Политика

РБКРБКПутин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России

В России не было и не будет дискриминации, в том числе по признаку сексуальной ориентации. Об этом заявил на встрече с рабочей группой по подготовке поправок в Конституцию президент России Владимир Путин. Трансляция выступления Путина шла в эфире телеканала «Россия 24».
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Путин заявил об отсутствии дискриминации ЛГБТ в России

РБК10:35

Путин: в России не ограничивают права людей по признаку расы или сексуальной ориентации

ТАСС09:32

Путин заявил, что в России нет дискриминации ЛГБТ

РИА Новости09:57

Путин: В России не будет ограничений по расовому признаку и ориентации

Московский Комсомолец09:17

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Газета.Ru09:14

Путин: «В России нет и не будет ограничений по расовому признаку, ориентации и национальности»

Комсомольская правда09:09

Путин заявил об отсутствии в РФ ограничений прав из-за сексуальной ориентации

Lenta.ru09:19
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Отец Сергий (Романов), которого церковный суд лишил сана, в новом видеообращении заявил, что отказывается покидать Среднеуральский женский монастырь.
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Общество

Путин выразил соболезнования Нурмагомедову в связи со смертью его отца

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Политика

Владимир Путин подписал указ о поправках к Конституции России

Ново-Огарево, Московская область, 3 июля 2020, 16:31 — REGNUM Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ о вступлении поправок к Конституции России в силу.
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Детские лагеря в Чувашии этим летом останутся закрытыми.
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Общество

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В Ижевске 3 июля пройдет праздник в честь присвоения столице звания «Город трудовой доблести».
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В России усилят контроль над операциями с наличными

Тотальный контроль над операциями с наличными планируют ввести в России.
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Происшествия

Замглавы Минобрнауки задержана по делу о хищении 40 млн рублей

В рамках уголовного дела о хищении 40 млн руб. бюджетных средств полиция задержала предпринимателя и статс-секретаря--заместителя министра науки и высшего образования Марину Лукашевич.
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Общество

Станцию берлинской подземки переименуют в честь Глинки

В публикации компании говорится, что железная дорога слишком долго использовала подобные названия, теперь пришло время положить этому конец.
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Британская певица попросила Netflix удалить из каталога фильм «365 дней»

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Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
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Политика

Козак прибыл в Берлин в рамках нормандского формата

Заместитель руководителя администрации президента России Дмитрий Козак прибыл в Берлин, где примет участие во встрече политических советников стран — участников нормандского формата.
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Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
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Ксения Бородина и Курбан Омаров отмечают пятую годовщину свадьбы

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Resident Evil Village завершит историю седьмой части

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Армия и оружие

В госдепе США заявили о желании Китая «удвоить ядерный потенциал»

Вашингтон, 3 июля 2020, 22:09 — REGNUM В госдепартаменте США обеспокоены намерениями Китая «удвоить ядерный потенциал» и укрепить «ядерную триаду», сообщает 3 июля RT со ссылкой на представителя госдепа.
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В Петербурге отмечается «ожидаемый» рост заболеваемости коронавирусом

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На сегодняшний день (3 июля) стабильная версия прошивки MIUI 12 на базе Android 10 доступна для следующих моделей смартфонов: Xiaomi Mi 10 Pro; Xiaomi Mi 10; Xiaomi Mi Note 10 Lite; Xiaomi Mi 9; Xiaomi Mi 9 Pro 5G; Xiaomi Mi 9T; Xiaomi Mi 9T Pro; Redmi K30; Redmi K30 5G; Redmi K30 Pro; Redmi K20; Redmi K20 Pro; Redmi Note 9; Redmi Note 8 Pro; POCO F2 Pro; POCO X2.
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Статую Русалочки в Копенгагене посчитали расистской

Вандалы осквернили статую Русалочки в Копенгагене, созданную по мотивам сказки Ханса Кристиана Андерсена.
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КДК РФС засчитал второе техническое поражение «Оренбургу» в РПЛ

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (РФС) засчитал "Оренбургу" второе техническое поражение подряд.
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Общество

ФАС России возбудила дело против производителя порошка Ariel

ФАС России возбудила дело в отношении ООО Проктер энд Гэмбл Дистрибьюторская Компания по признакам нарушения Закона о защите конкуренции.
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Сбербанк снова снизил ставки по рублевым вкладам

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«Газпром» выбрал поставщиков труб на 95,5 миллиарда рублей

Общая сумма тендера на поставку 1,3 миллиона труб составила 95,5 миллиарда рублей.
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Здоровье

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Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
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Генри Кавилл опроверг слухи о своем возвращении к роли Супермена

Стоит напомнить, что слухи о возвращении Кавилла к роли доходили и до таких, где актер признавался, что несмотря на то, что он потеряет в деньгах, он все-таки сыграет Кларка Кента, а костюм героя все еще хранит у него дома.
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