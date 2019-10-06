Политика
РБКПутин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает интереса к положению украинского лидера Владимира Зеленского после обнародования его переговоров с Трампом.
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Происшествия
В МЧС назвали способы защиты от агрессивной собаки
Российская газета вчера в 00:50
Шоу-бизнес
Мария Голубкина показала повзрослевшую дочь от Николая Фоменко
Напомним, кроме общих детей с Голубкиной у Фоменко есть старшие — дочь Екатерина и сын Василий.
StarHit.ru 10:00
Гаджеты
Компания Apple увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса
Компания Apple на 10 процентов увеличит производство iPhone 11 из-за высокого спроса. Об этом сообщает издание Nikkei Asian Review.
Политика Сегодня 04 октября в 03:14
Спорт
США досрочно выиграли медальный зачет ЧМ-2019
Сборная США досрочно выиграла медальный зачет чемпионата мира-2019.
Спорт-Экспресс 13:06
Единоборства
Головкин по очкам победил Деревянченко
В главном поединке вечера профессионального бокса, который состоялся в Нью-Йорке на арене «Madison Square Garden», Геннадий Головкин из Казахстана победил украинца Сергея Деревянченко единогласным решением судей.
Metaratings 02:01
Политика
На выборах в парламент Косово лидирует оппозиционная партия
Оппозиционный "Демократический союз Косово" (ДСК) лидирует на парламентских выборах, прошедших в воскресенье в самопровозглашенном Косово, сообщил избирком.
РИА Новости 14:46
Происшествия
В Чите в ДТП один человек погиб и шестеро пострадали
Байкал-Daily 05:08
Политика
Антонов высказался о продлении договора СНВ-3
Российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов считает, что договор СНВ-3 надо продлевать, «как есть».
Экономика сегодня 18:37
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке базы данных абонентов домашнего интернета
«Вымпелком» (бренд «Билайн») сообщил об утечке части базы данных абонентов домашнего интернета от 2017 года, передаёт ТАСС.
RT на русском 14:25
Здоровье
Уволен возивший инвалидов с овощами главврач саратовской больницы
Вечерняя Москва вчера в 01:56
Политика
Путин и Шойгу провели краткий отпуск в сибирской тайге
Путин покинет тайгу с маленьким сувениром — шишкой сибирского кедра. Краткий отдых на природе Путин осуществил накануне своего дня рождения.
REGNUM 18:38
Авто
УАЗ показал, как завести УАЗ «Патриот» без ключа
Как видно в ролике, все основные функции новой системы «завязаны» на смартфоне: в мобильном приложении «УАЗ Connect» владелец может дистанционно запустить или заглушить двигатель, узнать объем оставшегося топлива в бензобаке, узнать состояние аккумулятора и даже отследить местоположение автомобиля на карте.
Автоновости дня 06:31
Общество
Опубликован рейтинг российских городов по уровню зарплаты
Список из сотни российских городов, ранжированных по уровню среднемесячной заработной платы, опубликовало РИА Новости со ссылкой на данные Росстата за первое полугодие 2019 года.
REGNUM 19:01
Политика
Джонсон планирует обратиться в суд по поводу отсрочки Brexit
Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон заявил, что планирует обратиться в Верховный суд насчет отсрочки Brexit.
Газета.Ru 18:35
Политика
Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
Народные новости вчера в 12:33
Авто
Iveco выпустила брутальный грузовик Daily 4х4 для апокалипсиса
Новый экстремальный внедорожник от Iveco выглядит крайне брутально.
Тарантас Ньюс 09:24
Шоу-бизнес
Директор Заворотнюк опровергла сообщения о смерти актрисы
19 сентября пиар-директор актрисы сообщила, что она находится в сознании. Заворотнюк родилась 3 апреля 1971 года в Астрахани.
РБК 13:12
Политика
Грета Тунберг после слов Владимира Путина изменила профиль в Twitter
16-летняя экологическая активистка из Швеции Грета Тунберг поменяла описание в своем аккаунте в Twitter после высказывания Президента Российской Федерации Владимира Путина относительно ее выступления в ООН.
Дума ТВ 04 октября в 03:04
Экономика
Девелопер ПИК прорабатывает выход на рынок Дальнего Востока
Крупнейший российский девелопер ПИК прорабатывает возможные варианты выхода на строительный рынок Дальнего Востока, сообщил журналистам в пятницу президент группы "ПИК" Сергей Гордеев.
ТАСС 04 октября в 06:24
Спорт
Корсаковский «Водник» получит быстровозводимый «купол»
Рабочая группа во главе с мэром Корсаковского района Тимуром Магинским проверила ход капитального ремонта главного здания спортшколы на стадионе "Водник".
Сахалин.Инфо 18:55
Происшествия
Задержан подозреваемый в убийстве студентки в Домодедове
Следователи задержали подозреваемого в убийстве студентки в Домодедово, им оказался 34-летний местный житель, сообщили в СК по Московской области.
РИА Новости 11:53
Происшествия
Спасенный при ЧП в Магнитогорске мальчик сделал первые шаги
Спасенный из завалов обрушившегося дома в Магнитогорске Ваня Фокин делает первые шаги.
ТК Звезда 08:25
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева вывезла все вещи из своей студии
Артистка даже перестала появляться школе-студии, которую открыла для одаренных детей.
StarHit.ru 12:00
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Президент Украины Владимир Зеленский надеется вернуться в киностудию «Квартал 95», которую он возглавлял до того, как был избран главой государства.
Lenta.ru 06:22
Армия и оружие
Украинский эксперт пригрозил России «москитной ордой роботов-киллеров»
Одним из элементов "асимметричного щита сдерживания российской агрессии" должна стать разработка Украиной "дронов-киллеров", считает директор Центра исследований армии, конверсии и разоружения Валентин Бадрак.
РИА Новости вчера в 13:13
Происшествия
Пьяный гендиректор «Черноморца» сбил ребенка на пешеходном переходе
Генеральный директор новороссийского "Черноморца" Виталий Бут, управляя автомобилем в нетрезвом виде, сбил несовершеннолетнюю девочку на пешеходном переходе, сообщает телеканал РЕН ТВ, По информации источника, инцидент произошел в пятницу, 4 октября, в Новороссийске на улице Героев Десантников.
РИА Новости 08:22
Общество
В Стокгольме стартует Нобелевская неделя
Вести.Ru 17:48
Игры
Российский PS Store вернул страницу с Call of Duty: Modern Warfare
CyberSport.ru 04 октября в 14:04