Политика

РБКРБКПутин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

У нового состава российского правительства «нет ни одной минуты для раскачки» при реализации поставленных национальных проектов, поскольку другого шанса для развития в ближайшем будущем может не представиться.
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Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

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Путин предупредил правительство об отсутствии времени

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