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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
Подробнее о событии
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАСС08:31
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ru07:52
Известия

Путин заявил об отсутствии критической зависимости РФ от цен на нефть

Известия07:10
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомости07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолец07:09
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьград07:04
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новости07:16

Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну

Москва расширила список граждан стран ЕС и представителей евроинститутов, которым запрещен въезд в Россию, в ответ на "недружественные шаги" Брюсселя, заявила на брифинге официальный представитель МИД Мария Захарова.
Россия расширила список граждан ЕС, которым запрещен въезд в страну
РИА Новости10:03
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NASA обнародовало план лунной программы Artemis

Первый беспилотный полет нового американского космического корабля Orion в рамках программы Artemis состоится в 2021 году, сообщил глава NASA Джим Брайденстайн, представляя официальный план возвращения американцев на Луну, передает «Интерфакс».
МИР 24вчера в 09:51
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МИД оценил заявление Помпео о коалиции против «Северного потока-2»

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия осуждает призывы госскеретаря США Майка Помпео создать коалицию против строительства газопровода «Северный поток-2», передает РИА Новости.
Аргументы и Факты10:31

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
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Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане

Шестеро заключенных совершили побег из колонии в Дагестане Шесть заключенных исправительной колонии № 2 строгого режима, расположенной в поселке Шамхал в Дагестане, совершили побег, прорыв тоннель.
Коммерсантъ05:54
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В Греции двух моряков из России приговорили к 300 годам тюрьмы

В Греции двое граждан России приговорены судом к 300 годам тюремного заключения за транспортировку нелегальных мигрантов, сообщает 23 сентября RT со ссылкой на вице-президента российского отделения Международного комитета защиты прав человека Ивана Мельникова.
REGNUM09:49
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США официально опровергли рекорд российских Ту-160

19 сентября командующий дальней авиацией Воздушно-космических сил (ВКС) России генерал-лейтенант Сергей Кобылаш заявил, что в тот же день «новый рекорд дальности и продолжительности полета на сверхзвуковых стратегических ракетоносцах Ту-160 установили два экипажа дальней авиации».
Lenta.ru09:56
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Зеленский предупредил Европу о сотнях тысяч беженцев из Белоруссии

События в Белоруссии переросли в самый масштабный политический кризис за все годы независимости этой страны, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью словацкому экономическому изданию Hospodarskie Noviny.
РБК09:01
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