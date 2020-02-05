Политика
Lenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Экономика
Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей
Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Политика
Сенат США провалил импичмент Трампа
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
Происшествия
Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании
Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
Шоу-бизнес
Петросян назвал размер своей пенсии
Артист Евгений Петросян озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
Происшествия
Более 10 машин столкнулись под Красноярском
На трассе под красноярском столкнулись более 10 машин, в том числе грузовики.
Происшествия
Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой
Прокуратура Приморья начала проверку инцидента в Уссурийске, где трехлетняя девочка и ее бабушка-опекун жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме.
Политика
В OMV отреагировали на угрозу новых санкций против «Северного потока — 2»
В австрийской компании OMV назвали слухами информацию немецких СМИ о новых санкциях США против «Северного потока — 2». Таким образом руководитель отдела по связям с общественностью OMV Андрей Ринофнер прокомментировал ситуацию Федеральному агентству новостей.
Экономика
Варнавский заявил об упадке сельского хозяйства в Омской области
Варнавский прямо указал чиновнице на низкую эффективность субсидий, размер которых в этом году превысит 500 млн рублей.
Здоровье
Минздрав готовится к эпидемии коронавируса в России
Минздрав начал готовиться к возможной эпидемии коронавируса в России.
Футбол
Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
Чеченского блогера убили во Франции
Политика
СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»
Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Политика
Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Происшествия
В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака
Происшествия
В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус
Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Политика
Трамп встретится с Гуайдо в Белом доме
Президент США Дональд Трамп примет Хуана Гуайдо у себя в Овальном кабинете.
Общество
Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Происшествия
В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой
На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Происшествия
Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси
Хоккей
Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ
Шоу-бизнес
У актрисы Шеннен Доэрти обнаружили рак на 4-й стадии
Американская актриса Шеннен Доэрти (Shannen Doherty), которая снималась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», поделилась, что борется с раком уже несколько лет.
Армия и оружие
Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео
Агентство SANA опубликовало кадры, на которых запечатлено, как ПВО Сирии отражает ракетный удар по Дамаску.
Армия и оружие
Опубликовано видео стрельб российских «Солнцепеков»
Министерство обороны России опубликовало видеозапись стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», произведенных в рамках учений в Ленинградской области.