Никаких ограничений по расовому признаку, ориентации или национальности нет и не будет в России, заявил глава государства Владимир Путин.

Путин заявил об отсутствии ограничений по расовому признаку в России

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