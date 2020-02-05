Политика
Lenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Общество
Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве
Происшествия
В Италии скоростной поезд сошел с рельсов
Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
Происшествия
В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки
В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Культура
Умер американский актёр Кирк Дуглас
Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
Шоу-бизнес
Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова
Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Происшествия
В министерстве образования Хакасии начались обыски
Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки РХ, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Экономика
En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд
Один из крупнейших производителей алюминия En+ Group, ранее находившийся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд.
Происшествия
В подмосковной Барвихе задержана женщина с более 2 кг героина в сумке
Сотрудники полиции в поселке Барвиха Московской области задержали женщину с более чем двумя килограммами героина в сумке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по области.
Гаджеты
На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20
Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
Политика
Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» в Киеве
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандал, который возник из-за фразы «Слава Украине!», заявил, что это обычное приветствие.
Политика
Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа
Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Общество
Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода
Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Политика
Трамп ответил на отмену импичмента обещанием вечного президентства
Президент США Дональд Трамп после вынесения сенатом оправдательного решения в рамках процедуры импичмента опубликовал в своем Twitter лаконичное видео.
Шоу-бизнес
Петросян раскрыл размер своей пенсии
Общество
Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях
О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Происшествия
Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей
Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
Общество
Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах
Авто
На испытаниях замечен обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe
Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai приступит к тестовым заездам обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
Политика
Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте
Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма.
Происшествия
В Иерусалиме пострадали 14 человек при наезде автомобиля
Общество
Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки
Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Происшествия
В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына
Происшествия
У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован
Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Происшествия
На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов
В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Происшествия
В администрации Калининского района Петербурга прошли обыски
Накануне в администрации Калининского района Петербурга прошли обыски.
Политика
США могут расширить санкции против «Северного потока-2»
Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
Энергетика
Китай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса
Пекин борется за то, чтобы взять под контроль эпидемию, закрывая города и ограничивая поездки, но из-за этого резко снизился спрос на газ, объясняют собеседники FT.
Энергетика
Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в США
Второе место среди поставщиков нефти в США в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.