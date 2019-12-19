Президент отметил, что в Конституции есть лазейка, которая тревожит многих политологов. Она касается двух президентских сроков подряд. От нее можно отказаться, оставив просто два президентских срока.

Путин заявил об отказе от второго подряд президентского срока

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