Президент России Владимир Путин заявил, что не испытывает интереса к положению украинского лидера Владимира Зеленского после обнародования его переговоров с Трампом.

Путин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского

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