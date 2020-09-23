Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости
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Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
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