 1/8 финала Кубка Англии, победив «Дерби Каунти» со счетом 3:0.
Политика
«Нафтогаз» обсудил с США новые меры против «Северного потока — 2»
Украинский «Нафтогаз» обсуждает с властями США дополнительные меры против газопровода «Северный поток — 2». Об этом 3 марта сообщил председатель правления компании Андрей Коболев.
Происшествия
СК попросил арестовать главу корпорации «Ак Барс» по делу о взятке
В феврале 2019 года сообщалось, что чиновник Минобороны РФ Юрий Ефимов в рамках сделки со следствием рассказал о полученных от Мистахова двух взятках на 65 миллионов рублей.
Гаджеты
Китайская компания TCL показала прототипы гибких смартфонов
Все гаджеты, показанные компанией TCL, были оснащены ЖК-панелями ее собственного производства.
Политика
Трамп предложит России и Китаю инициативу по контролю над вооружениями
Президент США Дональд Трамп намерен предложить России и Китаю новую инициативу по контролю над вооружениями, говорится в письме американского лидера.
Происшествия
Обнаружены останки возможной жертвы фигурантов дела «Сети»
Под Рязанью были обнаружены останки возможной жертвы террористического сообщества «Сеть» (запрещено в РФ) Екатерины Левченко.
Происшествия
На Сахалине депутата подозревают в магазинной краже
На кадрах Иван Жила выходит из магазина, к нему приближаются полицейские, мужчину увозят.
Политика
Трамп прокомментировал выход Элизабет Уоррен из предвыборной гонки
Сенатор от штата Массачусетс Элизабет Уоррен вышла из президентской гонки слишком поздно, заявил президент США Дональд Трамп.
Здоровье
Названа наименее уязвимая для коронавируса категория людей
Как считает директор Института биологии и биомедицины Нижегородского государственного университета Мария Ведунова, дети и подростки действительно лучше защищены от нового коронавируса.
Армия и оружие
Новейшие штурмовики отработали бомбометание на Ставрополье
Экипажи Су-25СМ3 ликвидировали ракетные комплексы врага, который по легенде переходил на стартовые позиции.
Авто
Новый седан Genesis G80 показали официально
Компания Genesis (премиум-бренд Hyundai) показала первые изображения седана Genesis G80 нового поколения.
Общество
В Москве введен режим повышенной готовности из-за коронавируса
Мэр Москвы Сергей Собянин подписал указ о введении режима повышенной готовности из-за угрозы распространения в столице новой коронавирусной инфекции, соответствующий указ опубликован на портале мэра и правительства города.
Общество
Депутат в Бурятии обвинил правоохранителей в давлении
Депутат Народного хурала Бурятии от КПРФ Баир Цыренов на очередной сессии обвинил представителей в МВД в давлении и угрозах.
Музыка
Юрий Лоза обвинил современных музыкантов в «воровстве» композиций
Российский певец Юрий Лоза считает, что современные музыкальные исполнители выдают старые композиции за свои.
Общество
Попавшая в скандал краснодарская судья написала открытое письмо Путину
Судья Краснодарского краевого суда Елена Хахалева написала президенту России Владимиру Путину открытое письмо о травле со стороны СМИ.
Общество
Кабмин создал комиссию по повышению устойчивости экономики России
Правительство создало комиссию по повышению устойчивости российской экономики.
Общество
Силуанов назвал «отмирающие профессии» в России
Министр финансов России Антон Силуанов в ходе лекции в Финансовом университете при правительстве заявил, что развитие новых технологий приводит к отмиранию целого ряда профессий.
Происшествия
Житель Калуги получил срок за оправдание терроризма в Сети
Адвокат правозащитной группы "Агора" Татьяна Молоканова сообщила РИА Новости, что Второй Западный окружной военный суд в четверг приговорил жителя Калуги Ивана Любшина к пяти годам и двум месяцам колонии за оправдание терроризма из-за комментария в социальной сети "ВКонтакте".
Кино
Звезда «Игры престолов» сыграет в «Ведьмаке»
Армия и оружие
На параде Победы в Москве впервые покажут огнеметы ТОС-2 «Тосочка»
Новейшие тяжелые огнеметы ТОС-2 «Тосочка» впервые пройдут в колонне военной техники на параде Победы на столичной Красной площади.