Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости
Смотрите также
Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
Путин сообщил об «эффекте эскимо» у боевого блока «Авангард»
Турчак назначен первым вице-спикером Совфеда РФ
Звезда сериалов Дмитрий Жулин погиб в ДТП под Владимиром
В крови рэпера Гулиева, устроившего ДТП, нашли наркотики
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
Пропавшая в Москве 12-летняя девочка найдена живой
Ученые ТюмГУ открыли природный антибиотик
Конвертопланы США пролетели в небе над Киевом
Суд в Новосибирске арестовал основателя Церкви последнего завета
«Краснодар» обыграл ПАОК в первом матче раунда плей-офф ЛЧ
Ковидные больные заявили об отсутствии лечения в больнице Воронежа
ООН поблагодарила Путина за предложение вакцины от коронавируса
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Путин заявил, что материнский капитал будет индексироваться ежегодно
Путин заявил о необходимости развития правовой базы в России
Путин: число бюджетных мест в вузах РФ увеличится
Путин: безработица в РФ превысила уровень в 6%
В Минске на акции протеста задержаны более десяти человек
Россиянам предписали временную самоизоляцию после прилета из-за рубежа
Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% в 2021 году
Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21
США ввели новые санкции против российских граждан и юрлиц
ТАСС: Упавший под Тверью СУ-30 могли случайно сбить в ходе учений
Песков оценил публикацию французских СМИ о разговоре Путина с Макроном
МИД Болгарии высылает двух российских дипломатов
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
Подробнее о событии