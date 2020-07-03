Политика
iReactorПутин заявил об отсутствии ограничений по расовому признаку в России
Никаких ограничений по расовому признаку, ориентации или национальности нет и не будет в России, заявил глава государства Владимир Путин.
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Путин: «В России нет и не будет ограничений по расовому признаку, ориентации и национальности»
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