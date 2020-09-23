Доля нефтегазовых доходов России впервые снизится до трети
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Доля доходов бюджета от продажи нефти и газа впервые в истории России снизится до трети в 2021 году, заявил президент Владимир Путин в Совете Федерации.В источнике
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