Политика
РБКПутин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов
У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.
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Армия и оружие
Новейший танк Т-90М «Прорыв» успешно прошел госиспытания
Армия и оружие
Дамаск подвергся ракетной атаке
Как сообщает государственный телеканал Al-Ikhbariya, сирийская ПВО отражает ракетную атаку.
Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
Здоровье
Врач назвал самый опасный алкогольный напиток
Врач-психиатр, нарколог, кандидат медицинских наук Даниил Покровский рассказал "Вечерней Москве", какой алкогольный напиток наиболее опасен, а какой несет наименьший вред для здоровья.
Общество
Счетная палата оценила работу правительства
Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Общество
В Центробанке предупредили о новом способе мошенничества с кредитами
Центробанк выявил новую схему мошенничества с оформлением кредитов.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Гаджеты
Смартфон Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем планировали
Приобрести новый смартфон Xiaomi Mi 10 с 8 гигабайтами оперативной памяти и 128 гигабайтами ПЗУ станет возможным за 600 долларов.
Здоровье
ВОЗ прогнозирует рост развития онкологии на 60% в ближайшие 20 лет
Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) считает, что число раковых заболеваний в мире в ближайшие десятилетия может увеличиться на 60%, если нынешние тенденции будут сохранены.
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Футбол
Гвардиола нуждается в центральных защитниках
Шоу-бизнес
Эшли Грэм показала первое фото новорожденного сына
Эшли Грэм показала первую фотографию новорожденного сына. 20 января стало известно, что модель Эшли Грэм впервые стала мамой.
Шоу-бизнес
Петросян со смехом назвал размер своей пенсии
Спорт
Больше 20 млрд часов в играх и 70 тысяч обзоров в день — Valve подвела итоги 2019 года в Steam
В общей сложности геймеры провели в играх больше 20,5 млрд часов, а функцией Remote Play Toghether воспользовались 2,3 млн человек.
Армия и оружие
Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США
Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
Общество
Власти Крыма решили не ограничивать подачу воды в Симферополе
Ранее в администрации города сообщили, что обсуждают вопрос об ограничении подачи воды в Симферополе.
Шоу-бизнес
42-летняя Светлана Зейналова рассталась с отцом своей младшей дочери
Сегодня стало известно, что Светлана Зейналова ушла от своего возлюбленного Дмитрия, который является отцом ее младшей дочери.
Гаджеты
Honor 20 Lite поступает в продажу в России
Honor 20 Lite поступит в продажу 14 февраля. Его стоимость составит 14 990 руб.
Политика
Путин остановил кортеж ради замерзших жителей Череповца
Президент России Владимир Путин во время рабочей поездки в Череповец остановил свой кортеж, чтобы поговорить с местными жителями.
Транспорт
В России предложили изменить правила использования шипованных шин
Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Хоккей
Киселевич назначен капитаном сборной России на этап Евротура в Швеции
Ранее стало известно, что из-за травм сборной России не помогут Сергей Толчинский и Дмитрий Воронков.
Армия и оружие
Эрдоган назвал атаку на турецких военных в Сирии «поворотным пунктом»
Атака на турецких военных со стороны сирийских правительственных сил стала поворотным моментом для Турции в Сирии, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган.
Шоу-бизнес
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой
Актриса Милла Йовович в третий раз стала мамой. Радостной новостью поделилась дочь 44-летней звезды Эва.
Происшествия
Жертвами столкновений в Ираке стали 11 человек
По меньшей мере 11 человек погибли в результате столкновений в городе Наджаф в одноименной провинции на юге Ирака, сообщает портал Baghdadtoday со ссылкой на медицинский источник в провинции.
Общество
Китай ужесточил правила ввоза российской древесины
Китайская таможня в 2020 году ужесточила фитосанитарный контроль для российских лесоматериалов, и теперь экспорт круглого леса оказался невозможен.
Кино
Харрисон Форд снимется в продолжении фильма про Индиану Джонса
Американский актер Харрисон Форд исполнит роль Индианы Джонса в пятом фильме. Об этом сообщил президент Lucasfilm Кэтлин Кеннеди.