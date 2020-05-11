Президент России Владимир Путин, открывая онлайн-совещание по коронавирусу, заявил, что период нерабочих дней в России завершен. С 12 мая россияне и все отрасли экономики официально возвращаются в рабочий режим. Однако президент отметил, что борьба с пандемией на этом не заканчивается.

Путин заявил об окончании нерабочих дней в России

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