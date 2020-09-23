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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
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Известия

Без особых усилий

Известиявчера в 15:00
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАССвчера в 08:31
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новостивчера в 07:16
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомостивчера в 07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолецвчера в 07:09
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьградвчера в 07:04
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ruвчера в 07:52

Путин потребовал завершить затянувшуюся реконструкцию петербургской консерватории

Реконструкция Консерватории имени Римского-Корсакова в Санкт-Петербурге должна быть доведена до конца, заявил президент России Владимир Путин в среду на встрече с сенаторами в Кремле.
ТАССвчера в 07:39
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Навальный рассказал о планах после выписки из больницы

Алексей Навальный заявил, что его восстановление больше не требует стационарного лечения, он планирует заниматься каждый день с физиотерапевтом и, возможно, отправиться в реабилитационный центр.
РИА Новостивчера в 06:25
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Новый марсоход НАСА оснащен рентгеновским прибором для поисков окаменелостей

На нашей планете горные породы, называемые строматолитами, которые претерпели хорошо различимые изменения под действием древних колоний бактерий являются лишь одним из примеров окаменелостей, хранящих следы древней жизни.
AstroNews.ruвчера в 14:02

Путин назвал хамством прекращение поставок деталей для самолета МС-21

Президент России Владимир Путин на встрече с работниками атомной промышленности прокомментировал прекращение поставок композитных материалов для российского самолета МС-21 и назвал ситуацию «хамством».
Известия18:16
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В России вступили в силу новые требования к поверке бытовых счетчиков

Москва, 24 сентября 2020, 03:48 — REGNUM Новые правила поверки счетчиков в России, которые вступают в силу с 24 сентября, предполагают подтверждение факта контроля только в электронном виде, сообщил руководитель Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии РФ (Росстандарт) Алексей Абрамов.
REGNUM20:48
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В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
Газета.Ru18:34
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Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
РИА Новостивчера в 06:33
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