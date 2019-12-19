Политика

ИнтерфаксИнтерфаксПутин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

В начале сентября в Минфине объявили о разработке нового законопроекта о накопительной пенсионной системе - "О гарантированном пенсионном продукте" (ГПП).
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Путин заявил, что новой пенсионной реформы не готовится

ТАСС07:01

«Все решения приняты». Что ждёт пенсионную систему

Life.ru07:43

Путин сообщил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

РИА Новости06:54

Путин заявил об отсутствии планов провести новую пенсионную реформу

RT на русском06:47

Путин заявил об отсутствии планов проводить новую пенсионную реформу

РБК06:59

Путин: новая пенсионная реформа не готовится

Коммерсантъ06:41

Путин заявил об отсутствии планов новой пенсионной реформы

Интерфакс06:54
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Экономика

Поставщики забирают свои товары из магазинов «Семья» и «Spar»

Росбалт 06:26
Политика

Путин рассказал об индексации пенсий

Президент России Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции рассказал, что в будущем ожидает пенсионеров, передает корреспондент "Газеты.Ru".
Газета.Ru 08:19
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель прокомментировала планы Вашингтона ввести санкции против "Северного потока — 2".
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РИА Новости 07:34
Политика

Путин ответил на вопрос об отношении к Зеленскому

Глава РФ Владимир Путин ответил на вопрос о своем отношении к президенту Украины Владимиру Зеленскому.
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Политика

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РБК 05:41
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Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции высказал мнение о том, нужно ли улучшать демографию за счет мигрантов.
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Политика

Путин ответил на вопрос о бизнесе предполагаемых дочерей

Коммерсантъ 09:06
Происшествия

СК закрыл уголовное дело о крушении Ту-154 в Сочи

Следственный комитет прекратил расследование дела о катастрофе самолета Ту-154 в Сочи в 2016 году, сообщил РИА Новости представитель потерпевших Игорь Трунов.
РИА Новости 07:02
Происшествия

Адвокат Голунова рассказал, когда возбудили дело против полицейских

Следователь подтвердил защите Ивана Голунова, что возбудил уголовное дело против задержавших журналиста полицейских, сообщил РИА Новости в четверг адвокат Сергей Бадамшин.
РИА Новости 06:37
Политика

Елизавета II: Великобритания выходит из ЕС

Вести.Ru 08:30
Политика

Кадыров поблагодарил Путина за слова о его отце

Газета.Ru 08:07
Политика

Путин раскрыл детали дискуссии по теме президентских сроков

Президент России Владимир Путин рассказал о дискуссии по теме сроков полномочий президента.
News.ru 09:26
Происшествия

Сумму ущерба от пожара «Адмиралу Кузнецову» опровергли

Ранее «Коммерсантъ» со ссылкой на источник в штабе Северного флота сообщил, что пожар нанес кораблю ущерб в 95 миллиардов рублей.
Lenta.ru 07:39
Происшествия

Количество поваленных штормом деревьев в Петербурге приблизилось к 100

Ночной ураган повалил в Петербурге 86 деревьев.
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Политика

Путин прокомментировал ситуацию вокруг Sputnik в Эстонии

Президент России Владимир Путин отметил, что попытки Таллина помешать работе российского информагентства Sputnik в Эстонии не должны остаться незамеченными.
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Общество

Михаил Горбачев попал в больницу с воспалением легких

Бывший президент СССР Михаил Горбачев попал в больницу. Свою госпитализацию он подтвердил Агентству городских новостей "Москва".
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Напомним, в прошлую новогоднюю ночь Алла Пугачева появились на телеэкранах, хотя тоже отказалась участвовать в «огоньке».
Комсомольская правда 16 декабря в 08:46
Политика

Путин назвал самые тяжелые для него события за время президентства

Президент России Владимир Путин назвал самыми тяжелыми для себя событиями за почти 20 лет правления в стране террористические акты в Беслане и на Дубровке.
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Евросоюз продлил 19 декабря санкции против России еще на полгода. Об этом сказано в сообщении Совета ЕС.
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Кадастровая палата разрешила строить дома в Красном Слоне и Негодяйке

В Кадастровой палате в 2019 году определили границы почти 9 тыс. населенных пунктов в России, что позволяет строить там новые жилые дома и коммунально-бытовые объекты.
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Путин назвал выходной 31 декабря логичным

Глава РФ не уверен, что следует что-то менять незадолго до праздников Президент России Владимир Путин уверен, что сделать выходным 31 декабря совершенно логичное решение.
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Экономика

Гончарук рассказал, почему приостановлены выплаты казначейства

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что временное приостановление выплат казначейства не коснется соцвыплат.
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На Чукотке начала работу плавучая АЭС «Академик Ломоносов»

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Расстрелявшего сослуживцев срочника Шамсутдинова признали потерпевшим

По словам юриста, Шамсутдинов и еще несколько солдат-срочников признаны потерпевшими от действий своих сослуживцев, дело возбуждено по статье 335 УК РФ.
Газета.Ru 17 декабря в 09:53
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The Economist объявил Узбекистан страной года

Английский журнал The Economist в своем последнем номере признал страной года Узбекистан.
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Опубликовано видео инцидента с Челябинским метеоритом

Исторический музей Южного Урала показал видео, на котором можно увидеть самопроизвольное поднятие защитного купола, под которым хранится фрагмент Челябинского метеорита.
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Начальника управления по СМИ Ростова-на-Дону задержали

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