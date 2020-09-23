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Lenta.ru
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Президент России Владимир Путин заявил, что России удалось слезть с нефтяной иглы. Бюджет и экономика страны освободились от критической зависимости от колебаний цен на сырье. Об этом он заявил в ходе встречи с членами Совета Федерации, трансляцию которой вел на YouTube-канал «Россия 24».В источнике
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Известия

Без особых усилий

Известиявчера в 15:00
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолецвчера в 07:09
Lenta.ru

Путин заявил об освобождении России от нефтяной зависимости

Lenta.ruвчера в 07:52
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомостивчера в 07:10
ТАСС

Путин: у России уже нет критической зависимости от колебаний цен на нефть

ТАССвчера в 08:31
Царьград

Россия слезла с «нефтяной иглы»? Путин объявил об избавлении страны от критической зависимости

Царьградвчера в 07:04
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новостивчера в 07:16

Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании

В южной части пролива Эресунн, между Данией и Швецией, столкнулись российский малый противолодочный корабль "Казанец" и грузовое судно Ice Rose, сообщили в Twitter датские Вооруженные силы.
Военный фрегат Балтфлота столкнулся с грузовым судном у берегов Дании
РИА Новостивчера в 06:33
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В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе

Как отмечается, в Трудовой кодекс предлагается ввести норму о том, что сотрудника, который трудится на удаленке, нельзя будет уволить за прогул в привычном понимании - отсутствие на рабочем месте в течение рабочего дня, либо смены.
В РФ предложили не увольнять за пьянство на удаленной работе
Газета.Ru18:34

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины

В Красноярском крае задержаны лидеры религиозной общины В Красноярском крае задержан основатель "Церкви последнего завета" Сергей Тороп, известный как Виссарион, а также его ближайшие сподвижники Вадим Редькин и Владимир Ведерников.
Коммерсантъ22 сентября в 10:22
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Разведка США получила данные о почти 200 операциях банков в РФ

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что некоторые финансовые операции американских банков в интересах российских бизнесменов оказались в числе сомнительных, привлёкших внимание финансовой разведки США (FinCEN).
REGNUM22 сентября в 03:35
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Лиза Арзамасова впервые выложила совместное фото с Ильей Авербухом

Незадолго до выхода выпуска в эфир Арзамасова впервые поделилась совместным снимком с возлюбленным. — подписала снимок Елизавета Арзамасова, очевидно предполагая появление негативных комментариев.
WMJ.ruвчера в 16:00

Новый адвокат Ефремова заявил о давлении Пашаева на актера

Роман Филиппов, новый адвокат актера Михаила Ефремова, осужденного на восемь лет по делу о смертельном ДТП, считает, что лишенный адвокатского статуса Эльман Пашаев, ранее защищавший Ефремова, оказывал давление на его клиента в ходе судебного процесса.
Известиявчера в 10:25
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Сейсмические данные объяснили столкновение континентов под Тибетом

Новые сейсмические изображения предполагают, что под зоной столкновения одновременно действуют два конкурирующих процесса: движение одной тектонической плиты под другой, а также истончение и обрушение земной коры.
ГЛАС.RUвчера в 01:47

В Поронайске возбудили уголовное дело по факту исчезновения мальчика

Поронайским межрайонным следственным отделом СКР по Сахалинской области по факту безвестного исчезновения малолетнего Ильи Морозова 09.02.2008 года рождения возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 2 статьи 105 УК РФ (убийство).
Сахалин.Инфовчера в 05:56