Будьте в Плюсе
Главное
Экономика
США
Экономика
Интересное
Экономика
Политика
Экономика
Общество
Экономика
Экономика
В мире
Спорт
Происшествия
Культура
Технологии
Наука
Авто
Экономика
Rambler News Service
Rambler News Service

Путин назвал долю нефтегазовых доходов в бюджете на 2021 год

Трансляцию встречи вёл телеканал «Россия 24».В источнике
Подробнее о событии
Взгляд.ру

Путин заявил об избавлении бюджета от критической зависимости от нефтяных котировок

Взгляд.ру06:45
Известия

Путин заявил об отсутствии критической зависимости РФ от цен на нефть

Известия07:10
Московский Комсомолец

Путин заявил, что бюджет России стал независимым от цен на нефть

Московский Комсомолец07:09
ТАСС

Путин: Россия избавилась от критической зависимости от колебания цен на углеводороды

ТАСС06:56
Ведомости

Путин сообщил о сокращении зависимости российской экономики от нефти

Ведомости07:10
News.ru

Путин: Россия избавилась от критической зависимости от цен на углеводороды

News.ru06:44
РИА Новости

Путин заявил о снижении доли доходов бюджета от нефти и газа в 2021 году

РИА Новости07:16

Путин внес в Госдуму законопроекты о правительстве, судах и силовиках

Президент России Владимир Путин внес в Государственную думу пакет законопроектов, цель которых - привести правовые нормы в соответствие с поправками к Конституции, принятыми на всероссийском голосовании 1 июля.
Газета.Ruвчера в 16:45
1K

Матч между сборными России и Швеции по футболу перенесли в Москву

«Российский футбольный союз официально сообщает о том, что контрольный матч между национальными сборными России и Швеции перенесен из Сольны в Москву», — цитирует сообщение агентство городских новостей «Москва».
Известия06:53

Страховщиков предупредили о рисках санкций при работе с Nord Stream 2

Члены международной группы клубов взаимного страхования судовладельцев получили рекомендацию оценивать риски заключения контрактов по проектам строительства "Северного потока 2" и "Турецкого потока" из-за возможных американских санкций и проявить "максимально возможную осмотрительность", говорится в циркуляре группы.
Интерфакс02:57
1K