Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

РБК10:04

Путин: в ближайшие годы другого шанса реализовать нацпроекты не будет

Коммерсантъ09:19

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Lenta.ru08:44

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Известия08:50

Путин предупредил правительство об отсутствии времени

Московский Комсомолец08:51

Путин заявил, что у нового правительства нет ни минуты на раскачку

RT на русском08:41

Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания

РИА Новости08:48
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Происшествия

Еще у 10 пассажиров круизного судна в Японии обнаружили коронавирус

ТАСС 19:09
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Кристина Асмус показала идеальную фигуру в черном купальнике

Актриса показала подписчикам идеальную фигуру в черном купальнике. Кристина Асмус сейчас отдыхает на Мальдивах.
Территория новостей вчера в 13:15
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

РИА Новости 15:41
Политика

В Раде напомнили о праве на пенсию для жителей Донбасса

Напомним, 5 февраля законопроект о праве на пенсию для жителей Донбасса был отправлен Верховной радой на повторное первое чтение.
REGNUM 19:29
Авто

Hyundai представил рестайлинговый Hyundai Tucson

Tvoe-avto.com 15:25
Происшествия

Число жертв жёсткой посадки самолета в Стамбуле достигло трёх

В результате аварийной посадки пассажирского самолёта авиакомпании Pegasus в аэропорту Стамбула, погибли три человека, пострадали 179.
REGNUM 18:52
Экономика

«Известия»: В РФ могут на 25% вырасти цены на жилье

В Совете Федерации прогнозируют, что цены на недвижимость в России в ближайшие два года могут увеличиться на 25%.
Газета.Ru 20:04
Общество

«Известия» назвали регионы, лидирующие по потреблению водки в России

По данным издания, в Сахалинской области в прошлом году пришлось 12 л водки на душу населения, в Магаданской - 11,4 л. В пятерку лидеров по потреблению этого вида спиртного также вошли Республика Коми (10,6 л), Чукотка (10 л) и Карелия (9,6 л). Кроме того, в Сахалинской и Магаданской областях потребление водки снизилось на 2%, а в Коми и на Чукотке выросло на 1% и 3% соответственно.
ТАСС 17:23
Политика

В Кремле объяснили необходимость поправки о Госсовете к Конституции

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, для чего нужны поправки к Конституции в части формирования Госсовета.
RT на русском 04:50
Хоккей

Александр Овечкин возглавил список снайперов НХЛ

Коммерсантъ 01:34
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

RT на русском 19:55
Политика

Пелоси назвала Трампа угрозой для демократии США

Спикер палаты представителей конгресса США Нэнси Пелоси после голосования сената в рамках процесса импичмента американского президента Дональда Трампа заявила, что Трамп «остаётся угрозой для американской демократии».
RT на русском 18:43
Экономика

«Ведомости»: концессии исключили из законопроекта о защите инвестиций

Первый вице-премьер Андрей Белоусов на совещании в правительстве согласился вывести государственно-частные проекты из-под действия законопроекта о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК), сообщают «Ведомости» со ссылкой на троих федеральных чиновников и человека, близкого к одному из участников рабочей группы по доработке законопроекта.
Коммерсантъ вчера в 20:23
Экономика

Мишустин назвал меры, которые позволят увеличить темпы роста ВВП

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин рассчитывает, что расширение потребительского спроса с помощью социального пакета, а также ряд других мер, которые планирует предпринимать правительство, позволят уже по итогам этого года добиться увеличения темпов роста ВВП.
РИА Новости 08:29
Авто

Газпромбанк начал дистанционно выдавать кредиты на авто в России

SpeedMe 14:06
Общество

Гороскоп на 6 февраля: что обещают звезды

Ранее "Утро" публиковало подробный гороскоп для всех знаков зодиака на февраль 2020 года.
Утро.ru 13:17
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна 14:18
Энергетика

Турция начала отказываться от российского газа

Республика начала отказываться от российского газа из-за роста импорта сжиженного природного газа (СПГ) и поставок из Азербайджана.
Lenta.ru 11:08
Футбол

Неймар назвал лучшего футболиста в истории из тех, кого видел

Евро-футбол.ру 17:38
Транспорт

В России предложили изменить правила использования шипованных шин

Речь идет о возвращении обязательного знака "Ш", ограничении скорости для автомобилей с зимними шинами и введения штрафа за неправильное использование сезонной резины.
Российская газета 08:25
Политика

Эксперт назвал заказчиков опроса про союз России и Белоруссии

Эксперт Центра политического анализа и информационной безопасности Дмитрий Болкунец прокомментировал результаты соцопроса среди жителей Белоруссии касательно отношений с Россией.
РИА Новости 11:59
Происшествия

Число погибших от схода лавины в Турции возросло до 11 человек

Число погибших в результате схода лавины в восточной турецкой провинции Ван выросло до одиннадцати человек.
REGNUM 07:24
Экономика

Акции Tesla подорожали почти на 20%

Ценные бумаги Tesla подорожали почти на 20%. Это увеличило состояние Илона Маска на $4,7 млрд.
Газета.Ru вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Футболист Тарасов в третий раз стал отцом

Бывший полузащитник московского "Локомотива" Дмитрий Тарасов, в настоящее время находящийся на сборах с казанским "Рубином", сообщил в Instagram о рождении третьего ребенка.
Российская газета 14:44
Культура

Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей»

Актер Дмитрий Бульба, известный по телесериалам «Ментовские войны» и «Улицы разбитых фонарей» умер в Санкт-Петербурге в возрасте 53 лет.
Национальная служба новостей 00:18
Армия и оружие

Дамаск подвергся ракетной атаке

В последний раз Дамаск попадал под ракетный удар в декабре прошлого года.
РИА Новости 18:46
Экономика

Валентин Коновалов собирается в Москву

Как стало известно из собственных источников, завтра глава Хакасии Валентин Коновалов вылетает в Москву, где он намерен провести ряд встреч для получения дополнительного финансирования республики из федерального бюджета.
Пульс Хакасии 01:24
Армия и оружие

В ФПИ рассказали о работе над демонстратором многоразовой ракеты

Изготовление демонстратора российской многоразовой ракеты по проекту "Крыло-СВ" начнется в ближайшие месяцы, рассказал в интервью РИА Новости глава научно-технического совета, заместитель генерального директора Фонда перспективных исследований Виталий Давыдов.
РИА Новости 02:07
Игры

Sony запустила страницу консоли PlayStation 5

В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
ToDay News Ufa вчера в 16:43
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
ФАН 12:15
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