Политика
ИзвестияПутин заявил об отсутствии интереса к положению Зеленского
Премьер-министр России Дмитрий Медведев ранее заявил, что президент Украины Владимир Зеленский, пообещав лидеру США Дональду Трампу расследовать дело сына Джо Байдена, попал между молотом Демпартии США и наковальней Республиканской партии. У него непростое положение, сказал российский премьер.
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Я не знаю, мне это неинтересно. Что об этом говорить. Вам следует спросить об этом его.
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Хоккей
«Барыс» — «Северсталь»: гости заменили вратаря уже на 3-й минуте матча
Тренерский штаб череповецкого клуба принял решение заменить вратаря уже на 3-й минуте встречи.
Чемпионат 07:21
Происшествия
Подросток убил подругу и ее семью в Австрии
Российская газета 06:09
Наука
Ученые назвали самые безопасные страны в случае апокалипсиса
Ученые составили список из 20 стран, которые могли бы стать надежным убежищем в случае апокалипсиса.
РИА Новости 01:48
Политика
Соловей предположил, что следующим президентом вновь станет Медведев
Оценивая текущее «состояние планов элиты организации транзита власти», политолог предположил, что в стране появится Госсовет, который при президентстве Медведева возглавит Владимир Путин.
FreeNews-Volga вчера в 02:28
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
На майдане Незалежности в Киеве завершился митинг активистов, выступающих против согласования Украиной «формулы Штайнмайера».
REGNUM 09:41
Политика
Доклад датского премьера вызвал истерический хохот в парламенте
Выступление премьер-министра Дании Метте Фредериксен на открытии парламента вызвало приступ хохота в зале. Об этом сообщает Denmarks Radio.
РИА Новости 08:35
Футбол
«Локомотив» обыграл «Арсенал» и вышел на первое место в РПЛ
Футболисты московского "Локомотива" победили тульский "Арсенал" в домашнем матче 12-го тура чемпионата России и вышли на первое место в турнирной таблице.
РИА Новости 09:03
Музыка
Умер легендарный барабанщик из группы Cream Джинджер Бейкер
В возрасте 80 лет скончался барабанщик известной британской рок-группы Cream Джинджер Бейкер, сообщает Mirror со ссылкой на его родных.
Радио Sputnik 07:52
Здоровье
Доктор Мясников назвал неожиданные симптомы рака на теле человека
Известный российский врач Александр Мясников высказался о симптомах онкологии на человеческом теле в эфире программы «О самом главном».
Политическая Экспертиза 08:52
Шоу-бизнес
Пиар-директор Заворотнюк опровергла слухи о смерти актрисы
Пиар-директор актрисы Анастасии Заворотнюк Марина Потапова ответила на слухи, что звезда сериала «Моя прекрасная няня» умерла еще 5 октября.
Телепрограмма 08:25
Происшествия
В Петербурге блогер упал с высоты, делая селфи
Блогер попал в реанимацию после неудачной попытки сделать селфи на заброшенной котельной в Санкт-Петербурге.
РИА Новости 09:15
Политика
Это наш последний блокпост, — неонацисты у границ ЛНР
Неонацист Андрей Билецкий, всего два дня назад скандаливший с Петром Порошенко за кулисами шоу Шустера, уже прибыл на Донбасс, где записал видеообращение к "патріотам" и Зеленскому.
Rusvesna.su 08:41
Политика
Поляки заставили жителя Львова съесть флаг украинских националистов
Народные новости вчера в 12:33
Экология
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимы в России
Как заявил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд, за последнее время средняя температура в зимние месяцы повышается.
Московский Комсомолец вчера в 05:16
Шоу-бизнес
Садальский оскорбил Малышеву, призвавшую поднять пенсионный возраст
Советский и российский актер Станислав Садальский оскорбил телеведущую Елену Малышеву.
Росбалт вчера в 18:29
Политика
Зеленский захотел вернуться на сцену
Lenta.ru 06:22
Политика
В Испании заявили о смене ролей России и США в мировой политике
Бывший министр иностранных дел Испании Ана Паласио заявила о смене глобальных ролей России и США.
RT на русском 03:13
Единоборства
Головкин победил Деревянченко под гул болельщиков
Награждение Головкина чемпионскими поясами прошло под гул болельщиков.
Lenta.ru 00:06
Политика
МИД России заявил протест США в связи с допросом ФБР депутата Юмашевой
Допрос сотрудниками ФБР депутата Госдумы Инги Юмашевой, которая прибыла в США, — это очередная акция против России, нацеленная на дальнейшее ухудшение атмосферы российско-американских отношений, заявили в российском МИД.
RT на русском 06:26
Происшествия
В ДТП с автобусом под Нижним Новгородом пострадали 20 человек
Двадцать человек пострадали в ДТП с туристическим автобусом в Нижегородской области, сообщает ГУ МЧС по региону.
РИА Новости 04:31
Шоу-бизнес
Появились фото Дарьи Клюкиной в свадебном платье
Сегодня на озере Комо в итальянском регионе Ломбардия прошло торжество в честь свадьбы победительницы 6-го сезона шоу «Холостяк» Дарьи Клюкиной и ее избранника, топ-менеджера «Газпром-медиа», Владимира Чопова.
Вокруг ТВ 04 октября в 14:26
Шоу-бизнес
Вдова Караченцова расплакалась в театре
Театр «Ленком» заранее готовил вечер памяти актёра.
7Дней.ру 04 октября в 00:00
Музыка
На «Евровидении» впервые за 15 лет исполнят песню на русском языке
Песню на русском языке исполнят в 2020 году на международном конкурсе «Евровидение». Это случится впервые за 15 лет.
ТК Звезда 04 октября в 19:44
Политика
Джонсон отказался уходить в отставку без решения Елизаветы II
Британские министры сообщили, что премьер-министр Великобритании Борис Джонсон не собирается добровольно уходить в отставку и покинет свой пост только в том случае, если его уволит королева Елизавета II.
Известия 05:13
Происшествия
В Гонконге против демонстрантов применили слезоточивый газ
РЕН ТВ 04 октября в 11:29
Кино
Бондарчук пришел на презентацию «Вторжения» с внучками
Режиссер Федор Бондарчук пришел на презентацию своего нового фильма «Вторжение» вместе с внучками.
ФАН 03:40