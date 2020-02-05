Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

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