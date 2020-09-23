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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
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Известия

Без особых усилий

Известиявчера в 15:00
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новостивчера в 07:16
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ruвчера в 07:52
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомостивчера в 07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолецвчера в 07:09
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьградвчера в 07:04
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАССвчера в 08:31

Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией

Ранее президент Аргентины Альберто Фернандес в ходе видеообращения на 75-й сессии Генассамблеи ООН призвал модернизировать организацию для выполнения всех потребностей современного мира.
Зеленский предложил создать в Киеве центр борьбы с дезинформацией
RT на русскомвчера в 16:46
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Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Недобросовестной конкуренцией и даже хамством назвал президент Владимир Путин то, что зарубежные партнеры не стали больше поставлять композитные материалы для крыла нового российского среднемагистрального самолета МС-21.
Российская газетавчера в 11:25
2,5K

ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса

В ООН благодарят президента России Владимира Путина за предложение вакцины сотрудникам, медицинские службы организации изучат его, заявили РИА Новости в офисе спецпредставителя генсека организации.
РИА Новостивчера в 21:24
2,4K

За информацию о беглецах из дагестанской колонии обещали до 1 млн руб

"За информацию, представляющую интерес, и оказание помощи следствию в розыске особо опасных преступников, по словам Владимира Васильева, будет осуществлена выплата в размере до 1 млн рублей", - сообщает пресс-служба администрации главы и правительства республики.
Интерфаксвчера в 14:20
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Болгария вышлет двух подозреваемых в шпионаже российских дипломатов

По данным местных СМИ, болгарская прокуратура полагает, что два российских дипломата, обладающих дипломатическим иммунитетом, с 2016 года по настоящее время вели в стране разведывательную деятельность - с помощью граждан Болгарии, которые имели доступ к информации о ВПК страны, они собирали данные о планах модернизации болгарской армии и технической поддержке военной техники.
Интерфаксвчера в 10:53
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