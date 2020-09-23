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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАСС08:31
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новости07:16
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомости07:10
Известия

Путин заявил об отсутствии критической зависимости РФ от цен на нефть

Известия07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолец07:09
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьград07:04
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ru07:52

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2
Интерфакс02:57
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Взятки гладки: бывшая алтайская чиновница отделалась штрафом

По итогам судебного разбирательства за получении взятки в особо крупном размере суд назначил бывшей чиновнице наказание в виде штрафа в размере четыре миллиона 500 тысяч рублей, с лишением права занимать должность сроком на пять лет.
REGNUM01:16
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Путин назвал хамством прекращение поставок материалов для МС-21

Президент России Владимир Путин во время встречи с представителями атомной отрасли в Кремле назвал хамством на мировом рынке прекращение партнёрами поставок композитных материалов для крыла самолёта МС-21.
RT на русском11:09
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Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
РИА Новости10:03
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США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц

Минфин США ввел санкции против восьми граждан и выходцев из России, а также семи связанных с ними российских и иностранных юрлиц, которые, по мнению американской стороны, причастны к вмешательству в американские выборы и внутренние дела Украины, сообщает пресс-служба ведомства.
Ведомости10:50
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Путин поблагодарил Совфед за ответственную работу во время пандемии

Президент России Владимир Путин поблагодарил Совет Федерации за ответственную работу во время пандемии коронавируса и оперативное принятие решений по поддержке граждан и экономики, а также участие в подготовке поправок к Конституции РФ.
РИА Новости06:41