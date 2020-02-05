Политика
Lenta.ruПутин заявил об отсутствии у правительства времени на раскачку
Путин подчеркнул, что ждет от правительства конкретной работы по каждому из обозначенных направлений. Никакие отговорки от членов нового кабмина приниматься не будут, заключил президент.
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Политика
Путин остановил кортеж и вышел к жителям Череповца
Гаджеты
Xiaomi Mi 10 оказался дороже, чем ожидалось
Ранее была предположение, что новинка будет иметь цену от 500 долларов, но делая выводы из новых данных минимальная стоимость нового смартфона будет 600 долларов, а цена устройства с 256 Гб примерно 742 доллара.
Футбол
Бартомеу не намерен увольнять Абидаля после его конфликта с Месси
Президент «Барселоны» Хосеп Мария Бартомеу не намерен увольнять спортивного директора клуба Эрика Абидаля, информирует Sport.es.
Общество
Суд передал органам опеки девочку, пять лет жившую в медцентре
Пресненский суд Москвы передал органам опеки девочку, пять лет жившую в столичном перинатальном медицинском центре (ПМЦ) "Мать и дитя", передает корреспондент РИА Новости.
Игры
Sony запустила страницу консоли PlayStation 5
В конце 2020 года выйдет долгожданная консоль PlayStation 5. Как сообщает ТoDay News Ufa, в скором времени поступит в продажу игровая консоль PS5.
Происшествия
Названа причина аварийной посадки самолета в Стамбуле
Мэр Стамбула Экрем Имамоглу заявил, что причиной жесткой посадки самолета, его последующего выезда за ВПП и возгорания, были плохие метеоусловия, передает РИА "Новости".
Авто
Дебютировал новый Cadillac Escalade
Новый Cadillac Escalade официально представили в Лос-Анджелесе.
Общество
В Туркмении мужчин старше 40 обязали стать седыми, как президент
Мужчинам старше 40 лет, работающим в государственных учреждениях и на предприятиях Лебапского региона Туркменистана, запретили красить седые волосы, чтобы они напоминали президента страны Гурбангулы Бердымухамедова, сообщает «Радио Азатлык».
Общество
В украинском учебнике по истории нашли фотографию Киану Ривза
Известный голливудский актер Киану Ривз попал в украинский учебник по истории. Об этом пишет сайт «Комсомольской правды».
Футбол
«Локомотив» по пенальти переиграл «Спартак» на турнире в Катаре
Московский "Локомотив" в серии пенальти обыграл столичный "Спартак" в матче второго тура товарищеского турнира в Катаре.
Политика
Сотрудники СБУ пришли с обыском на телеканал Коломойского
Связь с премьером Украины Александр Дубинский сообщил, что обыск на телеканале "1+1", который проводят сотрудники Службы безопасности Украины (СБУ), связан с делом о так называемой прослушке премьер-министра страны Алексея Гончарука.
Политика
Киев признал неготовность к возвращению Крыма
"Постоянный представитель" президента Украины в Крыму Антон Кориневич заявил, что на сегодняшний день страна не готова к возвращению полуострова.
Политика
Песков объяснил поправку в Конституцию об индексации пенсий
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков по просьбе журналистов прокомментировал слова главы государства о том, что поправки в Конституцию продиктованы "просто жизнью".
Общество
Двое военнослужащих не смогли оспорить взыскание 31 млн рублей за случайный пуск ракеты в Крыму
"Суд апелляционной инстанции согласился с выводами суда первой инстанции за исключением вопросов, касающихся порядка взыскания судебных расходов, изменив решение суда только в этой части", - сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе суда в Ростове.
Здоровье
ВОЗ заявила об отсутствии эффективных методов лечения коронавируса
Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) рассказали, что на данный момент эффективных методов и средств лечения нового коронавируса 2019-nCoV пока не существует.
Общество
Трехлетняя девочка жила на ферме вместе с животными в Приморье
Трехлетняя девочка жила на ферме, расположенной в Приморье, вместе с рогатым скотом.
Политика
Путин заявил о разрушении мировой системы контроля над вооружениями
«К сожалению, в наши дни человечество вновь оказалось у опасной черты: множатся региональные конфликты, растут угрозы терроризма и экстремизма, разрушается система контроля над вооружениями, в неустойчивом состоянии находится и глобальная экономика», — предупредил Путин.
Культура
Скончался актер из «Улиц разбитых фонарей» Дмитрий Бульба
Кино
Опубликован трейлер мультфильма «Миньоны: Грювитация»
Авто
В России появилась спортивная версия Toyota Camry S-Edition
Как отмечается в пресс-релизе, автомобиль комплектуется востребованным в нашей стране 2,5-литровым мотором, который выдает мощность в 181 л.с. Внешне новинка отличается от базовой версии наличием спойлера на крышке багажника, светодиодной оптикой, 18-дюймовыми колесными дисками, специальными накладками на бамперах, спортивными сиденьями, а также черному либо двухцветному окрасу кузова.
Армия и оружие
Сирийская армия освободила город Саракиб, сообщил источник
"Сирийская армия полностью контролирует город Саракиб и окружает три турецких наблюдательных пункта", — сообщил источник.
Общество
«Яндекс» сообщил о сбоях в своих сервисах
Компания «Яндекс» сообщила о сбоях в работе своих сервисов, принимаются меры по их устранению.
Шоу-бизнес
Успенская находится на грани инсульта после скандала с дочерью
Певица Любовь Успенская находится в предынсультном состоянии после скандала с дочерью Татьяной Плаксиной.
Политика
МИД РФ негативно оценил ситуацию с выдачей виз США
Ситуация с выдачей виз США российским официальным лицам продолжает деградировать, заявили в МИД РФ 5 февраля в официальном комментарии, размещенном на сайте ведомства.
Политика
США изучают возможность санкций против «Роснефти» из-за Венесуэлы
Вашингтон рассматривает возможность применения санкций против компании «Роснефть» в пакете с другими ограничительными мерами, затрагивающими власти Венесуэлы.
Политика
В Белоруссии снизилось число сторонников союза с Россией
За 2019 год число сторонников союза с Россией в Белоруссии снизилось с 60,4% до 40,4%, сообщает «Белсат TV» со ссылкой на результаты социологического исследования Белорусской аналитической мастерской Андрея Вардомацкого.
Общество
Путин призвал наказывать аптеки за завышение цен на фоне коронавируса
Владимир Путин призвал отбирать лицензии у аптек, завышающих цены на фоне распространения коронавируса 2019-nCoV из Китая.
Здоровье
В Перми с 7 февраля вводят карантин
Главный санитарный врач Перми предписал главе города принять решение о введении карантина с 7 по 15 февраля 2020 года.