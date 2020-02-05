Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Московский Комсомолецвчера в 08:51

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РИА Новостивчера в 08:48
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Хоккей

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Российский нападающий "Нью-Йорк Рейнджерс" Павел Бучневич стал третьей звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против "Торонто Мэйпл Лифс".
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