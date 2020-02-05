Политика
Lenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Происшествия
Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Происшествия
В результате теракта в Иерусалиме пострадали 15 израильских военных
В центре Иерусалима, неподалеку от бывшего вокзала, а ныне развлекательного центра "Первая станция" автомобиль наехал на толпу военнослужащих ЦАХАЛа, пострадали 15 человек, один находится в критическом состоянии, пишет Jerusalem Post со ссылкой на представителя полиции.
Общество
Корабль «Союз МС-13» отстыковался от МКС
Корабль «Союз МС-13», на борту которого находятся россиянин Александр Скворцов, американка Кристина Кук и итальянц Лука Пармитано, отстыковался от Международной космической станции и возвращается на Землю.
Политика
Соратница Зеленского призвала не платить пенсии симпатизирующим России
Депутат Верховной рады Украины от партии "Слуга народа" Елизавета Богуцкая объяснила отказ поддержать законопроект о пенсиях для жителей самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик их возможными пророссийскими настроениями, сообщает телеканал "112".
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Политика
Чем больше давит Кремль, тем меньше белорусы хотят в Союзное государство
Если и возникали какие-то трения, то это были большей частью разборки экономического характера, так сказать, вопрос ценообразования – рыночные отношения, что тут поделаешь.
Футбол
«Спартак» сравнял счет в матче с «Локомотивом»
«Спартак» сравнял счет в матче предсезонного турнира в Дохе против «Локомотива». На 49-й минуте отличился Илья Гапонов.
Политика
Макрон обвинил Россию в искажении истории Второй мировой войны
Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Российская Федерация якобы пытается переписать историю Второй мировой войны и «сделать виновным польский народ».
Армия и оружие
Появилось видео испытаний новейшего боевого модуля АУ-220М
Пресс-служба научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» опубликовала на своей странице на YouTube 5 февраля видео испытаний управляемого боевого модуля АУ-220М в заснеженном поле.
Армия и оружие
SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов сирийскими ПВО
Сирийское государственное агентство SANA опубликовало видео отражения ракетных ударов по Дамаску.
Хоккей
Бучневич стал третьей звездой матча «Рейнджерс» — «Торонто»
Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
Культура
Участница «Холостяка» с Тимура Батрутдиновым пришла на новый сезон шоу
Общество
В Москве умер сын экс-президента Киргизии, сообщили СМИ
Сын первого президента Киргизии Аскара Акаева Айдар скончался в возрасте 43 лет, сообщает Sputnik Кыргызстан.
Политика
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы
Польшу не пригласили на празднование 75-летия Победы. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова.
Культура
Скончался актёр из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Экономика
Китай в два раза снизит пошлины на ряд товаров из США
Правительство Китая в два раза снизит пошлины на ряд товаров, импортируемых из США, на общую сумму $75 млрд.
Общество
«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России
В целом в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось за год на два процента.
Фигурное катание
На чемпионате четырех континентов состоится короткая программа женщин
В Сеуле (Южная Корея) стартовал чемпионат четырех континентов по фигурному катанию.
Технологии
В Росреестре предложили создать государственный аналог «Яндекс.Карт»
Как полагает Федор Шкуров, государство не может использовать существующие открытые сервисы, такие как «Яндекс.Карты», поскольку они не обеспечивают необходимую точность, юридически не гарантируют ее: на основе таких данных нельзя организовать надежный государственный сервис, нельзя решать системные задачи национальных проектов.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Общество
Персональные данные клиентов МФО выставили на продажу в интернете
На специализированном интернет-сайте выставлены на продажу данные клиентов микрофинансовых организаций (МФО).
Политика
Трамп обратится к нации после завершения процедуры импичмента
Сенат США оправдал президента Дональда Трампа по обоим пунктам обвинения на процессе по импичменту.
Общество
В Счетной палате раскритиковали работу правительства
В Счетной палате предложили усовершенствовать практику ежегодного отчета правительства в Госдуме и проведения "правительственных часов" в Федеральном собрании, передает ТАСС.
Гаджеты
На Калужском заводе выпустят защищенные российские смартфоны
В России стартует выпуск защищенных смартфонов и планшетов для корпоративного сегмента на базе КЗТА.
Происшествия
Подтверждена гибель одного из спецназовцев ФСБ в Сирии
Боец центра специального назначения (ЦСН) ФСБ России лейтенант Всеволод Трофимов действительно был среди погибших в Сирии спецназовцев.
Здоровье
Депздрав определил лекарства для лечения пациентов с коронавирусом
Столичный департамент здравоохранения определил перечень лекарств, рекомендованных для лечения нового типа коронавируса.
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов показал новорожденную дочь
5 февраля молодая жена спортсмена Анастасия Костенко родила любимому мужу вторую дочь.
Общество