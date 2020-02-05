Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Lenta.ruвчера в 08:44

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Путин предупредил правительство об отсутствии времени

Московский Комсомолецвчера в 08:51

У нового правительства нет ни одной минуты на раскачку, заявил Путин

РИА Новостивчера в 08:50

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

РБКвчера в 10:04

Путин заявил, что у нового правительства нет ни минуты на раскачку

RT на русскомвчера в 08:41

Путин оценил новый состав правительства

Газета.Ruвчера в 08:38
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Общество

Сын бывшего президента Киргизии умер в Москве

Lenta.ru 00:36
Происшествия

В Италии скоростной поезд сошел с рельсов

Скоростной поезд сошел в четверг с рельсов в Италии на участке между Миланом и Болоньей, один человек погиб, еще 30 получили ранения, сообщила газета Corriere della Sera.
РИА Новости 01:46
Происшествия

В Стамбуле пассажирский самолет разбился об ограждение после посадки

В аэропорту имени Сабихи Гёкчен Стамбула Boeing 738 после посадки выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы и развалился на три части, сообщает CNN Turk.
Ведомости вчера в 11:57
Культура

Умер американский актёр Кирк Дуглас

Известный американский актёр Кирк Дуглас скончался в возрасте 103 лет. Об этом в Instagram написал его сын, актёр Майкл Дуглас.
RT на русском вчера в 19:55
Шоу-бизнес

Анастасия Костенко родила вторую дочь от Дмитрия Тарасова

Долгожданное событие в семье Дмитрия Тарасова и Анастасии Костенко - вторые роды Насти – наконец, свершилось.
Bimru.ru вчера в 10:41
Происшествия

В министерстве образования Хакасии начались обыски

Следователи пришли с обысками в министерство образования и науки РХ, сообщили в следственном комитете по Красноярскому краю и республике Хакасия.
Российская газета 01:34
Армия и оружие

Вице-адмирал США предупредил об опасности российских подлодок

Газета.Ru 01:51
Экономика

En+ выкупит у ВТБ свои акции за $1,6 млрд

Один из крупнейших производителей алюминия En+ Group, ранее находившийся под контролем российского предпринимателя Олега Дерипаски, выкупит у группы ВТБ 21,37% своих акций за $1,58 млрд.
РБК 02:28
Происшествия

В подмосковной Барвихе задержана женщина с более 2 кг героина в сумке

Сотрудники полиции в поселке Барвиха Московской области задержали женщину с более чем двумя килограммами героина в сумке, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу Главного управления МВД России по области.
Газета.Ru 00:57
Гаджеты

На сайте Samsung появились официальные изображения Galaxy S20

Презентация линейки Galaxy S20 состоится 11 февраля. На этом же мероприятии Samsung покажет свою новую гибкую раскладушку.
The GEEK вчера в 01:58
Политика

Эрдоган объяснил фразу «Слава Украине» в Киеве

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган, комментируя скандал, который возник из-за фразы «Слава Украине!», заявил, что это обычное приветствие.
News.ru 04 февраля в 09:41
Политика

Нэнси Пелоси разорвала копию речи Дональда Трампа

Что касается порванной копии речи Трампа, то Пелоси объяснила свои действия тем, что ей не удалось отыскать в этом тексте ни единой правдивой страницы, после чего и решила порвать экземпляр доклада.
Rostov gazeta вчера в 09:58
Игры

Глава франшизы Gears of War Род Фергюссон уйдёт работать в Blizzard

3DNews 00:41
Общество

Кейт Миддлтон примерила образ рабочей из завода

Во время официального визита женщине пришлось ходить в специальной куртке и каске. Впрочем, красоту Кейт даже такой образ не смог испортить.
Kleo.ru вчера в 08:49
Политика

Трамп ответил на отмену импичмента обещанием вечного президентства

Президент США Дональд Трамп после вынесения сенатом оправдательного решения в рамках процедуры импичмента опубликовал в своем Twitter лаконичное видео.
Вечерняя Москва вчера в 17:15
Шоу-бизнес

Петросян раскрыл размер своей пенсии

URA.Ru вчера в 10:01
Общество

Граждан России эвакуировали из Китая в дискомфортных условиях

О дискомфортных условиях транспортировки рассказали российские граждане, эвакуированные из Китая. Об этом 5 февраля сообщает «Фонтанка».
Красная весна вчера в 14:18
Происшествия

Под Красноярском столкнулись 29 автомобилей

Около деревни Сухая Балка под Красноярском утром 6 февраля произошло семь ДТП с участием 29 автомобилей.
REGNUM 00:38
Общество

Рогозин ответил на шутку Урганта о космонавтах

РИА Новости вчера в 01:11
Авто

На испытаниях замечен обновленный кроссовер Hyundai Santa Fe

Южнокорейский автомобильный гигант Hyundai приступит к тестовым заездам обновленного кроссовера Hyundai Santa Fe.
Rusargument 01:11
Политика

Путин заявил, что человечество приблизилось к опасной черте

Человечество оказалось у опасной черты из-за роста числа региональных конфликтов и угроз терроризма.
URA.Ru вчера в 06:58
Происшествия

В Иерусалиме пострадали 14 человек при наезде автомобиля

РБК вчера в 22:55
Общество

Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

Ограниченные в правах родители «больше не могут представлять интересы ребенка в публичном пространстве, не могут больше представительствовать в его интересах, а вопрос проживания ребенка определяют органы опеки и попечительства — он может быть передан в приемную семью или под опеку».
Коммерсантъ вчера в 15:24
Происшествия

В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

Российская газета вчера в 10:35
Происшествия

У россиян с круизного лайнера в Японии коронавирус не диагностирован

Коронавирус 2019-nCoV не диагностирован у граждан России, находящихся на борту круизного судна Diamond Princess, которое стоит на рейде японского порта Иокогама.
Российская газета вчера в 21:10
Происшествия

На центральной улице Новосибирска автомобиль въехал в толпу пешеходов

В Новосибирске водитель автомобиля Toyota Corona Premio на полном ходу въехал в поток пешеходов, переходивших улицу на зеленый сигнал светофора.
Российская газета 00:50
Происшествия

В администрации Калининского района Петербурга прошли обыски

Накануне в администрации Калининского района Петербурга прошли обыски.
Коммерсантъ Санкт-Петербург 01:44
Политика

США могут расширить санкции против «Северного потока-2»

Конгресс США может принять новые санкции в отношении проекта "Северный поток-2" в том случае, если Россия попробует проложить остающиеся километры трубопровода.
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Энергетика

Китай может сократить импорт СПГ из-за коронавируса

Пекин борется за то, чтобы взять под контроль эпидемию, закрывая города и ограничивая поездки, но из-за этого резко снизился спрос на газ, объясняют собеседники FT.
Ведомости вчера в 16:51
Энергетика

Россия стала вторым крупнейшим поставщиком нефти в США

Второе место среди поставщиков нефти в США в октябре 2019 года заняла Россия, обогнав Мексику и Саудовскую Аравию.
Газета.Ru 02:39
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