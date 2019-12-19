Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
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Путин заявил, что новой пенсионной реформы не готовится

ТАСС07:01

Путин заявил об отсутствии планов проводить новую пенсионную реформу

РБК06:59

Путин: новая пенсионная реформа не готовится

Коммерсантъ06:41

Путин заявил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу

RT на русском06:47

«Все решения приняты». Что ждёт пенсионную систему

Life.ru07:43

Путин заявил об отсутствии планов по новой пенсионной реформе

РИА Новости06:54

Путин исключил проведение новой пенсионной реформы

Политика Сегодня06:38
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Политика

Путин заявил, что в Донбассе нет иностранных военных

Президент РФ Владимир Путин ответил в ходе пресс-коференции на вопрос о присутствии иностранных военных в Донбассе.
Слово и Дело 05:04
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РУСАДА не согласилось с санкциями WADA

Газета.Ru 05:46
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о своём отце

RT на русском 06:54
Политика

Путин обсудит с Бегловым ситуацию в Боткинской больнице

Российский лидер Владимир Путин пообещал решить совместно с губернатором Петербурга Александром Бегловым вопрос состояния Боткинской больницы.
iReactor 07:45
Политика

Путин рассказал о борьбе с алкоголизмом

Журналист из Уфы задал вопрос о проблемах с алкоголизмом. На пресс-конференции журналист "Башинформ" задал вопрос Владимиру Путину.
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Политика

Путин назвал верхом цинизма приравнивание СССР к фашистской Германии

Российский лидер считает, что «можно как угодно придавать анафеме сталинизм», но «приравнивать СССР с фашистской Германией — это верх цинизма».
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Роналду сравнил себя с Майклом Джорданом

Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду сравнил себя легендарным баскетболистом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Майклом Джорданом.
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Квартиру Киркорова выставили на продажу из-за долгов

РИА Новости вчера в 21:16
Политика

Путин прокомментировал закон о домашнем насилии

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Арбитр остановил поединок на 9 секунде, соперники не успели нанести друг другу повреждений.
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Джеймс Кэмерон объяснил задержки в производстве «Аватара 2»

Значительная часть действия продолжений "Аватара" будет происходить под водой, поэтому все участники проекта прошли специальную подготовку, чтобы научиться задерживать дыхание на несколько минут.
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Путин ответил на вопрос о «предстоящей ядерной войне»

Президент России Владимир Путин отреагировал на заданный на большой пресс-конференции вопрос японского журналиста об отношении к возможной ядерной войне.
ФАН 07:32
Политика

Путин: РФ не может дотировать Белоруссию, продавая ей газ по цене, как в Смоленске

Белоруссия уже получает газ из России по самой низкой цене в $127 за 1 тыс. куб. м. При этом Россия не может дотировать всю экономику Белоруссии, продавая газ по цене, как в Смоленске.
ТАСС 07:41
Политика

Путин раскрыл самые сложные события во время своего президентства

Президент России Владимир Путин в ходе пресс-конференции ответил на вопрос о самых ярких и тяжелых событиях, которые произошли в период его нахождения во власти.
Lenta.ru 07:27
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Игроки «Ростова» поздравили Карпина с 2-летием работы в клубе

ФК Ростов 03:25
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Apple, Google и Amazon создадут стандарт для устройств «умного дома»

Компании Apple, Google, Amazon и Zigbee Alliance объявили о создании рабочей группы по созданию стандарта для устройств типа «умный дом», 18 декабря сообщается на сайте Apple.
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Общество

В Киеве митингующие против земельной реформы перекрыли Крещатик

Митингующие против земельной реформы аграрии и представители "Национального корпуса" (создан на базе националистического батальона "Азов", против участников которого в РФ возбуждены уголовные дела) перекрыли центральную улицу Киева Крещатик, передает агентство УНН.
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Следователи задержали бывшего топ-менеджера банка «Восточный»

В СИЗО в феврале были отправлены основатель Baring Vostok американец Майкл Калви, топ-менеджер компании француз Филипп Дельпаль, партнер в области медиа Ваган Абгарян, директор по инвестициям Иван Зюзин, экс-глава "Восточного" Алексей Кордичев и гендиректор "Первого коллекторского бюро" Максим Владимиров.
РИА Новости 07:39
Происшествия

Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

ТАСС 06:46
Общество

Температура воздуха в Москве в среду побила рекорд 133-летней давности

Ранее в центре погоды «Фобос» сообщали, что в среду, 18 декабря, температура воздуха в столице может побить рекорд 133-летней давности.
Агентство Москва вчера в 13:00
Общество

Медведев утвердил новые правила маркировки автомобилей

Премьер-министр России Дмитрий Медведев подписал постановление правительства, которое устанавливает новый порядок замены проржавевших номеров на автомобилях.
RT на русском 06:10
Происшествия

Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

Газета.Ru 17 декабря в 09:53
Политика

Путин ответил на вопрос о выносе тела Ленина из Мавзолея

Президент России Владимир Путин считает, что не нужно выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея на Красной площади.
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Шоу-бизнес

Анастасия Вертинская отмечает 75-летие

19 декабря 75-летний юбилей отмечает актриса театра и кино, народная артистка РСФСР Анастасия Вертинская.
RT на русском 00:38
Общество

Особый режим доступа в центр Москвы введут на новогодние каникулы

Власти Москвы приняли решение ввести в центре города особый режим доступа граждан к местам проведения праздничных мероприятий.
РБК вчера в 23:54
Общество

Путин заявил о необходимости упростить погашение ипотеки маткапиталом

Глава РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции в Москве заявил о необходимости ускорить процедуру погашения ипотеки материнским капиталом.
РЕН ТВ 06:20
Политика

Путин прокомментировал убийство гражданина Грузии в Берлине

Россия не направляла Германии официальный запрос о выдаче убитого позднее в Берлине боевика, так как обсуждение этой темы между спецслужбами двух стран показало, что такой запрос вряд ли будет удовлетворен, заявил на пресс-конференции президент РФ Владимир Путин.
РИА Новости 06:51
Политика

«Как вам спится?»: журналисты из ДНР схлестнулись с «коллегой» с Украины

Журналисты из ДНР перед началом пресс-конференции президента РФ Владимира Путина схлестнулись с «коллегой» с Украины, скандально известным Романом Цимбалюком.
Rusvesna.su 04:08
Политика

В Раде оценили потери ВВП Украины в случае остановки транзита газа

В случае остановки транзита газа Украина может потерять около 2% ВВП, сообщил депутат Верховной рады от партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Сергей Левочкин в эфире телеканала «Россия 1».
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Политика

Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
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