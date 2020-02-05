Политика

Lenta.ruLenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

РБК10:04

Путин заявил, что у нового правительства нет ни минуты на раскачку

RT на русском08:41

Путин предупредил правительство об отсутствии времени

Московский Комсомолец08:51

Путин заявил об отсутствии другого шанса на реализацию нацпроектов

Известия08:50

Путин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку

Lenta.ru08:44

Путин: в ближайшие годы другого шанса реализовать нацпроекты не будет

Коммерсантъ09:19

Путин рассказал о средствах на реализацию целей послания

РИА Новости08:48
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На Параде Победы появятся 24 новейших образца военной техники

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Один человек погиб при жёсткой посадке самолёта в Стамбуле

Один человек погиб в результате жёсткой посадки самолёта в стамбульском аэропорту Сабихи Гёкчен, передаёт телеканал NTV со ссылкой на Минздрав Турции.
RT на русском 15:07
Здоровье

Зубные коронки названы возможной причиной возникновения рака

ToDay News Ufa 03 февраля в 10:22
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Суд вынес решение по делу живущей в московском роддоме девочки

После заседания, длившегося восемь часов, суд принял решение по резонансному делу: Татьяна Максимова и Юрий Зинкин ограничены в родительских правах.
Коммерсантъ 15:24
Происшествия

Актер из «Великолепного века» приговорен почти к 17 годам тюрьмы

BFM.ru 00:25
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Физики нашли способ выяснить, почему Вселенная до сих пор не погибла

Ин-спейс.ру 03 февраля в 13:34
Политика

СБУ проводит обыски у журналистов телеканала «1+1»

Служба безопасности Украины проводит обыск в квартире журналиста телеканала "1+1" Дениса Данько.
Вести.Ru 14:00
Общество

Счетная палата оценила работу правительства

Стратегический аудит СП проводила по данным 2017–2018 годов и трех кварталов 2019 года, и его результаты относятся к прежней структуре и составу правительства Дмитрия Медведева, однако решать, являются ли выявленные проблемы помехой для работы, предстоит новому кабинету министров: отчет СП ляжет на стол Михаила Мишустина и будет направлен в Госдуму и Совет федерации.
Коммерсантъ 16:02
Шоу-бизнес

Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью

Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
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Абидаля не уволят из «Барселоны» после конфликта с Месси

Sports.ru 15:28
Кино

«Хищные птицы» получили высокий рейтинг у западных критиков

Портал Rotten Tomatoes обнародовал рейтинг фильма "Хищные птицы: Потрясающая история Харли Квинн", основанного на серии комиксов DC.
Kinonews.ru 14:10
Экономика

Правительство и ЦБ договорились создать механизм консультаций

"Договорились с Банком России, с Эльвирой Сахипзадовной (Набиуллиной - ред), это встречная инициатива - создать постоянно действующий в режиме онлайн механизм консультаций для оценки складывающейся ситуации и при необходимости принятия мер уже независимо в сфере своих компетенций", - сообщил Белоусов.
РИА Новости 08:56
Кино

Харрисон Форд сыграет Индиану Джонса

Возвращение, которого ждали миллионы поклонников — Харрисон Форд снова сыграет Индиану Джонса.
Пятый канал 05:59
Армия и оружие

Американский адмирал пожаловался на российские подлодки у берегов США

Из-за активности российских подводных лодок восточное побережье Соединенных Штатов перестало быть "тихой гаванью" для американского флота.
РИА Новости 15:41
Футбол

ЦСКА обыграл «Норшелланн» в товарищеском матче

Спорт-Экспресс 14:24
Общество

В Китае упала смертность от коронавируса

Напомним, еще 1 февраля в госкомитете по вопросам здравоохранения КНР говорили, что смертность составляет 2,5% - таким образом, показатель упал сразу на 0,4 п. п. Также наблюдается рост соотношения вылечившихся к умершим из-за коронавируса.
РЕН ТВ 03 февраля в 21:35
Политика

Сенат США оправдал Трампа по первой статье обвинения

Сенат США счел американского лидера Дональда Трампа невиновным по первой статье обвинения в деле об импичменте, сообщает агентство Reuters.
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Элайджа Вуд станцевал Skibidi вместе с Little Big

Американский актер Элайджа Вуд, известный по роли Фродо в фильме «Властелин Колец», станцевал вместе с участниками петербургской рейв-группы Little Big танец Skibidi.
Пятый канал вчера в 14:02
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Роскачество назвало дешевые аналоги популярных суперфудов

Специалисты Роскачества выяснили, действительно ли популярные суперфуды обладают заявленными свойствами и существуют ли более дешевые аналоги.
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Авторы сиквела Pathfinder: Kingmaker собирают деньги на Kickstarter

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Столицу Крыма оставили без воды

Проблемы с водой на полуострове начались после присоединения Крыма к России в 2014 году.
Lenta.ru 11:07
Авто

Новый кроссовер Kia Sonet станет глобальным

Южнокорейская компания KIA представила на международном автосалоне Auto Expo 2020 в Нью-Дели концепт нового компактного кроссовера KIA Sonet.
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Юбилейный плеер Sony Walkman появится в России

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«Спартак» уступил «Локомотиву» в серии пенальти

Футболисты московского «Спартака» уступили столичному «Локомотиву» в серии послематчевых пенальти во втором туре Кубка Париматч Премьер, который проходит в Дохе.
REGNUM 12:21
Культура

В Минске вскоре откроется XXVII международная книжная выставка-ярмарка

Минск готовится к проведению XXVII международной книжной выставки-ярмарки под девизом "Беларусь - открытая книга", передает БЕЛТА сегодня, 3 февраля, со ссылкой на прямую речь министра информации Республики Беларусь Александра Карлюкевича.
Ревизор.ру 03 февраля в 12:30
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В Харьковской области в ДТП погибли пять человек

РИА Новости 12:06
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Samsung случайно выставила фото новых Galaxy S20 на официальном сайте

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В Подмосковье мужчина убил 13-летнего сына

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Лацио — Верона 0:0

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Рада отправила на доработку проект о праве жителей Донбасса на пенсию

Парламент Украины отправил на повторное первое чтение законопроект о праве на пенсию для жителей неподконтрольных Киеву территорий Донбасса, такое решение поддержали 314 парламентариев при необходимом минимуме в 226 голосов.
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