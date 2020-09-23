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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
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Известия

Основательный доход: как Россия слезает с нефтяной иглы

Известия13:15
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАСС08:31
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новости07:16
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомости07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолец07:09
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьград07:04
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ru07:52

Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»

Президент Российской Федерации Владимир Путин в среду, 23 сентября, сравнил способность гиперзвукового боевого блока «Авангард» выдерживать очень высокие температуры во время полета с «эффектом эскимо».
Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»
Вечерняя Москва12:10
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Американские сенаторы заявили о сделках сына Байдена с Батуриной

Американские сенаторы-республиканцы утверждают, что сын кандидата в президенты США от Демократической партии Джо Байдена Хантер Байден совершал сомнительные сделки на миллионы долларов с российской предпринимательницей Еленой Батуриной.
РИА Новости11:02
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Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа

«До получения результатов лабораторного исследования на СOVID-19 методом ПЦР [вернувшимся из-за рубежа россиянам необходимо] соблюдать режим изоляции по месту жительства (пребывания)», — говорится в документе, опубликованном в среду на официальном интернет-портале правовой информации.
Известия13:01
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Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известия10:25
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