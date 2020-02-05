Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
Читать в источнике
Комментировать326

Подробнее о событии

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

РБК10:04

Путин: в ближайшие годы другого шанса реализовать нацпроекты не будет

Коммерсантъ09:19

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Lenta.ru08:44

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Известия08:50

Путин заявил, что у нового правительства нет ни минуты на раскачку

RT на русском08:41

Путин не дал кабмину время «на раскачку»

Российская газета09:10

Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания

РИА Новости08:48
Показать все источники
Автоматически обработаны 7054 источника, обновлено в 23:45, Ашберн
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

REGNUM 18:52
Экономика

Почему акции «Газпрома» могут вырасти до 290 рублей

Что ожидать от акций «Газпрома», окажет ли коронавирус длительный негативный эффект на мировые рынки, почему пара доллар-рубль может достигнуть отметки 70 рублей, в интервью fomag.ru рассказал трейдер Роман Андреев.
Financial One 04:34
Политика

Сенат США провалил импичмент Трампа

Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам на процессе по импичменту.
РИА Новости 16:38
Происшествия

Мэрию Хабаровска эвакуировали из-за сообщений о минировании

Сотрудников мэрии Хабаровска эвакуировали в четверг после сообщения об угрозе взрыва, сообщил РИА Новости представитель администрации города.
РИА Новости 20:46
Шоу-бизнес

Петросян назвал размер своей пенсии

Артист Евгений Петросян озвучил в интервью порталу Teleprogramma.pro размер своей пенсии.
РИА Новости 17:29
Происшествия

Более 10 машин столкнулись под Красноярском

На трассе под красноярском столкнулись более 10 машин, в том числе грузовики.
Известия 23:03
Происшествия

Прокуратура Приморья проверит инцидент с жившей с телятами девочкой

Прокуратура Приморья начала проверку инцидента в Уссурийске, где трехлетняя девочка и ее бабушка-опекун жили в помещении вместе с телятами и козлятами на ферме.
Известия 21:22
Политика

В OMV отреагировали на угрозу новых санкций против «Северного потока — 2»

В австрийской компании OMV назвали слухами информацию немецких СМИ о новых санкциях США против «Северного потока — 2». Таким образом руководитель отдела по связям с общественностью OMV Андрей Ринофнер прокомментировал ситуацию Федеральному агентству новостей.
ФАН 12:27
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

РИА Новости 12:05
Экономика

Варнавский заявил об упадке сельского хозяйства в Омской области

Варнавский прямо указал чиновнице на низкую эффективность субсидий, размер которых в этом году превысит 500 млн рублей.
РИА ОмскИнформ 07:11
Здоровье

Минздрав готовится к эпидемии коронавируса в России

Минздрав начал готовиться к возможной эпидемии коронавируса в России.
Инвест-Форсайт вчера в 10:59
Футбол

Фергюсон поздравил Роналду с юбилеем

Soccer.ru 11:08
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском 19:55
Происшествия

Чеченского блогера убили во Франции

Газета.Ru вчера в 12:05
Политика

СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Вести.Ru 14:00
Политика

Лукашенко: Белоруссия желает честных отношений с Россией

Газета.Ru вчера в 04:19
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Bimru.ru 10:41
Происшествия

В Приморье полицейского задержали по подозрению в убийстве казака

Российская газета 21:58
Происшествия

В Японии у 10 человек на круизном лайнере обнаружили коронавирус

Японские медики диагностировали пневмонию, вызванную вирусом 2019-nCoV, у 10 человек на круизном судне Diamond Princess, которое с 3 февраля находится в водах рядом с портом Йокогама.
ТАСС вчера в 18:38
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости 01:11
Биатлон

Елисеев рассказал, как выбор лыж влияет на итоговый результат

Матч ТВ 08:01
Политика

Трамп встретится с Гуайдо в Белом доме

Президент США Дональд Трамп примет Хуана Гуайдо у себя в Овальном кабинете.
HotGeo 13:59
Общество

Данные более миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете

Как пишет издание, объявлению о продаже базы с данными 1,2 млн заемщиков было размещено в сети 2 февраля.
Ведомости 22:47
Происшествия

В Москве ребенок сбежал из детского сада и пошел домой

На северо-западе Москвы ребенок ушел из детского сада и отправился в сторону дома.
Российская газета 13:04
Культура

Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба

Rambler News Service 06:17
Происшествия

Показано видео прерванной посадки Су-24 из-за невышедших стоек шасси

Военное обозрение 12:22
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Шоу-бизнес

У актрисы Шеннен Доэрти обнаружили рак на 4-й стадии

Американская актриса Шеннен Доэрти (Shannen Doherty), которая снималась в сериалах «Беверли-Хиллз, 90210» и «Зачарованные», поделилась, что борется с раком уже несколько лет.
Что происходит 15:12
Армия и оружие

Отражение сирийской ПВО ракетного удара по Дамаску сняли на видео

Агентство SANA опубликовало кадры, на которых запечатлено, как ПВО Сирии отражает ракетный удар по Дамаску.
РИА Новости 22:45
Армия и оружие

Опубликовано видео стрельб российских «Солнцепеков»

Министерство обороны России опубликовало видеозапись стрельб тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек», произведенных в рамках учений в Ленинградской области.
Военное дело 00:09
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Главное